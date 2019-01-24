全面真軍》從鄭麗君事件，理解基本教義派對蔡英文轉型正義的不滿

文化部對轉型正義、中正紀念堂轉型、中正路改名，一直都是採取溫和開放的態度，並沒有堅持一定要去蔣化、拆除中正紀念堂、以及中正路改名。這樣的立場或許引來部分基本教義派的不滿，認為立場不夠強硬。

全面真軍

資深藝人因為鄭麗君部長推動「去蔣化」政策，給鄭部長一個大耳光。這件事情是非對錯很清楚，但資深藝人的理由，促進轉型正義人士聽在耳裡絕對是不屑一顧。

這位資深藝人被起出各式各樣的黑歷史，態度反覆惡劣

文化部對於中正紀念堂的政策，絕對不是「去蔣化」，甚至於整個蔡政府對轉型正義，也絕對不是「去蔣化」。從過去的新聞與官方訊息來看，文化部對於中正紀念堂，一直使用謹慎的詞彙，主要都是強調「轉型」，至於如何轉型，推動了「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」，交由沃草公司執行，簡單來說，大概就是處於聽取各界意見的階段。

紀念不自由的自由廣場

甚至於在促進轉型正義委員會成立時，對於全國的的「中正路」是否要改名一事，文化部也只是表達「轉型正義不應該簡化為改名」。過去一直到巴掌事件後，文化部對於中正紀念堂的立場，主要也是「中正紀念堂轉型不應簡化為去蔣化」。

轉型正義不是去蔣化，而是讓大家清楚明瞭蔣介石為了個人獨裁統治做了多少可怕的事情

也就是說，文化部對轉型正義、中正紀念堂轉型、中正路改名，一直都是採取溫和開放的態度，並沒有堅持一定要去蔣化、拆除中正紀念堂、以及中正路改名。這樣的立場或許引來部分基本教義派的不滿，認為立場不夠強硬。但筆者對鄭部長並沒有意見，也能理解文化部長在面對轉型正義時的為難，這樣開放柔軟的立場並非壞事，或許讓促進轉型正義委員會來主導更為適當。

促轉的機會不多，但被消磨得差不多了

但是蔡英文總統的轉型正義，實在讓人很難滿意，也讓人難以諒解。在顧立雄之後，看不到黨產會有具體明確的成績；讓葉俊榮搞爛婦聯會之後，再任命葉俊榮擔任教育部長；無視白色恐怖受害者的反對，任命黃煌雄擔任促轉會主委，然後在促轉會爆炸後，就看著黃煌雄烙跑，現在又留下楊翠在立法院備受羞辱。

記得那個備受羞辱的過程嗎？

促轉會是有時限的任務性機關，只有一次的機會，任命了黃煌雄，就代表了蔡政府對轉型正義的放水立場，也引起陳翠蓮等人的反對。在張天欽事件之後，轉型正義幾乎黑化，蔡英文立場再次退讓。立法委員在立法院衝鋒拚殺過的法案，就在蔡英文手上浪費消耗殆盡。

粉絲們可以覺得我們不懂「團結」，但蔡英文在大敗之前的表現，應是有目共睹

結果蔡總統委曲求全的轉型正義，在資深藝人眼裡還是政治鬥爭與文化刨根，給鄭部長的這一巴掌，就是對蔡總統轉型正義的一巴掌。但這卻已經是退讓到近乎卑微的立場，叫基本教義派如何不對蔡總統不滿？



蔡總統近日在面對習近平的強硬態度，固然值得肯定，但在此之前，蔡總統可有對轉型正義表現出相當的立場？不只沒有，還以葉俊榮、黃煌雄重重的羞辱了轉型正義。

功過分明，蔡英文的發言維護了主權。但在那之前，我們錯失了甚麼？

蔡總統說過，面對中國的壓迫，一再退讓只會讓壓迫者更囂張。但在轉型正義這一題上，我們只看到蔡總統不斷的退讓，然後迎來這一巴掌。鄭部長沒有錯，又冤又無辜。但這一巴掌甩在台灣人臉上，大概也打醒了吾輩對蔡總統轉型正義的期待。

本文經授權轉載自全面真軍 從鄭麗君事件，理解基本教義派對蔡英文轉型正義的不滿

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