自由談》當然去蔣！不然民主在幹嘛？

去蔣，當然去蔣，去得理直氣壯，不去蔣，不去除威權象徵，不去除獨裁者銅像，不去除專制殘留的偶像崇拜，不把二二八事件元凶拉下霸座，那民主在幹嘛？

台灣總統直接民選已六屆次、國會經八次全面改選，歷經這麼多次民主選舉洗禮，台灣本應早就洗盡國民黨蔣政權威權獨裁的餘毒。

二十多年後的今天，仍在爭論、甚至還在迴避「去蔣」，仍到處充斥「中正」牌的紀念堂、大中小學、行政區、路名、銅像等等，這是歷史的大荒謬，更是民主台灣的最大反諷！

蔣介石何許人也？一個從中國敗逃來台的失敗者、二二八血腥屠殺的元凶、佔據台灣軍事戒嚴統治、白色恐怖桎梏人民近三十年的大獨裁者。

他及其國民黨政權黨徒們，為遂行長期威權統治台灣，極盡把他神化之能事，他生前享受黨徒們尊封的民族救星、偉大舵手、世紀偉人、偉大領袖……等等膨風虛誇、歪曲事實、封建離譜名號，死後還尊為「先總統蔣公」而不名，於今看來，那種名號不應存在人世間，只有森然鬼域才會有，而威權集團的黨徒子孫們，還在為中正廟、銅像保駕護航，不許民主的光輝照進獨裁幽靈殘存的黑暗角落。

馬英九那幫人就是為蔣介石保駕護航的主力軍，他們大都是國民黨威權集團之子及扈從者，馬英九執政八年內，不但企圖把台灣鎖進中國，更企圖把台灣鎖進專制，不但不許去蔣，還自命蔣家政權繼承人，這是台灣民主的一股逆流狂潮，所幸去年一月的總統及國會大選，被覺醒的台灣選民如大風掃落葉，掃進歷史垃圾堆！

文化部推動「中正紀念堂」轉型，這是早就該做卻沒做的事，鄭部長終於出手，應給予支持加讚，但這只是轉型正義的一個小開端。不去蔣，就沒有真正的轉型正義！（胡文輝）