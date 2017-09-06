博硯「說」法》政務官需要什麼資格？

金管會自成立以來多任主委皆為專業文官出身，但我國金融市場的問題不但層出不窮，從連動債到TRF最後解決方式要不是讓消費者自求多福，不然就是強迫業者負責損失。老實說，這些決策根本不需要甚麼所謂的「專業主委」都能做成，而這些專業主委才是真的踐踏專業。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

這兩週以來閣改組消息甚囂塵上，一切的傳言隨著前天行政院長林全的記者會召開有了最終的定案，新的行政院長人選也一如外界的預測，由賴清德市長出任。在總統宣布賴清德市長接任院長後，媒體也陸續傳出最新的內閣改組名單，名單中令人驚訝或說是驚喜的，是國發會主委將由陳美伶、金管會主委將由顧立雄出任。部分「業者人士」紛紛表示這些人選不夠專業。甚至也有不同聲音認為賴市長僅有立委與縣市長經驗，沒有行政官員的經歷，不適合擔任行全國最高行政首長。

政務官係制定政策，並隨政策或政黨輪替同進退之人，相較於一般公務人員，政務官並沒有所謂的任用資格限制。所以，部長或是院長要有怎樣的資格呢？

在過去的歷史經驗中，不具部會首長經驗的行政院長為數不多，但是國、民兩黨都有。例如，民進黨的張俊雄匆忙接任唐飛所留下的位置之前，才擔任兩個月的副院長；蘇貞昌、吳敦義在擔任院長前都只擔任過縣市首長。在部會首長上，有些任命也讓人驚呼連連，例如，政務委員唐鳳在接任前完全不在政治圈內打滾、江宜樺也只是用了 8 年不到的時間，就從台大的研究室走到行政院長辦公室。

內閣改組名單中，國發會主委將由陳美伶、金管會主委將由顧立雄出任。部分「業者人士」紛紛表示這些人選不夠專業。（記者羅沛德攝）

但大眾卻有擔任政務官必須要有一定經驗的刻板印象，這是受到國民黨長久以來政務官與事務官不分的影響。例如，前副總統蕭萬長長期在經貿部門任職，擔任國貿局長後出任政務官，甚至還擔任過國民黨組工會主任。其後幾位經濟部長也多從經濟部的基層公務員幹起，而顧立雄將接任的金管會，在此之前的幾位主委也是常任文官出身，例如陳冲、曾銘宗、丁克華都是，甚至民進黨所提的李瑞倉在此之前也是財政部的公務員。

這種做法是國民黨執政時代的家天下思維，沒有政務官與事務官的分別，因為所有的官員都聽令於黨及蔣家的指揮。民主國家中，政務官既然隨政黨上任，則不管在此之前出身為何，必定是為該黨所接受之人，更常見其學經歷與所接任職位無任何關聯，例如，現任德國副總理兼外交部長Sigmar Gabriel，在擔任外長之前，所負責的事務幾乎與外交沒有關係，之所以擔任外長的是因為在分配上，內閣中的結盟政黨通常就是取得外長這個職位。在我國，法務部長向來由法界人士出任，但日本現任的法務大臣上川陽子既不是學法律的，入閣前也不在法務省服務。

不管是部長或是政務次長，他們不是事務性官員，而是政策的制定者與決策長，至於執行的工作交由常任文官，只要兩者彼此互相尊重，必能合作愉快。金管會自成立以來多任主委皆為專業文官出身，但我國金融市場的問題不但層出不窮，從連動債到TRF最後解決方式要不是讓消費者自求多福，不然就是強迫業者負責損失。老實說，這些決策根本不需要甚麼所謂的「專業主委」都能做成，而這些專業主委才是真的踐踏專業。