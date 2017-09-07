故事》雅典社會長期的貧富不均，點燃了神殿內的革命之火

「六一農」是希臘史的一個專有名詞。這是世界上第一款農奴，事實上也是被剝削的最慘的農奴，除了早期希臘，歷史上還從未出現過這種剝削程度。於事人們恨透了貴族階級，也因此在西元前 632 年夏季一個美麗的清晨， 遠在奧林匹克的運動會盛大開幕之後隔一天，雅典終於爆發了有據可查的第一場革命——希隆暴動。

神奇海獅

好的總算波斯那邊已經告一段落了，現在就來說說希臘的故事吧～～

是說有個傳說是這樣子的—

「……相傳，當這個最偉大的城市建立好了之後，諸神為了它的名字爭論不休。當地居民於是決定，誰能夠賜給這城市最好的禮物，便以那個神的名字命名。太陽神阿波羅賜給這個城市陽光、海神波賽頓給予這個城市海洋；戰神雅典娜走上前，在地上輕輕種下一顆橄欖。

因此人們決定，這座城市的名稱叫做『雅典』。 」

當然，這個傳說也有只有波賽頓和雅典娜兩人競爭的版本。

但不管怎麼說，這一段短短的故事至少向我們透露出雅典三個氣候地理訊息：第一，地中海型氣候、陽光充足；第二，多港灣，商業貿易發達；第二，土地貧瘠，糧食生產不足，只能生產像橄欖之類的作物。

不過整體而言，雅典的自然環境可說是風和日麗、無災無難，諸神還是相當眷顧這個城市的。然而建城之後還不到 100 年，人類就活生生把這個地方毀了。

是說那是在西元前八世紀欸！

沒有工業汙染、沒有過剩人口、沒有食安風暴，但人類就是有辦法把天堂變成地獄。在建城一個多世紀之後，整個希臘包括雅典、斯巴達就都爆發了一連串危機。至於爆發危機的，正是 3000 多年之後我們依舊沒有解決方法的問題：

貧富不均。

那麼造成貧富不均的根源是什麼呢？現代的經濟學家會告訴你很多原因，有人說是資本、有人說是泡沫經濟、有人說是資訊壟斷、有人說是全球化，這些當然都是金融危機的一個面向。

然而，更精確的原因在於，當一個人有錢之後，他們雖然可以做出很多投資，但到最後總是殊途同歸的投資到一項最可見、最高報酬低風險，卻最讓人痛恨的一項投資——房地產。

「土地兼併」是古今中外所有文明共有的問題，而且基本上是讓人最恨的一種投資。然而，那時候的情況比我們現代更淒慘的是，根本沒有任何東西——像是國家與法治的概念，來約束那些無盡貪婪的土地貴族。

西元前八世紀左右，希臘研發出量少質精的重裝步兵方陣，在當年，這的確是一種極為傑出的戰術，因為只要少數的人在峽谷或山頭，手執長矛與圓盾，就可以抵擋住數倍於己方的來犯敵軍。 然而這種戰術有一個大問題：沒有國家當然也沒有國軍，你要從軍，請你自己買裝。但很不幸的一個銅盾牌就夠你不吃不喝好幾年，所以到最後，戰爭根本變成純貴族遊戲。

貴族又不是白痴，花了大錢整裝殺敵當然是為了戰利品；更重要的是保留一支專屬自己的武裝部隊，在拳頭會說話的古代，簡直就是萬靈丹阿！

接著，就開始去剝削老百姓啦～～～

重裝步兵方陣的兩個關鍵：2.5公尺的矛與8公斤的盾。西元前七世紀時，是必須裝備自籌的。



他們剝削的方法是這樣的：先開高利貸，讓周轉不靈的農民只要跟貴族借錢，就差不多等於把自己賣了。因為當時沒有成文法的概念，只有貴族的習慣法。這就有點像是政府官員自己家裡放高利貸、然後還順便身兼立法委員這種感覺。那貴族可以有多狠，就不難想像了吧？

利息這種東西當然就是就是我說了算。當然，利息多少還是看我人品還有心情，不過多半就是一個你連本金都還不到的程度。 一直到欠到某個期限不還，那麼我就派出我的軍（ㄒ一ㄠˇ）隊（ㄉ一ˋ）（對，國軍還身兼討債集團），在你的土地上立一個債務碑。

這是什麼意思呢？

就是你的土地、你的房子、你的全家親戚姐姐妹妹老婆女兒、還有你，現在都是我的啦~~

你要在你的土地上為我工作，現在你要繳納的比例已經有規定了：六分之五。

「六一農」（Hektemoroi）是希臘史的一個專有名詞。這是世界上第一款農奴，事實上也是被剝削的最慘的農奴，除了早期希臘，歷史上還從未出現過這種剝削程度。

這種土地兼併的風氣越來越盛，一直到西元前七世紀，整個雅典周遭的可耕種地區全部兼併完畢，廣大土地上到處豎立著債務石碑。

人們恨透了貴族階級，也因此在西元前 632 年夏季一個美麗的清晨， 遠在奧林匹克的運動會盛大開幕之後隔一天，雅典終於爆發了有據可查的第一場革命——希隆暴動。

當你成為「六一農」之後，債主就會在你的土地上立上債務碑。



這個希隆是誰呢？在當時的雅典，希隆可說是名符其實的英雄。他的榮耀來自於八年前的一次奧林匹克運動會，希隆在 200 公尺短跑這項競賽中替雅典獲得了桂冠。

贏得奧運在我們這時代聽起來好像也還好，你會被媒體叫一下什麼 XX 之光、然後繼續被各種邪會剝削到死。然而，對當時的任何城邦來說，在奧林匹克奪冠都是一件驚天動地的大事。

奪冠者得一絲不掛走到奧林匹克國王面前，國王親手替他戴上桂冠。在之後的祭神典禮上，全希臘最負盛名的詩人將會用優美的語調，詠唱以奪冠者和奪冠者家族為名的詩作；在有些城邦中，奪冠者歸來不是走城門，百姓甚至拆掉一部分的城牆，就為了讓奪冠者以征服者的姿態榮歸故鄉；在雅典還提供一筆極為豐碩的獎金給奪冠者。

奪冠後的希隆名聲迅速傳播，和不少名流貴族都成為了好朋友；後來他還迎娶鄰國統治者的女兒，岳父一人的軍力財力幾乎可以匹敵整個雅典，簡直是他人生的顛峰。

然而，從事政治的希隆也差不多到頂了。當時雅典的執政官職一共是九位，除了一位是世襲的王者執政官，剩下各分屬不同的職責。但是傳統貴族把持了所有政經優勢，執政官不但變成了終身職，而且永遠被少數幾個家族霸佔，身為局外人的希隆根本沒有希望。

極度不平衡的希隆這時也看見了，整個雅典城都瀰漫著與他相同的不滿。貴族打壓著窮人，而窮人將落單的富人圍毆致死的案例也越來越多，整個社會充滿著不安的躁動。

希隆的朋友不斷在他旁邊要求他利用這個機會，來謀求更大的權力，但這畢竟是一件賭上所有名聲和家族的大事，猶豫到極點的希隆甚至跑到德爾斐神殿請求神諭。

德爾斐神殿的盲眼女祭司

德爾斐神殿裡，月桂葉燃燒產生的煙霧與「大地裂縫」的沼氣會和氤氳。女祭司喃喃的說著囈語，神官翻譯出來後，得到的答案是：「吉，於宙斯的大日子。」

……宙斯的大日子？

德爾斐神諭基本上是出了名的不負責任，眾人為了解答這「宙斯的大日子」到底是什麼鬼吵破了頭。

有人說是每年二三月，在雅典近郊舉辦的一場名為第阿西亞日的節日。那時，雅典人紛紛來到城郊一處空曠的平原，用餅做出動物的形狀取代動物祭品來祭祀宙斯。對身為雅典人的希隆來說，想到這個節日應該是再正常不過的。

但希隆卻搖了搖頭。

他認為「宙斯的大日子」應該是與自己更有關聯的日子才對，與自身及宙斯都相關的節日。

他突然看向窗外，看著外邊聚集著一大群歡送運動員的雅典群眾，他才想到原來又到了四年一度的奧林匹克運動會。

……奧林匹克……奧林匹克……

希隆大喜，就是這個！！

奧林匹克，不就是整個希臘地區規模最大的宙斯慶典嗎？！

而說起來，希隆自己不也就是因為八年前的奧林匹克，而開啟了自己的榮耀之路嗎？ 希隆瞬間有種強烈的感覺，奧林匹克與自己的光榮息息相關；而這次的奧林匹克，將注定他走向榮耀的頂端！

決心已下。

雅典衛城模型。大家可以看見只有一條上山的路



希隆的朋友很快募集到一支小而精銳的敢死隊，希隆的岳父也提供了支援，準備在奧運舉行的期間進攻雅典的精神象徵——雅典衛城。這座宏偉的建築建立在一個 150 米高的小丘陵地上，只有一條出入口。

西元前 632 年某個夏至剛過的清晨，夜晚伴隨的涼意絲絲縷縷；乾淨的天際線遠方開始泛黃，今天是盛大奧林匹克運動會的第二天，衛兵心想這次雅典奪冠的可能性。

但是忽然間他看見湧動的人群，浩浩蕩蕩湧上雅典衛城……

這群敢死隊大約 80 到 100 人，他們穿過了狹窄的山門，很快地就在衛城入口與守衛的軍隊發生激烈衝突。而守衛的少量士兵自然不敵有備而來的希隆軍，他們中間有些人被直接丟下雅典衛城，有些人則死命逃了出來。

當他們看清楚那群人的帶頭者他們完全傻住了，那不就是先前奧運的奪冠者，帶給雅典無數榮光的希隆嗎？

很快雅典衛城就宣告失守。 殘存的士兵倉皇逃到貴族議會，衛兵立刻通報給雅典的九位執政官，宣告「希隆叛變了！！」

本文經授權轉載自故事 雅典社會長期的貧富不均，點燃了神殿內的革命之火