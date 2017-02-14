《自由廣場》八百壯士？搞錯對象！

◎ 姚中原

退將擋什麼年金改革

據媒體報導，前退輔會副主委吳其樑準備召募軍系各團體的志願袍澤，組成「八百壯士」，自二月二十一日起，在立法院旁埋鍋造飯，進行一個月的長期抗爭；其中退役中將吳斯懷更強調，退伍軍人再度集結就是要展現力量，表達堅持信賴保護及反對溯及既往的立場。

其實，有關軍人年金及退撫的相關問題，並未安排在上次的國是會議中討論；政府先前也早已公開承諾，軍人身分有其特殊性，其年金規劃另案設計，亦即與「公教勞」脫勾，未來會單獨處理。換言之，政府對軍人年金改革的初步方案，尚未出爐、尚未明朗之前，不知這些領頭的退役將領想要抗爭什麼？

去年十二月，前中國大陸南京軍區副司令、退役中將王洪光在《環球時報》年會發表，兩岸會在二○二○年前後爆發戰爭，解放軍屆時以「小時」計算就可奪取台灣的猖狂言論；以及今年一月，解放軍「遼寧號」航空母艦艦隊進入我國西南防空識別區並刻意沿著台灣海峽中線以西向北航行的恫嚇國人等事件，皆未見我退役將領率領群眾，出面嚴正抗議或透過各種管道向中共表達不滿。

在少數退役將領前往中國大陸出席會議，正襟危坐並聆聽習近平講話的辱國行為情景，仍令人印象深刻時，這些退將不知深入檢討及反省，反而想為自己利益，號召及動員「八百壯士」，夜宿帳篷，以大聲公喊話，長期圍城抗爭。如此不理性及未來可能擾民的行為，真能得到國人支持嗎？

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學教授）