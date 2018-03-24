魔幻拉美》圍牛競技：智利牛仔的驕傲

除了有精湛的騎術之外，智利牛仔還練就了騎馬圍牛的本事，並因這項本事而提升了社會地位。起初，那只是牛仔的其中一項工作，漸漸演變成競技，榮耀、掌聲、歡呼、色彩…… 令圍牛競技流傳四百餘年而不墜，奠定智利的庶民文化。

陳小雀

智利國土狹長，南北長達四千三百餘公里，東西寬平均約兩百公里（最寬處為四百公里）。有關其國名「Chile」的起源，說法眾多。普遍認為，源自印加官話克丘亞語（quechua），係「冰寒」之意。另有一說，「Chile」乃擬聲字，源自當地一種鳥類的叫聲。尚有一說，該字源自艾伊瑪拉（aimara）原住民語，為邊疆之意。無論哪一種說法，均為智利增添興味。

狹長的國土可分為三部分。北部跨越南回歸線，居信風之背風坡，氣候乾燥炎熱，甚至滴雨不降，而形成乾旱的阿塔卡馬（Atacama）沙漠，沿海地區盛產硝石，山麓則蘊藏豐富的銅和鐵。中部的智利土地肥沃，水源充沛，農業發達，是智利的糧倉，盛產小麥、大麥、玉米、稻米等各種穀物，也是葡萄產區，全國五分之四的人口集中於此。南部則是多雨區，氣候濕冷，森林茂密，並蘊藏鐵礦與石油，境內居民稀少，林木業與畜牧業頗為發達。

雖然中、南部呈現不同地貌與氣候，自殖民時期起，即以農、牧業為重，因而出現大批「瓦索」（huaso），在大莊園從事農、牧等勞力工作。所謂「瓦索」，乃農工、牛仔之意，至於農婦則稱為「瓦莎」（huasa）。隨著歲月流轉，這群致力於智利經濟開發的農工階層，為智利奠定最富含民俗色彩的庶民文化。據信，「瓦索」、「瓦莎」源自西班牙安達魯西亞，意指缺乏文化修養的鄉下人。不過，另有學者認為，該詞應該來自安地斯山區中部。總之，「瓦索」即智利牛仔，並擴及精於騎術的長工或莊稼漢，類似墨西哥的恰洛（charro）、委內瑞拉的亞內諾（llanero）、阿根廷的高卓（gaucho）。

所謂「瓦索」乃農工、牛仔之意，至於農婦則稱為「瓦莎」。隨著歲月流轉，這群致力於智利經濟開發的農工階層，為智利奠定最富含民俗色彩的庶民文化。

「瓦索」身披斗篷，頭戴寬緣帽，除了這兩款基本服飾之外，「瓦索」並依工作、騎馬等活動而有不同穿著。工作服以寬鬆衣褲為主。由於智利地形起伏劇烈，馬是穿梭各地最便捷的交通工具，「瓦索」在馬背上的時間相當長，斗篷是最好的騎馬裝，舒適且能襯托出馬背上的英姿；不過為了因應不同場合，「瓦索」會改穿歐式剪裁的騎馬裝。至於「瓦莎」，則習慣側騎，翻領開襟外套搭配合身長窄裙，腰間繫著紅帶，粗獷中散發女性媚力。

「瓦莎」以翻領開襟外套搭配合身長窄裙，腰間繫著紅帶，粗獷中散發女性媚力。（Pinterest）

除了有精湛的騎術之外，「瓦索」還練就了騎馬圍牛的本事，並因這項本事而提升了社會地位。在拓殖初期，智利牧場沒為牛隻做記號，一旦牛隻走失即很難再找回，總督因而下令在每年的七月二十四至二十五日兩天，統一在聖地牙哥閱兵廣場（Plaza de Armas）為牛隻做記號，並評等分級。

「瓦索」將牛群趕往閱兵廣場之際，發展出獨特的圍牛技巧。起初，那只是「瓦索」的其中一項工作，漸漸演變成競技，不再侷限於聖地牙哥舉行，擴及全國各地，是各大莊園、牧場最受歡迎的活動，爾後更加入其他餘興節目，形成庶民節慶。

「瓦索」獨特的圍牛技巧漸漸演變成競技，不再局限於聖地牙哥舉行，擴及全國各地，是各大莊園、牧場最受歡迎的活動，爾後更加入其他餘興節目，形成庶民節慶。（datuopinion.com）

十七世紀末，圍牛競技已有明確規則：以兩名「瓦索」為一組的「雙騎士」（collera），並肩在七十五公尺長的跑道上趕牛，且無第三人的協助下，順利圍住牛隻。1860年代以降，競賽跑道改成新月形，在競賽中表現出色的「雙騎士」贏得眾人的喝采，而這對社經地位不高的「瓦索」而言，乃一項殊榮，因此吸引「瓦索」投入圍牛競技，冀望透過競技躍升為名人。榮耀、掌聲、歡呼、色彩…… 令圍牛競技流傳四百餘年而不墜，甚至在1962年被定為智利國家運動。

如今，「瓦索」已非昔日粗鄙牛仔，不僅為智利保留圍牛競技傳統，也象徵智利的民族驕傲，奠定智利的庶民文化。