魔幻拉美》 黃金套索：技藝超群的牛仔

在祕魯南部的安地斯山區大草原，牛仔被稱為「科里拉索」（qorilazo），乃「黃金套索」（lazo de oro）之意，象徵他們有超群的套索技藝，最難馴服的野馬、或最凶猛的牛隻，均逃不出他們手中的繩索。

陳小雀

在祕魯南部有一個省分，名為瓊比維卡（Chumbivilcas），距離古都庫斯科（Cuzco）約兩百一十公里。瓊比維卡是一片祕境，土地面積逾五千三百平方公里，人口僅七萬餘人，其中，年齡低於十六歲的人口約占五成。

瓊比維卡境內海拔介於兩千五百公尺至五千五百公尺之間，居民在海拔兩千多公尺的平原區，種植蔬果、玉米、小麥、馬鈴薯等作物。草原區的海拔則有三千八百公尺，乾季時草原區一片金栗色，只有在雨季時才顯翠綠，區域內牧草充足，除了務農之外，瓊比維卡人亦從事畜牧業，飼養馬、牛、羊、豬、羊駝、天竺鼠、家禽等。正如作物及牲畜均依賴土地而生，再加上地形高低起伏劇烈，氣候變化多端，瓊比維卡人崇拜大地，並相信萬物有靈論，賦於大自然魔幻力量，與大自然共生共榮，誠如鄉土作家緬多沙（Erasmo Mendoza）在〈我的瓊比維卡〉（Mi Chumbivilcas）中所描述：

我的瓊比維卡，珍愛的土地， 妳是我的夢想， 我為妳工作，我為妳盡力， 因而幸福無比。 草原漫無邊際， 山峰白雪皚皚， 山崖高峻險要。 女人嬌媚， 男人強健， 係由妳所孕育而成。

勞動的確令男人強健，不過，瓊比維卡人是天生的武夫，以驍勇善戰聞名，曾因西班牙殖民政府徵收高額財賦而揭竿起義，並抓住當地縣長薩加斯德奇（Jerónimo Sagástegui），以農具活活將他擊斃。瓊比維卡人的反抗精神，令鄰近的原住民部落紛紛起而效尤。爾後，圖帕克．阿馬魯二世（Túpac Amaru II，1742-1781）於1780年起義之際，瓊比維卡人率先投入其陣營。圖帕克．阿馬魯二世終究失敗，殖民政府為了防範原住民再度起義而嚴禁其母土文化；然而，瓊比維卡人發揮武夫的堅毅精神，努力傳承母土文化。

瓊比維卡境內海拔介於2500公尺至5500公尺之間，草原區的海拔則有3800公尺，乾季時草原區一片金栗色，只有在雨季時才顯翠綠。（http://elevation.maplogs.com/）

今日，瓊比維卡人的武夫性格展現在牛仔身上，牛仔係大草原的靈魂，在當地被稱為「科里拉索」（qorilazo）。「qorilazo」一字源自印加官話克丘亞語，乃「黃金套索」（lazo de oro）之意。在印加帝國時代，「黃金」不一定指黃澄澄的金子，舉凡珍貴物質均可稱為「黃金」，例如：小孩、牲畜、太陽、土地等，亦可用於形容精湛技藝之類的非物質。換言之，「科里拉索」不只擅於套索、馴牛、鬥牛、騎術的牛仔，甚至精於以皮革及金屬製作各式馬具。

從一則傳說不僅可探知「黃金套索」一詞的由來，同時也印證瓊比維卡人的精湛套索技藝。據傳，一頭神牛總是於暗夜現身於亞潘達（Laguna Apanta）湖畔，一名科塔班巴斯（Cotabambas）人與一名瓊比維卡人於是相互較量，看誰能馴服這頭神牛。科塔班巴斯人沒能套住神牛，瓊比維卡人則精準地套中神牛的頭，只是神牛力大無比，極力掙脫，並將瓊比維卡人拖至湖畔，最後跳入湖中逃走。當瓊比維卡人將繩索拉出湖面，原來皮繩變成了金索，而這正是「黃金套索」一詞的由來。

瓊比維卡人的武夫性格展現在牛仔身上，牛仔係大草原的靈魂，在當地被稱為「科里拉索」。（yochumbivilcas.wordpress.com/tag/qorilazo-2/）

尚有一說，一頭金牛與一頭銀牛現身於湖畔，科塔班巴斯人與瓊比維卡人均有意馴服這兩頭牛，科塔班巴斯人卻失敗，瓊比維卡人經過一番努力終於馴服了金牛，因而贏「黃金套索」之美稱。

大草原的生活環境並非舒適安逸，甚至相當刻苦，但瓊比維卡牛仔卻樂天知命，崇尚自由，豪邁外表下有浪漫多情的一面。昔日，男人有搶親習俗，一手策馬奔馳，一手奮力將心儀女人攬上馬，英雄氣概表露無遺。今日，搶親習俗不再，但男人騎馬馳騁的英姿依舊吸引女人的目光。閒暇之餘，瓊比維卡牛仔喜歡鬥牛，也愛鬥雞，更愛以歌舞自娛，那能歌善舞的天賦一如馬背上的身手十分精彩，而吉他、曼陀林琴（mandolina）與套索，均是馬背上不可或缺的配備。

瓊比維卡牛仔的傳統服飾以毛料為主要材質，並搭配皮革，增加粗獷元素。白帽、格子襯衫、皮背心、彩編腰帶、帶著馬刺的皮靴、長及大腿的皮護腿、厚實斗蓬等，是男性的基本服飾。至於女性，以繡花帽、繡花上衣、繡花蓬蓬裙及高跟皮靴，傳遞安地斯山女人的服裝美學。

瓊比維卡牛仔的傳統服飾以毛料為主要材質，並搭配皮革，增加粗獷元素。女性則以繡花帽、繡花上衣、繡花蓬蓬裙及高跟皮靴，傳遞安地斯山女人的服裝美學。（us.passageway.city/destination/chumbivilcas-province/）

瓊比維卡牛仔雖然經歷了西班牙殖民政府的西化過程，但至今仍心懷母土文化，以克丘亞語為母語，固守前哥倫在時期的生活習俗、生產方式和宗教信仰。與各國牛仔相較之下，這被稱為「黃金套索」的瓊比維卡牛仔似乎多了些神祕感！

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