故事》雅典引以為傲的民主即將毀於自己姪子手中，創立制度的梭倫該如何挽救一切？

梭倫其實很早以前就知道庇西特拉圖的野心，也知道庇西特拉圖的下一步棋，就是弄傷自己、然後滿身是血的出現在海利亞伊（Heli-aea）法庭前，大聲宣告這些傷是被他的政敵所傷的，為了保護自己，他要求雅典議會給他一支僅屬於自己的私人武力……梭倫痛心疾首，但是仍然沒辦法在公眾前揭發自己的姪子。為什麼？

◎神奇海獅

梭倫

好的，上回我們說到，雅典的梭倫在完成法治改革之後，便宣布離開雅典「好讓人們習慣他的法律」。

但是等到他回來時，卻驚訝的發現：整個雅典已經根本面目全非了。貴族、商人與平民分成三派，陷入無盡的政黨惡鬥之中。而讓梭倫最心痛的是，對雅典危害最大的人竟然是它自己的姪子——庇西特拉圖。

梭倫其實很早以前就知道庇西特拉圖的野心，也知道庇西特拉圖的下一步棋，就是弄傷自己、然後滿身是血的出現在海利亞伊（Heli-aea）法庭前，大聲宣告這些傷是被他的政敵所傷的，為了保護自己，他要求雅典議會給他一支僅屬於自己的私人武力……

梭倫痛心疾首，但是仍然沒辦法在公眾前揭發自己的姪子。

為什麼？

因為，除了叔侄關係以外，歷史學家普魯塔克揭露了他們倆的另外一層關係——Pederasty（少年愛）。

會飲的場景，左邊那對在玩遊戲，右邊那對在互啃

「舊日的交情還在他們心裡纏綿著，他們還保留著以往愛情愉快的回憶；宙斯送來的神火殘焰還在慢慢地燃燒著。梭倫不能抵制青年之美的吸引，他對愛神拿不出這樣的勇氣。」

普魯塔克在《希臘羅馬名人傳》中這樣寫著。Pederasty（少年愛）是古典希臘時期的一種獨特關係，通常是一名中年大叔和一名青少年所構成。至於場景，根據色諾芬的《會飲篇》，大概是像下面這樣子的：

某天晚上，一位名叫 Autolycus 的少年由父親的帶領下，緩緩走進一間大房間， 他身上塗了一層淡淡的香膏，留下一股清淡優雅的氣息。

少年知道自己的身價。 他的身材瘦削、簡潔，更何況先前他還贏得了賽馬競賽名震雅典， 身為城邦內少數特別受關注的俊美青年之一，大家最關心的 就是他到底會選擇哪個身世顯赫的「追求者」，帶領他進入公民世界。

他最後選擇了 Callias——來自雅典最古老的貴族家庭，同時還是雅典首富。

首富在自己家中設宴等待少年。碩大的宴會廳裡擺放著七張絲絨躺椅，除了他們兩個以外，在場的還有少年的父親和首富的朋友。

不過當然現場不會發生什麼事啦（希臘人不會那麼變態地在眾目睽睽下做好嗎？）這場宴會的主要目的，只是為了讓少年習慣只有男性的城邦社會——市民廣場、公民大會、法庭、澡堂或體育場，在城邦各種只准許男性出現的公共場域裡，一個成熟的公民必須習慣在其他人面前自然說笑和議論。

擺上酒宴後，臥榻旁彈奏起長笛與豎琴，一旁有女孩輕舞了起來。曼妙的舞姿讓大家都看入了迷。

他們玩著一種叫做 Kottabos 的遊戲，這種遊戲在當時的雅典很受歡迎，不過從今天的角度看來，這遊戲實在是無聊到了極點。一個人斜靠在躺椅上，只有右手能動， 手上拿著一只酒杯，必須將杯中的酒一滴不漏潑在前面的目標中，灑出來最少的人就能獲勝。

庇西特拉圖像。帥不帥就…..見仁見智吧



在「少年愛」關係裡，兩個人其實都不是同性戀。

你能相信有這麼一個時代嗎？兩個好端端的異性戀， 居然得被迫違背自己的性向？？跑去擁抱另外一個男人？？

然而，這跟同不同性戀無關，甚至跟個人的喜好無關。

發展出全世界獨一無二同性愛文化的古希臘，恰恰是因為他們最強調男子氣概——男人不能過於親近女性，因為那是向慾望投降。唯有透過其他男性的引領， 青少年才能逐漸脫離私密陰柔的家庭（Oikos）走進公眾陽剛的城邦（Polis）。 他將透過「追求者」學習公民的各項美德——自制、理性與勇敢，重點是他還能得到許許多多的禮物。

禮物內容大體而言， 有一整套重裝步兵裝備、一只精美的飲杯、一頭牛，剩下就全看「追求者」財力和誠意了。考量到對方是雅典首富， 讓少年收到嫑嫑的應該不是什麼大問題才是。

之後，他就可以帶著少年去任何地方，通常是鄉下。

他們兩人會在那裏度過甜美的兩個左右的時光。在這段時間裡，兩人的關係從關懷、仰慕的情感逐漸發展成愛慾。他們的性交純粹象徵著一種報答——對「追求者」無私奉獻的回饋，與對模範的敬仰。

陶器上的 Pederasty 場景

不過在 Pederasty 裡，他們並沒有真的嘟進去啦。他們做的是一種假性交，也就是股間交媾。 也就是男孩用他的（消音）夾住中年人的（消音），然後反覆（消音）（消音）（消音）（消音） ……的一種行為。（不用再解釋了吧？）

男孩感受兩腿間的觸感，中年人從身後環抱他，發出克制而微弱的喘息聲。鼻息傳到他的耳畔，從溫熱變得冰涼。

但是即使是在這種時候，不管男孩是否從心底感到噁心還是樂在其中，他都必須保持一種面無表情的狀態。事實上，他最好的狀態是靈魂抽離自己的狀態，以全然的第三視角看待這獨一無二的性經驗。因為一旦顯露出任何一點他已然被情緒征服的蛛絲馬跡，就會被認為是屈服於情慾的軟弱之人。

之後，男孩帶著禮物回到家中。

朋友與家人早已等候多時。男孩將得來的牛獻祭給宙斯之後， 就把牠宰了宴客。男孩必須回答朋友提出來的各種問題。 像是他與追求者之間的親密行為啦。或是在行房時是否有取悅他、或是有無使用暴力…..

這種關係不會持續太久。在男孩長出第一根鬍鬚之後， 這種成人式就嘎然停止，少年已經長成為出色的希臘公民。 總有一天，他也要學習去追求別人 想盡辦法讓別人仰望他、接受他……

弗雷德里克·雷頓男爵的作品，《the hit》

梭倫與庇西特拉圖就是這樣的關係。

舊日的美好記憶仍然在梭倫的腦海中來回不去，他一直在私底下勸庇西特拉圖回心轉意。不過這一切努力並未使庇西特拉圖從權力慾望中清醒過來。在某天、人來人往的市集上，庇西特拉圖果然滿身是傷衝進市場，大聲宣告那群貴族想要殺害他。

百姓的憤怒瞬間引爆，他們用憤怒的嘶吼聲來呼應庇西特拉圖的控訴。他們立刻提案：在下一次召開的公民大會上決議由中央撥款，成立庇西特拉圖專屬的衛士團保護他！！（這根本是庇西特拉圖安排的暗樁吧？）

不過就在這群情激憤的當下，梭倫默默的穿過人群，走到庇西特拉圖身邊。

他仔細檢查了侄子的傷勢之後，心平氣和的拿出荷馬史詩的主角奧德賽，來跟他做比較：

「依照我看，你比奧德賽還不如；奧德賽毀滅自己是為了欺騙敵人，你損害自己，卻是為了欺騙同胞。」

但是，梭倫這句話並沒有當眾大聲宣布。

一直到現在，他仍然想給姪子最後一次機會，這番話無非只是想讓他知難而退而已。

但是在權力一步步到手的當下，庇西特拉圖怎麼可能會收手呢？幾天以後，公民大會正式討論最重要的一項議案：派給庇西特拉圖護衛隊，讓他成立自己的私人武力。

民主派將被刺殺這件事大肆宣揚，把庇西特拉圖刻畫成一個受難者的形象，雅典人群情激憤的程度讓貴族和商人派也不得不噤聲，在公民大會上他們坐著不發一語，因為他們不管想要說什麼，像是為自己辯駁或是指責庇西特拉圖說謊，他們立即就會有真正的生命危險。

梭倫眼看著這一切，心痛到不能自己。

眼見庇西特拉圖即將破壞自己一手建立的雅典民主；眼見雅典一步步走入深淵，將自己的自由斷送在獨裁者手中；眼見庇西特拉圖的陰謀巨塔，正一步步搭建完成。 自己所有開導庇西特拉圖的努力完全付諸流水，他終於明白：這個人是無可救藥的。

他決定攤牌。

位於普尼克斯山上的演講者的平台，這裡是公民議會的聚會場所

雅典市民廣場前，大會提出一項全新議案，準備審核民主派領袖庇西特拉圖的私人武裝警備團。當主席詢問是否有反對意見時，只聽見全場一片鴉雀無聲。無論是貴族派或是商人派議員都低下頭來，如坐針氈。

但就在主席即將宣布議案通過的當下，台下卻忽然出現了一陣騷動。人群忽然像紅海一般從中裂成了兩半，在台上的議員們都往廣場角落看去。

他們看見，將屆 80 高齡的梭倫一拐一拐的，拿著十公斤的銅盾與兩公尺的長矛往議場中央走去！

梭倫拼著最後一口氣，揭發了庇西特拉圖是怎麼欺騙雅典人民，他表面上謙恭溫和，但事實上全身充滿著權力慾望； 他欺騙了雅典人民，用刀子將自己和騾子劃傷，這一切就是為了獲得警衛團，接著用他們來奪取雅典的最高權力； 他明確表示自己反對為庇西特拉圖增設私人武力。在答辯場上，他做出了一個名留青史的請求，他祈求雅典公民：

「不要因為懦弱放棄自己的自由。」

雅典人民完全征住了，默默聽著梭倫的話語，現場陷入了一片沉默。

一個是崇高的雅典民主之父，另一個是耀眼的政治新星。梭倫原本滿以為自己勝券在握。 以自己在一般人民心中的地位，向所有人揭發了庇西特拉圖的騙局之後。所有人便會如夢初醒，起而反對僭主政治。

但是梭倫沒有想到他離開雅典已經太久，現在早就不是梭倫的時代了。在雅典人民陷入一片混亂之際，公民廣場有人率先喊出了一句話，撕裂了寧靜： 「梭倫～～瘋了～～！！！」

一聽到這句話，所有人如夢初醒。 雖然他們不敢大聲反抗梭倫，卻阻止他繼續發言。在沒有麥克風的年代裡，80 歲老人的聲音很容易被蓋過去。

梭倫他轉頭望向貴族派和商人派的議員，但是兩派議員極力避免梭倫的視線。梭倫的眼光簡直有如刀子一般，劃到哪邊，哪裡就癱軟一片。

梭倫手上的長矛和盾牌被人拿走，自己則被禮貌而堅定的請下台。

他又重新看了一眼雅典人民。最後他終於放棄了，嘆了一口氣，留下他在公共視線中的最後一句話：

「看來在這群人中，我比一些聰明、而又比一些人勇敢； 我比那些沒辦法識破謊言的人聰明、 又比那些雖然識破了謊言，但卻沒有勇氣說出真相的人勇敢。」

老人終於傷心的離開了議場。

雅典僭主庇西特拉圖

公民大會通過議案，庇西特拉圖正式擁有了 50 名衛士的私人警備團。之後 公民大會又放寬了限制，人數多少基本上隨他加，很快的他的衛隊就增長了八倍。

之後庇西特拉圖果然攻佔了雅典衛城，就像 70 年前的希隆暴動一樣。

只是如今的雅典人已經失去了捍衛自身的強悍，貴族派和商人派的議員很快就逃亡、離開了雅典。但就在全城沸騰的當下，風燭殘年的梭倫仍然一心想挽救心愛的民主制度。他走到市場上，鼓勵徬徨驚恐的雅典人，勸誡他們不要放棄自己的自由，對他們說：「拔除僭主政治是每個人更光榮的任務。」

他天天拿著武器守在自己的家門口，但是，雅典裡沒有人有勇氣支持他。

等到政變成功，庇西特拉圖也成功成為僭主後，庇西特拉圖曾寫過一封信，表明自己仍然非常希望得到叔父的支持。他會成為一位勤奮愛民的君王，希望梭倫能夠發表聲明支持他。

梭倫回了一封信給庇西特拉圖，信裡對雅典的絕對統治者破口大罵。

而就在庇西特拉圖成功當上僭主之後兩年，西元前 561 年，梭倫嚥下最後一口氣，離開了讓自己魂牽夢縈、也讓自己夢碎的雅典。

在庇西特拉圖的統治下，雅典正式走入「僭主時期」。（待續）

PS：「少年愛」的場景其實和梭倫時代仍然有差距，不過如果要了解古希臘這項獨特的風俗習慣，這仍然是一份珍貴的文獻。如果有人找得到西元前六世紀的少年愛場景，請務必告訴我，感謝大家～

本文經授權轉載自故事：雅典引以為傲的民主即將毀於自己姪子手中，創立制度的梭倫該如何挽救一切？