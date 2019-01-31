一路向南》美中貿易戰下北越產業的變遷與轉移

比起已經布局的台商，現今因為貿易戰轉進越南的台商需要付出更大的土地與勞力成本，墊高中小企業者的進入門檻。「貿易戰長期化」將使台商在中國的經營風險增加，走出「同溫層舒適圈」、分散經營風險、延長供應鏈，會是台商未來保持競爭優勢的重要抉擇。

戴萬平／正修科技大學國際企業系教授

前言

近半年來中美貿易戰的衝突，引發台商海外佈局的變化。過去多數的台商海外經營的模式是採取：「台灣接單、中國生產、美國市場」的經營模式。但是在貿易戰高關稅的威脅下，台商為避免受到成本上升的衝擊，開始考慮將原先在中國的生產基地轉移。舉例而言，像是電子業，有廠商希望重啟位於「菲律賓蘇比克灣」的舊廠；在印尼政府政策鼓勵（印尼4.0）與內需市場「在地生產比率」的要求下，有廠商希望租用位於巴淡島（Batam）現有廠房以期迅速投產；更多的討論與關注，則是具有地緣優勢的北越的地區。

根據越南台商會統計，越南約有6萬名左右的台商，而位於胡志明周邊約佔90%，中越與北越僅有10%。在貿易戰的衝擊下，近期「北越地區」受到新一波台商青睞，特別是科技廠關注。例如一位北越台商就向筆者表示：以前是「三個月接待一團考察團」現在是「一個月接待三團考察團」。

2019年1月，筆者正好有機會走訪北越各省，訪問各台商聚落與越南經濟學者觀察這一波的產業遷移，以下為相關的看法，在此也一並感謝受訪台商與越南學者所提供的相關資訊。

越南「Plan B」：勞工成本、地緣經濟與貿易協定

根據《商業週刊》報導，若美國對中國家加重關稅，「減少中國是不可避免的」趨勢有助越南貢獻GDP達4.4%，會是中美貿易佔最大的受益者，國際媒體稱之為「越南是亞洲製造業的Plan B」。經過訪談，不論是已經進入、或是評估進入的廠商都同意這樣的論點。原因有包括幾項：

首先，在「越南製造2020」邁向製造大國前進的口號下，為平衡南北經濟發展的差距，越南政府近年在重要投資項目中即將北越地區設定為「高科技科學園區」，將產業發展項目設定在電子業與高科技產業；北越較為嚴格的社會控制，勞資關係較為和諧，更為這些有意前來的科技廠提供穩定的人力資源。

在「越南製造2020」邁向製造大國前進的口號下，越南政府近年在重要投資項目中即將北越地區設定為「高科技科學園區」，北越較為嚴格的社會控制，勞資關係較為和諧，更為這些有意前來的科技廠提供穩定的人力資源。（VNA/VNS）

除越南政府獎勵投資政策外（四年免稅，九年減半等政策激勵），多數的廠商還是在意勞工成本，即使加入社會保險與與其他費用，目前越南的勞工成本約為台灣的三成、中國的五成。尤其是越南週六還是上班日，比起東協其他國家的國定假日較少，幾乎「一年會多出兩個月的勞動時間」，這是所有廠商最樂於見到的生產力。

第二，考慮地緣優勢，媒體報導提到「越南」「墨西哥」是在貿易戰結構下獲利的主要國家。特別是在北越，經由陸路約一日即可將相關原料與貨品串連「珠三角」、三日可達「長三角」。在這個因素下，「北寧」與「海防」是考察的熱門地點。特別是「海防省」是北部大港，加上有國際機場（目前有廣州、首爾與曼谷三條國際航線），基礎設施完善的新加坡、日本工業區，更是受到包括LG等電子廠青睞。「北寧省」的「桂武工業區」、「新加坡工業區」則是富士康、三星等大廠的設廠重鎮，「永福省」是受到Notebook大廠仁寶的考慮名單。

對於成本敏感的廠商，也看好越南的「對外貿易協定」，目前除原有東協內部的AEC，與近期簽署生效的CPTPP，與歐盟簽署的自由貿易協定也會在今年生效。在訪談過程中，經營日本市場的廠商對這些貿易協定特別有感。加上前述提及勞動成本，是廠商與學者認為越南能夠比起其他東協國家更具優勢的重要原因。

最後走訪若干工業區，建設中廠房的大多是貿易戰後原來在中國投資的科技廠商進駐。比起紡織、製鞋等勞力密集產業，這些科技業需要高資本設備投資，也需要穩定水電供應，多數會選擇地租、管理費較高的工業區進行設廠，例如海防的「VISP新加坡工業區」、「野村（Momura）工業區」、「常睿工業區（Tang Due Industrial Park）等等。由於成本考量，相對於海防（第二級工資地區），目前台商更偏好「北寧」或是「北江」（第三級工資地區）。

北越經由陸路約一日即可將相關原料與貨品串連「珠三角」在這個因素下，「北寧」與「海防」是考察的熱門地點。「北寧省」的「桂武工業區」、「新加坡工業區」則是富士康、三星等大廠的設廠重鎮。（vietnaminsider.vn）

中美貿易戰：台商走出「同溫層」

根據不同的媒體報導，貿易戰後中國台商前往越南考察逐漸增加，特別是電子業；不過根據當地台商的觀察，早在幾年前日韓的科技產業都已經佈建在越南。特別是日本，在2011年泰國發生大水災後，就開始加快外移越南的腳步，考察（survey）時間約在二年，2014年開始有日商大舉進駐北越；不過相對於2014年，貿易戰促使外商業務考察的時間縮短，多數希望能夠在一年左右的時間完成找地與投產，快速的土地需求這使得近兩年北越工業區的租金價格節節高漲，也讓從事廠建的台商因而受益。 進一步與廠商討論，他們認為：「對於日本、韓國而言，走出國門、不論到中國還是越南，都是「另一個國家」，在管理與文化的心態上在設廠前都已經可以調適」。而這些原本在中國投資再轉向越南的台商，受限於過去在中國「同文同種」的「同溫層」經驗，移轉面對國情與文化的差異會是很大的挑戰。

不過，一些廠商也提到，不論有無貿易戰，其實台商轉移是必然的，因為隨著中國企業的崛起，台商已經失去許多優惠措施，已經無法跟受到政府保護的中國企業競爭，很多企業已本來就已經出現移轉生產基地的念頭。貿易戰的出現更讓這些台商「毫無懸念的順勢移轉」，「雖然不得已，但只是早晚問題」。當然走出「同溫層」需要勇氣，相對於一開始就選擇越南或是已經深耕越南的企業，這些廠商會有更長的適應期、付出更高的管理學習成本。

相對台商個別企業的個別動作，韓國則是以「龍頭產業帶領佈局」的方式進入越南市場。日本除在「泰國大水」後的轉移，近年更是透過ODA「以援助帶動市場」的方式深耕越南基礎建設，或是生產終端產品，如家電與汽機車。

不論有無貿易戰，台商轉移是必然，貿易戰的出現更讓這些台商「毫無懸念的順勢移轉」，相對於一開始就選擇越南或是已經深耕越南的企業，這些廠商會有更長的適應期、付出更高的管理學習成本。（AP）

2008年三星開始投資越南，僅用5年的時間就翻轉了越南的經濟結構，手機產業變成越南最大的出口品項。三星一家公司就占越南去年出口總值的22.7%，更已有90％智慧手機在此生產。韓國企業已經深深的掌控越南：LG在海防的生產聚落、三星在寧平的生產聚落；在太原與北寧更自設培訓中心訓練員工。在外派員工方面，韓國政府鼓勵全家赴任，機場直飛韓國的班機外一週超過三百班與二線工業城市的航點，例如海防機場。15萬韓商與家庭（台商約6萬）外溢服務業需求帶動周邊經濟活絡，例如海防有「韓國街」、河內有「樂天」（Lotte Center）的巨型購物中心，兩地的韓文招牌可以隨處可見（兩地卻少見中文招牌）。

韓廠集體力量與台商個別廠商佈局的產業型態有相當大的差異。最大的不同，在於打「國家在背後撐腰」的集團總體戰，傾全國之力投入。三星、LG 跟現代汽車作為領頭羊，把周邊相關的廠商都帶到當地，形成一條龍的供應鏈生態系。

韓國政府鼓勵全家赴任，15萬韓商與家庭外溢服務業需求帶動周邊經濟活絡，例如海防有「韓國街」、河內有「樂天」（圖）的巨型購物中心。（Hanoi Times）

風險利弊

雖然越南充滿優勢，但是根據訪談與國際媒體的專業分析，可以發現現有或是潛在廠商投資北越的台商，並不是完全撤出中國。除之前提到「同溫層」效應台商心理因素，主要的原因有還包括：

1. 電子產業，需要有「產業群聚」的支持，群聚網路連結可以減少企業交易成本，同時更可能產能互補。生產電子零件台商表示：90%的原料還是必須仰賴進口，生產的產品也幾乎100%出口，廠商的考量還是只是將越南成為加工中心，廠商也認為越南勞工的素質目前還追不上中國勞工。 2. 在台商所擅長垂直分工生產下，台商科技產業的「研發、設計、生產、銷售」流程在越南都還沒有出現。北越之所以熱門，主要還是是在「離中國南方製造核心的延長」，與中國供應鏈相鄰可以減少運輸與物流成本。 3. 中國既是工廠也是市場。早期很多進入到越南的台商，少部分專攻內需市場外，多數廠商的商業模式還是以「代工」出口至歐美國家的方式經營。相對於越南，台商投資中國可以兼顧的製造與市場。前述也提及，某些台灣科技業佈局印尼也是著眼於當地市場。「在地市場」力道支撐，會是電子產業佈局東協考慮的重要因素。 4. 也有科技業者表示，因為不是在「同溫層」、越南本土企業的科技水平尚未到位，投資越南相關製程與知識財產的保護可比中國更為踏實，這也是某些科技廠提出投資在越南的另一個優勢。越南學者也提出「進口替代」策略，建立自己的生產衛星體系與本土供應鏈。

產業移動與產業結構的衝擊

當然，這樣的趨勢不僅是台、中、越三國之間的產業結構變化；科技大廠動輒五萬人的招工，在有些工業區已經感受勞力短缺與員工流動問題。相對於傳統產業，科技廠提供較佳的工作環境將會吸引更多的勞工移動。筆者訪談若干人力仲介，他們也表示這一年以來招工也變得不容易：必須要到中部或遙遠的農村的居民有會有意願前往海外工作；日本開放移工的政策也使若干越南移工選擇至日本工作，也讓越南移工趨之若鶩。

這一波科技廠進入越南，將會產生排擠，讓規模較小、勞力密集台商思考將工廠移往工資等級更低的省份（西北邊境、中部）移動，間接促成北越的產業升級。產業移動效應正符合越南政府的發展期待：「南越發展重工業、北越發展科技業」的規劃。對於已經進入越南的傳統產業必須透過「提高工資」、「情感經營僱傭關係」、「聘用較為資深年齡員工」的方式維持產能所需。

韓廠集體力量與台商個別廠商佈局的產業型態有相當大的差異。最大的不同，在於打「國家在背後撐腰」的集團總體戰，傾全國之力投入。圖為三星河內廠。（REUTERS）

結語：貿易戰促使「台、中、越」供應鏈形成

在筆者訪問期間，當地媒體盛傳第二次「美朝高峰會議」將在河內舉行。訪談越南經濟學者，「越南發展模式」其實可能是未來北韓發展的重要學習指標，這是兩國元首選擇在越南會面的理由。整個國際政治經濟的走向顯示：越南將為是整個東南亞經濟成長的重要動能；這一點凸顯政府推動「南向政策」的重要性。

有些電子投資建廠時已經考慮到這是長期趨勢，正視到停止生產不斷遷移的議題，開始著手產業自動化以減少人力成本；科技廠引進的設備等級，甚至已經與台灣同世代。一些台商表示：已經厭倦逐水草而居，將「落地越南」產業移轉的終點；即使預期工資成本增加，也會以「生產自動化」加以因應。

不過，持平而論，台商這一波轉進，是否能夠讓越南完全取代中國？是比起成衣與紡織業只是把縫紉機搬到新地方，電子業的供應鏈複雜許多。對於電子廠與科技廠而言，短期內越南缺乏供應鏈與龍頭產業的帶動，台商電子業與科技業的越南佈局定多僅能視為「供應鏈的一環」、「供應鏈的延長而非供應鏈的移轉」：可能的產業模式是「台灣接單、中國＋越南生產、美國市場」；除非產業發展已經成熟，越南要完全取代中國還需要一段時間。

長期而言，比起已經布局的台商，現今因為貿易戰轉進越南的台商需要付出更大的土地與勞力成本，墊高中小企業者的進入門檻。

「貿易戰長期化」將使台商在中國的經營風險增加，走出「同溫層舒適圈」、分散經營風險、延長供應鏈，會是台商未來保持競爭優勢的重要抉擇。

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