自由廣場》南客 北客 客家日

◎ 賴士安

感謝客家電視向盛言製作人分享採訪北歐薩米人慶祝「薩米日」的體驗，並感慨台灣客家族群雖有部會級主管機關，更有全球唯一讓人稱羨的客家電視台，卻不如薩米人團結一心與上下齊力的氣勢。

何以號稱四百萬人的台灣客家族群不如十萬薩米人的氣勢？向先生以「天穿日」對比「薩米日」，不愧為媒體人的嗅覺，點出了問題所在！

「天穿日」是台灣北部一個地方的節日，變成「全國客家日」，則是馬政府繼去「通用拼音」而就「漢語拼音」，以與中國連結的又一傑作。以女媧煉石補天之天方夜譚的「天穿日」，塞給台灣客家族群作為客家節日，毫無節日感的「全國客家日」，如何團結一心、上下齊力？

一九八八年十二月二十八日台灣客家各界以「還我母語」為訴求，在台北街頭請願遊行，喚醒了台灣客家意識，與一九一七年二月六日薩米人為生存權益而發起的「薩米大會」相當，都是喚起族群意識的關鍵紀念日，一二二八是台灣客家值得紀念的關鍵時刻。

走筆至此，倒要大力推薦「客家委員會」成立的日子「六一四」更是值得紀念。二○○一年六月十四日行政院客家委員會成立，更是台灣客家重要日子，管見以為，一二二八喚起台灣客家意識，若無全球唯一的部會級機關「客家委員會」，帶動客家文化，則沒有客家電視台、客家文化園區、客家研究所，更無「全國客家日」。是以，檢討「全國客家日」此其時也。（作者為六堆原鄉讀書學會理事長）