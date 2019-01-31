自由開講》勞「保」基金真的單月大虧1200億？國民黨別再秀下限

◎黃麒儒



就要過年了，國民黨委員總是有辦法刷存在感秀下限。根據媒體報導，國民黨又開始消費勞工的相對剝奪感，硬是要在過年前恐嚇勞工，不讓大家安心過好年。他們斷章取義拿了去年勞保基金，單一一個月的帳面盈虧大做文章，開記者會要監察院還調查勞保基金操作，盛氣凌人一時間還真讓外界丈二金剛摸不著頭腦。

但是國民黨起手式就搞錯了，把勞「保」基金跟勞「動」基金，基金有好多種，勞保、勞動不一樣，但是國民黨豬油蒙心、傻傻分不清。明明兩回事，硬是要湊在一起亂講一通。坐在記者會上口沫橫飛、當過金管會主委的曾銘宗，煞有介事振振有辭罵東罵西。但，錯了就是錯了。確實，去年10月勞動基金帳面上是虧了1200億元，但這個虧損的背景是有原因的，這也是國民黨這群蛋頭立委不敢觸碰的事實。那就是：全球因為美中貿易戰的衝擊下，股市大跌後續連債市也崩盤，這是全球性金融市場的短期波動因素。這讓台灣各大基金投資報酬率都是負的，甚至保險業的帳面損失更是驚人。不過這些都是舊文，不是新聞。

曾銘宗（右）以前當官沒有專業，那沒關係，現在可以試著重新開始學習，但不能為了抹黑執政的民進黨，而抹煞政府裡賣命盡責公務人員的努力。（資料照）



今年到目前為止，歐美股市已經反彈，中美貿易戰也在進行談判中，整個金融市場已經逐漸恢復穩定。那為什麼國民黨還要拿這個數字來大做文章？



立法院財政委員會國民黨的位置，長期都是賴士葆、費鴻泰、羅明才、盧秀燕等人在把持，後來則加上前金管會主委曾銘宗。



這些人以資歷來說都是老鳥了，怎麼會不知道用「一個月」的基金績效震盪來暗指「勞保會倒」是無稽之談？怎麼會不知道那個月「股災」，導致幾乎所有的基金、保險公司都是負績效？怎麼會不知道勞動基金規模龐大，有約4兆元台幣之多，1200億元的帳面價值波動也才3%左右？如果不知道，那國民黨號稱台灣最懂財經的政黨，不就是假新聞？



看這些國民黨立委的選區，不是台北天龍國就是眷村區，幾乎都是躺著選的區，而每個都是好幾屆的老牌立委。如果真的不知道，那也無可奈何，畢竟這是人民的選擇。但當過金管會主委的曾銘宗，還要跟著瞎起鬨，這就問題大了。去年10月帳面虧1200億元，怎麼不說去年7月帳面賺700多億的事呢？虧錢要調查，那賺錢要不要一併調查？事實上，把每個月的起伏金額拿出來看，就會發現這些委員主張調查有多可笑。



其實，美中貿易戰導致的股災，台灣所有有規模的基金都負績效，但勞動基金仍然是第一名。這就像每次都考100分的優秀學生，突然考50分，但所有同學都考更低分，這樣你會說這個學生不優秀嗎？利用時間落差，造成的印象差異，來抹黑勞動基金操作，我想勞保局、金管會的老同事們應該會對曾銘宗，這個昔日的老長官搖頭吧。如果以前當官沒有專業，那沒關係，現在當立委一個月領19萬，可以試著重新開始學習，但不能為了抹黑執政的民進黨，而抹煞政府裡賣命盡責公務人員的努力。

（經濟學博士）

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