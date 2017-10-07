故事》為了解決雅典社會的貧富不均，以公正聞名的梭倫提出的改革方法是？

歷史的經驗告訴我們：醜聞流傳的多廣多遠，和這件事本身可不可信無關，與一般人討不討厭此人比較有關。窮人反對梭倫的原因，是因為他們認為梭倫做的遠遠不夠。梭倫如今雖然免除了負債，但他並沒有沒收富人的土地，並重新進行分配。

神奇海獅

西元前 594 年的一個清晨，古城雅典的中心廣場上聚集了成千上萬的農民、手工業者和新興的工商業主。

人們正急切地等待著一個重要時刻的到來：新上任的首席執政官梭倫，將在此宣佈一項重要的法律。在雅典即將崩潰的當下，梭倫變成權貴派與平民派唯一的交會點。

在首席執行官的討論會議上，雙方都認為，梭倫會是己方的盟友。貴族願意接納梭倫，是因為他們認為梭倫夠有錢，總不會做出有損自身利益的事情吧？而平民也願意接納梭倫，則是因為他是整個雅典裡為數不多公正之人，希羅多德曾如此形容梭倫說：「他既未曾插手於富人的不義，也沒有連累在窮人們的困苦之中。」

梭倫在眾人的注視下，大步登上講壇，環顧四周，兀自走到一個大木框前。此時嘈雜的會場立時變得鴉雀無聲，人們凝神屏息，不約而同地將視線投向了那個大木框。梭倫用手一撥，將架在木框中的木板翻轉過來，新法律條文便呈現在人們面前。

等到人們讀完木板上的法律條文後，廣場上便立刻爆出如雷般的掌聲。歡聲與掌聲四起，那些無力還債的農民更是高聲地歡呼，整個雅典城籠罩在一片異常熱烈的氣氛。

原來，新上任的雅典執政官梭倫宣布，今後雅典境內的所有債務，一．律．取．消！！

Merry Joseph Blondel（1781-1853）所繪的梭倫



「……此法律的有效期為一百年。」

梭倫以宏亮莊嚴的聲音，在眾人的歡呼聲中繼續宣讀道：

「我在此宣布，《解負令》即刻生效！欠債而賣身為奴的公民，一律釋放；所有債契全部廢除，被抵掉的土地歸還原主，因欠債而被賣到外邦作奴隸的公民，由城邦撥款贖回…… 」

這便是梭倫最有名的《解除負債令》。整個雅典城都瘋了，新上任的執政官所頒布的第一道法令，竟然就是強行解除國家境內每一個人的債務！大家只要想想如果現在有哪個總統上台，直接宣布這個國家境內的所有債務一律抵銷，應該就能想像當時的雅典人有多震驚了吧！

在極度貧富不均的雅典裡，數以萬計曾在主人鞭下，驚嚇受怕的雅典農奴現在都恢復了自由，梭倫自己寫道：

「……大地是這一切的見證，因為在它之上的債權碑現在都已移走， 從前被壓迫在奴隸主下的大地現在自由了。」

《解負令》一時的震動極大，然而這僅僅只是第一步而已。

梭倫投入無比的精力在即將新頒布的法典中，他誓言「要將正義與強力結合在一起」，主要的目的就是為了拉攏越來越興盛的中產階級，給予這些手工業者及商人參與政治的權利。然而，顯而易見地，所有的政治改革都必然伴隨著利益關係的改變，而這些原來體制中的既得利益者，就會誓死捍衛這樣的體制。

拉攏中產階級的目的，當然就是用來對抗不事生產的貴族。傳統貴族們從《解負令》一開始就夠爆炸了，接著又聽說梭倫要將原本專屬貴族的政治權利分給中產，當然就引起了傳統貴族們更大的不滿。事實上，梭倫雖然貴為執政官，但是出身仍然只是個卑微的中產階級。

正如前面所敘述的，他的上台其實也只是兩方妥協的結果。貴族原本以為梭倫絕對不會出賣貴族的利益，但現在梭倫既然做出了抉擇，那麼現在就是傳統貴族出手的時刻了。

中世紀《紐倫堡編年史》中的梭倫畫像，看起來萌萌der



事實上，貴族想要搞梭倫的方式可是多的很，而且很多方法從現今的角度來看，根本超有既視感。

首先就是把持議會。當時的議會全都是貴族的氏族議會，請注意，議會不是少數黨和多數黨的問題，而是全‧都‧是‧貴‧族。這些議員天天輪番上陣在砲轟梭倫（我猜大概也有不少議員在心中暗暗發誓一生只監督你一人）（誤）但是，整天在議會中抨擊梭倫終究不是毀掉改革的最好辦法，梭倫改革有著廣大的民意支持，一旦激怒了從《解負令》中重獲自由的廣大平民，雅典將再次走上階級對立的回頭路。在中產階級地位已經大幅提高的當下，貴族不一定有全勝的把握。

所以最好的方法，就是毀掉梭倫改革的名聲！

最後終於被他們找到一個決定性的證據，在他們手中的，是梭倫一個驚天的醜聞。

《解負令》生效之後沒多久，雅典城內開始流傳著令人不安的傳言，尤其是貴族之間流傳的更是起勁。

原來梭倫出身富裕的商業階層想當然耳他也會有一些經商的朋友。雖然梭倫自己本身是蠻重視道德的，所以才一天到晚說出：「道德是永遠存在的，而財富每天都在更換它的主人。」、「溺愛錢財與桀傲不遜，便是引起仇恨的一切原因。」之類的話。但要每一個商人都懷有如此高尚的情操，那基本上就是癡人說夢話。

在他公布《解負令》之前，梭倫在一次宴會上不小心把他的計畫說溜了嘴，敏銳外加無良的商人立刻便注意到這是一個發財的大好機會。在確定此事為真之後，他們隔天立刻前往各大貴族家借出大筆鉅款，接著拿來購買了大量土地。等到梭倫知道此事之後已經來不及了，隨之 《解負令》公布—

是的。

梭倫深陷的，就是世界上第一起內線交易醜聞！

梭倫的朋友們想當然爾地立刻變成了大地主。而隨著《解負令》生效，他們的鉅額負債也跟著一筆勾銷。然而這件事情卻給予貴族階級一個非常好的施力點，他們說梭倫靠著解負令，發了一筆巨大的橫財。梭倫立刻遭到巨大的責難。越來越多富人走出來指證歷歷繪聲繪影，說梭倫是如何故意將這些事情告知他的朋友、並且從中謀取了巨大的利益……

一剛開始所有人當然只是一笑置之。但是隨著流言越來越多，漸漸的雅典人也開始不得不認真看待這則新聞的真實性。不管梭倫怎麼解釋自己並未牽扯其中，但是那些蒙受鉅額損失的貴族仍然認為梭倫說謊。他們說：一天到晚將道德放在嘴邊的梭倫幹了這種事，簡直就是一個真正的偽君子。何況，就算他真的沒有從中牟取利益好了，在公布一個如此巨大的政策之前，竟然如此缺乏敏感度，也不能不說是梭倫的疏忽。

更加雪上加霜的是，隨著時間一久不只是富人階層，連窮人階層都起而反抗他。

窮人階層反對梭倫的原因不僅僅是因為醜聞。歷史的經驗告訴我們：醜聞流傳的多廣多遠，和這件事本身可不可信無關，與一般人討不討厭此人比較有關。窮人反對梭倫的原因，是因為他們認為梭倫做的遠遠不夠。梭倫如今雖然免除了負債，但他並沒有沒收富人的土地，並重新進行分配。

同樣是Merry Joseph Blondel畫的，萊古格士好像硬是比梭倫多了一種粗獷感



這看起來似乎有些貪得無厭。但是兩件事情顯示窮人的要求並非毫無道理：第一，在土地和財富重分配的問題上，斯巴達做到了。

斯巴達當時也跟雅典一樣陷入嚴重的貧富不均中，但在斯巴達國王萊古格士的努力下，斯巴達成功克服了貧富不均。事實上，這也是人類歷史上唯一一次藉由消滅貨幣來克服貧富不均的案例，從此以後，金銀幣在斯巴達境內全部改成沈重的鐵幣，而且還不是硬幣的形狀，而是像鐵棍一般的存在。這斷絕了所有國際貿易，一位美國史學家說得好，「沒有人心懷著賺取一堆烤肉叉的志向前來斯巴達。」

然而，雖然現今對斯巴達的刻板印象就是軍國主義啦、慘無人道啦，但事實上，斯巴達在萊格古士改革之後展現的社會，可能是人類有史以來，唯一觸碰理想國邊緣的一次。從此以後的斯巴達人全部過著「既不知貪婪、也不知匱乏」的生活，斯巴達更是成為了當時公民權最平等、最強盛的希臘城邦。

第二，《解負令》雖然解決了燃眉之急，但對於貧富不均的本質依舊毫無助益，因為土地依舊分配不均。對窮人來說，這只是延後了赤貧到來的日子，並沒有解放他們的命運。對此梭倫簡直苦惱至極。貴族派要他撤銷法令，平民派也憎恨他沒有改革土地。梭倫在自己的詩作上寫道：

「當時他們對我期望的過份，而現在是被激怒了；大家都對我側目而視，好像我是他們的仇人。」

正在編寫法律的梭倫，眾人正望著他



眼看改革就要失敗。梭倫的朋友紛紛建議他，死守住好不容易的改革之苗，在整個希臘城邦裡都有這麼一個辦法，是統治者維護現有的政績及獲取必要權勢的最後一個辦法——

僭主（Tyrant）。

要碼就坐視改革被毀，要碼就讓自己化為獨裁者、掌握絕對實權。

你會怎麼選擇呢？梭倫的選擇又是如何呢？

（待續）

本文經授權轉載自故事 為了解決雅典社會的貧富不均，以公正聞名的梭倫提出的改革方法是？