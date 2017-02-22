自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？

蔡英文出任總統後，民調下滑，一些人說蔡英文是馬英九2.0，或女版馬英九。這個說法以前就有，只是現在更加流行。

確實如此嗎？蔡英文用人圈子小，的確像馬英九。這是生活在象牙塔裡學者的普遍現象。不像政治人物，有行走江湖的一片人脈。要克服這個缺陷，在自己的親信圈子裡，也必須任用一些人脈廣闊而又知所檢點的人才，以彌補自己的不足。

蔡英文與馬英九一樣缺乏魄力？表面上似乎如此，但是內容差異不小。蔡英文敢處理黨產，進行年金改革，司法改革也開始啟動；馬英九的黨產歸零後來完全不認帳，年金改革也龜縮，干預司法更是明目張膽。改革的路程，難免有瑕疵，但是總比馬英九的「不做不錯」強許多。蔡英文對黨內派系鬥爭低調處理，馬英九帶頭高調進行，展現魄力。兩人對金錢的態度，更是天壤之別。

對中國的態度，兩人一樣嗎？馬英九是開門揖盜，損害主權；蔡英文是委曲求全，避免傷害。蔡英文至今堅持沒有承認九二共識，也就是不承認「一中」，這是與馬英九的根本區別。馬英九親中遠美，蔡英文的台美關係空前良好。

台灣有七成人認同我們是主權獨立國家，拒絕與中國統一。這是華獨與台獨的最大公約數。但是這不等於台灣已經可以獨立建國，因為這七成人主要是中下階層與年輕世代，他們在社會各個領域並非處於中堅地位，在軍公教、司法界、媒體界的中高層，也就是有執行力的中高層，台灣主體意識並不佔優勢，這也是蔡英文政府執行力不強的重要原因，因為在各個環節會遇到官僚的怠惰與陽奉陰違，乃至公開抵抗。當然，各個部會首長怎樣團結屬下，提拔能人，是他們的主要責任；如果能力不足，就要考慮換人。

台灣獨立建國是明確的目標，然而必須講究策略，並與國際環境配合；急躁冒進可能帶來相反效果，阿扁是個教訓。民間必須有呼聲，讓世界知道台灣的民意，而不是拿來攻擊政府，讓國共看笑話。政府則應多做少說，等待最佳時機。蔡英文對軍隊工作抓得最緊，目的很明確，但是有必要大叫大嚷？中國台商撤資，也不需要大叫大嚷。

六十年的黨國垃圾污垢，滲透到台灣各個角落，甚至不同程度的滲透在每個人的腦袋裡，有哪個天才可以半年、一年解決？蔡英文不是神仙，沒有三頭六臂，因此也會有一般人的弱點，只是優點多一些而被選上總統。我們應該批評、建議與督促，而不是向她潑髒水、罵髒話、散佈仇恨性言論，那是共產流氓與黨國餘孽做的事。誰是朋友，誰是敵人，一定要分清楚。（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）