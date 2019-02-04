Mygopen》【假標題】飯後馬上吃水果如慢性自殺？

任何時段吃水果其實是都可以，並沒有像新聞標題嚇得這麼恐怖！而對於吃水果時間，營養師一般會建議可以在餐跟餐中間，透過補充健康營養的水果來止嘴饞。但與其在意吃水果的時間點，更應該注意控制食量，才是正確的知識觀念。

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你收到 LINE 傳「飯後馬上吃水果如慢性自殺」、「這時間點吃最抗癌」這樣類似的錯誤新聞報導內容嗎？這讓許多習慣飯後吃水果的民眾恐慌。對此醫師和營養師都表示「任何時段吃水果都可以」，並沒有什麼「慢性自殺」謠言標題說法，而且部分水果中所含的營養素反而可以幫助飽食後的消化。這裡感謝「台灣事實查核中心」授權，提供正確的知識觀念查核內容。

飯後馬上吃水果如慢性自殺的新聞報導

原始謠傳版本：

飯後馬上吃水果如慢性自殺！這「時間點」吃最抗癌 #LINETODAY

https://today.line.me/TW/article/PnEl3V?utm_source=lineshare

在 LINE 流傳的訊息大部分連結到這篇新聞。

謠言破解說明：

◎資料來源：台灣事實查核中心

媒體報導「飯後吃水果如慢性自殺」，經查：

一、醫師和營養師皆表示，任何時段吃水果都可以，但營養師一般會建議可以在餐跟餐中間吃，透過補充健康營養的水果來止嘴饞。

二、與其在意吃水果的時間點，更應該注意控制食量。一般建議每天攝取量為2份，也就是相當於2碗或是2顆拳頭大小的量。

三、報導所述的脹氣、泛酸、便秘等症狀，可能會因為「吃太飽」引起，而並非肇因於「吃水果」。

部分水果中所含的營養素反而可以幫助飽食後的消化，如：木瓜酵素、鳳梨酵素。而水果中所含有的膳食纖維可以幫助排便，更不可能因為吃水果而導致便秘。

背景

近日媒體報導（如下圖）：「飯後馬上吃水果如慢性自殺！這『時間點』吃最抗癌」，內文引述某健康資訊網站指出，「中國醫學科學院腫瘤醫院營養科副主任劉金英」表示「因為吃了熟食後，體內的白血球會明顯升高，而白血球是為了對付侵入人體的致病菌，但是進食水果後，免疫系統會開啟，長期下來，會降低免疫系統的敏感性，甚至損害免疫系統，不利於防癌抗癌，且吃太飽又吃水果，很可能導致脹氣、泛酸及便秘。」



查核

爭議點一、報導指稱「吃了熟食後，體內的白血球會明顯升高」是否屬實？

查核中心求證衛生福利部雙和醫院家醫科葉睿儒醫師。葉睿儒表示：這樣的說法不正確，「白血球的生成需要一些時間，它的反應是非常長期的，不會因為吃東西造成體內白血球升高的情況。」

爭議點二、報導指稱「飯後進食水果後，免疫系統會開啟，會降低免疫系統的敏感性，甚至損害免疫系統」是否屬實？

葉睿儒醫師表示，免疫系統本身就不斷在進行身體防禦的工作，「我們的身體並不會因為吃了東西，忽然啟動免疫系統。身體會啟動免疫系統，是這個東西對身體來說有入侵性，才會啟動免疫系統去把它包圍起來。」人體通常處在恆定的狀態，若要產生很大的變化，會需要很長的時間。而腸胃道都有黏膜把食物分隔，不太可能光吃一個東西進去，免疫反應就因此增加或降低。

爭議點三、報導指稱「吃太飽又吃水果，很可能導致脹氣、泛酸及便秘」是否屬實？

查核中心求證財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺表示，目前營養學上沒有這樣的說法。會出現脹氣、泛酸、便秘的狀況，可能是因為「吃太飽」，而不是因為「吃水果」。

簡鈺樺說明：「吃太飽造成腸胃道無法完全快速消化而容易囤積，導致脹氣，或是過量的食物全都堆積在胃裡。如此不良的飲食習慣容易導致胃酸逆流而有泛酸感。但部分水果中所含的營養素反而可以幫助飽食後的消化，如：木瓜酵素、鳳梨酵素。」

至於「便秘」的問題，簡鈺樺營養師指出，水果中所含有的膳食纖維可以幫助排便，更不可能因為吃水果而導致便秘。

葉睿儒醫師也認為，報導所述的脹氣、泛酸、便秘等，主要是吃太飽而導致。只要吃過多，就算不是吃水果，而是吃其他食物，也會產生類似的情況。

爭議點四：正餐和水果的食用時間該如何搭配？

（一）簡鈺樺營養師認為，任何時段吃水果都可以，「但營養師一般會建議可以在餐跟餐中間吃，如：早餐和中餐之間或是中餐和晚餐間，由於此時通常是最嘴饞容易亂吃東西的時刻，透過補充健康營養的水果來止嘴饞或是肚子餓的情況，是最合適的。」

但簡鈺樺營養師強調，與其在意吃水果的時間點，更應該注意在「份量」，一般建議每天攝取量為2份，也就是相當於2碗或是2顆拳頭大小的量。若超量了，長期也是會影響身體健康。

（二）葉睿儒醫師也認為，餐後吃水果常見的問題是，因為正餐已經吃很飽，又吃水果會造成進食過多，引發胃部不適、消化不良，長期下來也有肥胖的問題。因此飯後吃水果的重點在於，要控制食量，不要吃過多。

葉睿儒醫師表示，餐前吃水果可以增加飽足感，減少正餐攝取的熱量，可以有減肥的效果；而吃水果可以增加纖維素的攝取。至於吃水果和正餐之間要隔多久，目前在科學上沒有定論。唯一要注意的是糖尿病患，吃水果會讓血糖非常容易上升，因此糖尿病患者吃水果時，建議搭配一些含有蛋白質的食物或是正餐，減少糖份的吸收，盡量讓血糖趨於平緩。

爭議點五：報導引述之「中國醫學科學院腫瘤醫院營養科副主任劉金英」是否真有其人？真有此觀點？

（一）查核中心檢索報導引述之健康類資訊網站，有以「劉金英（中國醫學科學院腫瘤醫院營養科副主任）」之名開設的專欄，在〈奇異果抗癌最夠力！阻斷98％超強致癌物亞硝胺〉文章中有下列內容：

圖說：健康資訊網站專欄文章擷圖

（二）查核中心前往「中國醫學科學院腫瘤醫院」網站查看（如下圖），營養室頁面沒有呈現工作人員名單，透過關鍵字搜尋「刘金英」，也沒有任何資料。

查核中心以關鍵字「刘金英」輸入搜尋網站，結果顯示數筆出版資訊，敘述作者是「現任中國醫學科學院腫瘤醫院營養科副主任、營養師。中國營養學會會員、中華醫學會會員、北京中華廚皇協會營養委員會副主任，並取得全國臨床營養專業技術資格證書。」



此外，劉金英營養師在醫療健康網站有固定專欄，以及擔任網路醫療節目的專家來賓，且職稱都是「中國醫學科學院腫瘤醫院營養科副主任」。

正確闢謠解釋：



媒體報導「飯後吃水果如慢性自殺」，經台灣事實查核中心求證雙和醫院家醫科葉睿儒醫師，以及癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺，得知以下訊息:



一、白血球的生成需要一些時間，不會因為吃東西立即造成體內白血球升高，且腸胃道都有黏膜把食物分隔，不太可能光吃一個東西進去，免疫反應就因此增加或降低。



二、醫師和營養師皆表示，報導所述的脹氣、泛酸、便秘等症狀，可能會因為飲食習慣不良或「吃太飽」引起，而並非肇因於「吃水果」。



部分水果中所含的營養素反而可以幫助飽食後的消化，如：木瓜酵素、鳳梨酵素。而水果中所含有的膳食纖維可以幫助排便，更不可能因為吃水果而導致便秘。



三、任何時段吃水果都可以，但營養師一般會建議可以在餐跟餐中間吃，透過補充健康營養的水果來止嘴饞。但與其在意吃水果的時間點，更應該注意控制食量。一般建議每天攝取量為2份，也就是相當於2碗或是2顆拳頭大小的量。



因此，「飯後馬上吃水果如慢性自殺」為「錯誤」訊息。



資料來源：台灣事實查核中心 - 【錯誤】媒體報導「飯後馬上吃水果如慢性自殺」？



本文經授權轉載自Mygopen 【假標題】飯後馬上吃水果如慢性自殺？

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