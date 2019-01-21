文青別鬼扯》小英與手搖杯的羅生門

文青別鬼扯
最近小英總統為了展現親民，特別跑去西門町溜達了一下。除了享受小吃以外，還特別買珍珠奶茶喝。結果只因為她說了一句：「我第一次喝」，就被桃園市議員王浩宇狂酸，認為小英位居高位後，離民眾越來越遠。由於官員過的常常不是庶民的生活，所以不可能知道手搖飲漲了多少、滷肉飯有沒有縮水巴拉巴拉的。
蔡英文一句「我第一次喝。」 就被桃園市議員王浩宇狂酸，認為小英位居高位後，離民眾越來越遠。（翻攝王浩宇臉書）
雖說鬼王也從不認為小英多接地氣，但還真覺得王浩宇的批評實在有夠無聊。
首先，接地氣的面向很多，為何一定要喝手搖杯才叫接地氣？儘管鬼王自己本身是手搖杯的狂熱擁護者，每天都至少要喝一杯四季春少冰正常甜，但也不會因此認定政治人物要喝手搖杯才接地氣吧！
每個人的興趣嗜好本來就不一樣，鬼王也從不認為政治人物得每件事都能清楚瞭解掌握。照這樣推論，是不是只要政治人物沒在夾娃娃、不知道現在娃娃機內甚至放有交友訊息禮盒，裡面還有可愛妹妹的LINE，我們都可以說他們都不接地氣？不知道民生疾苦？你王浩宇知道現在的男人好可憐，要在娃娃機上花到680元才能拿到某個正妹的LINE嗎？
其次，不管在任何領域或行業，任何人做到一定的高位，所要管理的事情必定就不會再是一堆枝微末節的小事。你能期盼郭台銘甚至連公司總務購買的馬桶清潔劑到底好不好用？一瓶多少錢？都能搞得一清二楚嗎？！
當然，王議員的出發點是好的，她希望總統能接地氣、清楚民生物價。可是議員啊，你不知道有種東西叫做「消費者物價指數」（consumer price index, CPI）嗎？都當到總統的人了，理論上只要看定期的數據報表就好了吧？真沒必要親自下來瞭解特定消費品的價格啊！
即使她真要看手搖杯價格，也馬上出現50嵐和迷客夏的價格完全天壤之別的狀況，妳要他怎麼比？況且，與其看手搖杯價格，為何不直接看製作手搖杯飲料的各項原物料價格呢？
OKAY，鬼王上面講了這麼多，其實都不是重點。整個事件讓鬼王最納悶的是，蔡英文明明早就喝過珍珠奶茶了啊！！！！2017年國慶酒會設有台灣特色小吃攤位，蔡英文還特別在珍珠奶茶攤位前向外賓介紹珍奶，並當場喝了起來。啊你明明就喝過珍奶，為何會突然冒出一句「我第一次喝」？或許是第一次喝到這家喝吧？這才是整件事最讓人徹底看不懂的地方！
2017年國慶酒會設有台灣特色小吃攤位，蔡英文還特別在珍珠奶茶攤位前向外賓介紹珍奶，並當場喝了起來。（資料照）
好吧。我們還是回來關心我們的手搖杯好了。過去鬼王曾寫過手搖杯的傳奇歷史，這裡再拿出來PO一下，請鬼有們好好服用轉貼分享。
真正的台灣驕傲：手搖杯（一）
http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1542751
真正的台灣驕傲：手搖杯（二）
http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1550021
真正的台灣驕傲：手搖杯（三）
http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1555967
本文經授權轉載自文青別鬼扯 小英與手搖杯的羅生門
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