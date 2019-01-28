Mygopen》大陸旅遊局新規定？！超過80歲旅行社不收？

真的純屬謠言一則，事實上直接查詢中國大陸「國家旅遊局」關於「旅行社老年旅遊服務規範」的相關資料，並沒有謠傳訊息中的規定，旅行社受理報名與否應視行程內容而定，不應以年齡為依據。

Mygopen

你 LINE 收到「大陸旅遊局新規定」、「超過80周歲以上，旅行社不允許收了」這樣的謠言訊息嗎？還有「70歲以上必須要去醫院開健康證明，75歲以上必須家屬陪同」的說法。事實上根據中國的「旅行社老年旅遊服務規範」，目前沒有這樣的規定，甚至明確規定「不對遊客年齡進行限制，不得拒絕老人參團」，真的別再傳囉！

（報社合成照/mygopen/彭博）

大陸旅遊局新規定的謠言

原始謠傳版本：

大陸旅遊局新規定：

超過80周歲以上，旅行社不允許收了！

70歲以上必須要去醫院開健康證明，75歲以上必須家屬陪同。要出門或去大陸旅遊，趕緊趁著年輕吧！

或這個

旅游局新规敲黑板了，超过80周岁以上旅行社不允许收了！

70以上要去医院开健康证明，75以上家属陪同[捂脸][捂脸]

还不出去旅游老了会后悔，世界那么的大有钱有闲的时候哪里也不能去了！

另外主要還有這張圖片：

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，事實上直接查詢中國大陸「國家旅遊局」關於「旅行社老年旅遊服務規範」的相關資料，並沒有謠傳訊息中的規定，旅行社受理報名與否應視行程內容而定，不應以年齡為依據。

正確闢謠解釋：

根據中國大陸 2018 年 3 月 17 日第十三屆全國人民代表大會第一次會議通過「第十三屆全國人民代表大會第一次會議關於國務院機構改革方案的決定」，不再保留文化部、國家旅遊局，而是將文化部、國家旅遊局的職責整合，組建文化和旅遊部，是已撤銷的中華人民共和國國務院副部級直屬機構，所以並沒有所謂「大陸旅遊局新規定」。

至於跟年齡比較有關的規範，主要是人數超過 100 人的老年團，需配隨團醫生；75 歲以上老人報團，應請成年直系家屬簽字，且宜由成年家屬陪同；老年遊連續遊覽時間不宜超過 3 小時，連續乘車時間不超過 3 小時；此外，老年團的領隊要具備物理救護技能，並掌握老年心理保健，健康管理知識等等。

當時在 2016 年 9 月 1 日起實施的這份規範，主要是國家旅遊局對於組團社的一份指導性文件，並不具有強制性。

交通部觀光局表示，經查少數旅行社對於 70 歲以上參團旅客設有須親友陪同之報名條件，主要係考量隨團領隊難周全照顧獨行年長客人，基於旅遊安全、照顧需要及服務品質，爰有建議須親友陪同始得報名之規定，惟亦有不少旅行社將銀髮族旅客視為主要爭取之客源，推出銀髮族旅遊行程，為維銀髮族出遊權益、旅行業社會形象，該局正加強輔導旅行業者規劃友善、優質旅遊商品，推廣分眾、分齡的樂活旅遊。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：百度百科 - 旅行社老年旅游服务规范



資料來源：交通部觀光局新聞稿 - 重視銀髮族出遊權益 觀光局加強輔導業者規劃友善旅遊商品

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】大陸旅遊局新規定謠言，超過80歲旅行社不收？誤傳

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