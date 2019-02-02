神奇海獅先生》【波希戰爭十二】：面對貧富不均、假新聞和其他各種難題，雅典的梭倫到底要怎麼解決這一切？］

整個雅典城都瘋了，新上任的執政官所頒布的第一道法令，竟然就是強行解除國家境內每一個人的債務！大家只要想想如果現在有哪個總統上台，直接宣布這個國家境內的所有債務一律抵銷，應該就能想像當時的雅典人有多震驚了。

神奇海獅先生

西元前594年的一個清晨，古城雅典的中心廣場上聚集了成千上萬的農民、手工業者和新興的工商業主。大家急切地等待著一個重要時刻的到來：新上任的首席執政官梭倫，將在此宣佈一項重要的法律。

不管是富人或是窮人，這個時候都無比緊張。首席執政官梭倫出身沒落的貴族階級，因此富人認為他會代表貴族階級、而窮人則認為他是貧困大眾的後盾。在眾人的注視下，梭倫緩緩走上講壇。

嘈雜的會場頓時變得鴉雀無聲。

人們屏氣凝神，不約而同地將視線投向了講台上的大木框。看著梭倫用手一撥，將架在木框中的木板翻轉過來。 等人們讀完木板上的法律條文後，廣場上便立刻轟動了。歡聲與掌聲四起，那些無力還債的農民更是高聲地歡呼，整個雅典城籠罩在一片異常熱烈的氣氛。

是的...... 新上任的雅典執政官梭倫宣布，今後雅典境內的所有債務，一．律．取．消！！

19世紀，畫家Philipp Foltz 描繪雅典公民大會上的一場演說。（圖：網路）

「……此法律的有效期為一百年」

梭倫的聲音幾乎被眾人的歡呼聲中掩蓋，但仍繼續宣讀道： 「我在此宣布，《解負令》即刻生效！欠債而賣身為奴的公民，一律釋放；所有債契全部廢除，被抵掉的土地歸還原主，因欠債而被賣到外邦作奴隸的公民，由城邦撥款贖回…… 」 這便是梭倫最有名的《解除負債令》。

整個雅典城都瘋了，新上任的執政官所頒布的第一道法令，竟然就是強行解除國家境內每一個人的債務！大家只要想想如果現在有哪個總統上台，直接宣布這個國家境內的所有債務一律抵銷，應該就能想像當時的雅典人有多震驚了。也難怪梭倫自己這樣寫道：

「……大地是這一切的見證，因為在它之上的債權碑現在都已移走，從前被壓迫在奴隸主下的大地現在自由了。」

不過有人開心，就一定有人不開心。無數的有錢人想當然立刻就爆炸了，原本流在外面的大筆款項突然間因為一紙命令就全部一筆勾消，憤怒的他們當然不會就此善罷甘休，正伺機準備復仇的機會......

梭倫，BC640-BC558。（圖：網路）

在當時的部族議會上，全都是貴族的天下。憤怒的議會成員現在每天照三餐砲轟梭倫，但是梭倫改革畢竟有著廣大的民意支持，一旦激怒了從《解負令》中重獲自由的廣大平民，雅典將再次走上階級對立的回頭路，而一旦兩邊徹底決裂，數量明顯佔劣勢的貴族也沒有必勝的把握。

所以最好的方法，就是毀掉梭倫改革的名聲！

最後終於被他們找到一個決定性的證據，在他們手中的，是梭倫一個驚天的醜聞...... 在《解負令》生效之後沒多久，雅典城內開始流傳著令人不安的傳言。大家開始口耳相傳：梭倫的一大堆好朋友因為《解負令》發了大財，大家開始繪聲繪影的描述著：「甚至梭倫自己可能也不乾淨啊。」

這到底是怎麼回事？

原來是因為在這道命令公布之前，梭倫在一次宴會上不小心把他的計畫說溜了嘴。

一些他的商人朋友聽到了，立刻就知道這是一個發財的大好機會。等到確認此事為真之後，他們就跑去向貴族借了鉅款，接著拿來購買大量土地。 而等到梭倫知道此事之後已經來不及了，接著《解負令》公布— 是的。 梭倫深陷的，就是世界上第一起內線交易醜聞！

這件事情給予貴族階級一個非常好的施力點，各種假新聞紛紛出籠，越來越多富人繪聲繪影，說梭倫是如何故意將這些事情告知他的朋友、並且從中謀取了巨大的利益…… 對於富人的抨擊，梭倫本來可以一笑置之。但是真正對梭倫構成威脅的，則是有越來越多窮人竟然也開始對梭倫改革感到不滿！

是說梭倫遇到的，可能真的是世界上第一起內線交易醜聞了。（圖：網路）

原來，梭倫解除了負債雖然暫時延緩了貧富不均的速度，但是仍然沒有解決最根本的問題。大量的土地仍然在少數富人手中，最後窮人仍然避免不了舉債度日、甚至賣身為奴的慘狀。

這聽起來似乎有點貪得無饜。但其實，窮人的不滿其實也是有道理的，因為在另外一個城邦斯巴達也遭遇到了同樣的問題，而他們的改革者萊格古士立刻把所有土地收歸國有、並重新進行分配。在他的改革下，斯巴達活生生被改造成一個「不知匱乏、也不知貪婪」的均等社會，進而成為整個希臘世界最強大的城邦。但是同樣身為改革者的梭倫，卻沒有這樣的氣魄來做出一樣的決定。

對此，梭倫簡直苦惱至極。貴族派要他撤銷法令、平民派也憎恨他沒有改革土地。梭倫在自己的詩作上寫道：

「當時他們對我期望的過份，而現在是被激怒了；大家都對我側目而視，好像我是他們的仇人。」

眼看改革就要失敗。梭倫的朋友紛紛建議他，死守住好不容易的改革之苗，在整個希臘城邦裡都有這麼一個辦法，是統治者維護現有的政績及獲取必要權勢的最後一個辦法— 僭主（Tyrant）。

要嘛就坐視改革被毀，要嘛就讓自己化為獨裁者、掌握絕對實權。

這感覺起來多有既視感啊。歷史上不是一直都在發生這樣的事嗎？現在他的朋友天天在他旁邊唸，大家一個接著一個，每個人都有不同的理由。

「……不是只有雅典才這樣！所有希臘城邦，優卑亞、麥帝勒、米利都，全都開始了僭主政治，就是為了推翻貴族勢力…..」 「賢明的人擁有權力對國家是好事。你不能因為厭惡僭主之名，就拒絕做正確的事！」

講到朋友們甚至大罵梭倫是個懦弱的傢伙。最後，梭倫終於做出了抉擇....（未完待續）

補充說明：

本篇講述的是梭倫在雅典的一系列改革。主要參考資料是希羅多德《歷史》、普魯塔克《希臘羅馬名人傳》及亞里斯多德《雅典政制》。然而，由於參考資料的不足，很難判定改革措施的先後順序。裡面的順序是我自己認為合理的編排，如果有任何大德發現其他與本文相左的原文資料，都煩請提出指正，海獅在這裡謝謝大家～

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