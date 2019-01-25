胡，怎麼說》「反去蔣」只是獨裁威權幽靈的遮羞布！

施暴打文化部長鄭麗君巴掌的鄭惠中、聲援她的統促黨、新黨、國民黨副主席郝龍斌等人，都口口聲聲把「反去蔣」當做「暴力有理、打人無罪」的藉口，如此顛倒是非、價值錯亂，在巴掌攻擊暴力事件的粗暴、可恥之外，更增加了「荒謬的野蠻」！

蔣介石早已走入歷史，他及國民黨威權集團暴力統治、加諸台灣人民（包括外省族群）苦難的惡行，罄竹難書，都記載在歷史中，蔣不可能「去」，歷史更不可能「去」，所以，「去蔣」根本就是假議題。反去蔣？去蔣是假議題，你們反什麼去蔣？

去蔣，這個名詞其實是國民黨威權統治權貴的餘孽、既得利益的繼承者虛構出來的，他們把「反去蔣」當做維護既得利益的盾牌、工具，做為權貴集團扈從老蔣獨裁時曾犯下罪惡的遮羞布。

獨裁者蔣介石帶頭的國民黨集團，無論是軍事佔領、殖民統治（他們自稱光復）台灣，在他們威權暴力統治下，包山包海的佔盡及支配台灣的政、經、社、文、教、媒...。 老蔣生前被國民黨權貴統治集團尊為「蔣皇」，死後更供「蔣神」，仗著他們極權統治的支配暴力，強迫台灣人民尊奉老蔣如皇、膜拜如神，講到「蔣公」全體要立正，寫到「蔣公」要空一格，無所不在的中正紀念堂、大中小學、道路等等等...。古之皇帝也沒這樣搞的。

去蔣，這個名詞其實是國民黨威權統治權貴的餘孽、既得利益的繼承者虛構出來的，他們把「反去蔣」當做維護既得利益的盾牌、工具，做為權貴集團扈從老蔣獨裁時曾犯下罪惡的遮羞布。（本報資料照）

國民黨威權統治權貴集團的搞法，就像一個野蠻社會的部落佔領了一個地方，不但極權統治該地的人民，還把自己部落死掉的頭目神格化，強迫被佔領地的人民也要膜拜他們造出來的「神」。這不叫野蠻，什麼才叫野蠻？ 其實，很多台灣人民的心中，老蔣不但不是神，根本是個獨裁暴君、「殺人魔」。

現在推動的轉型正義，不是去不去蔣，而是要把威權的象徵物拉下神壇，還其本來面目及地位，去除桎梏台灣社會的獨裁殘留物，把公共的空間還給人民。國民黨、新黨、統促黨等等，要拜「蔣神」，那就請你們在自己黨裡拜、家裡拜，要怎麼拜都可以，但不能再佔據屬於台灣2300萬人民的空間，無論是精神的、物質的空間。

民主，就是除魅（Disenchantment），去除專制獨裁炮製的假神、幽靈及其象徵物，還給台灣社會一個理性清明的空間。

在巴掌暴力攻擊事件中，我們可以看到獨裁威權的幽靈仍盤踞在台灣的天空，它的黨徒子孫打著「反去蔣」的招牌，阻民主、反改革，更不堪的是老蔣生前堅決反共，即使是為了個人獨裁所需，他就是反共，現在那些黨徒子孫一面「反去蔣」、一面競相「親共、舔共」，這真的是最大的荒謬及反諷，他們竟然用反去蔣來合理化暴力，更是荒謬加野蠻到極致，更讓人忍無可忍！

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