文青別鬼扯》小英與手搖杯的羅生門

雖說鬼王也從不認為小英多接地氣，但還真覺得王浩宇的批評實在有夠無聊。首先，接地氣的面向很多，為何一定要喝手搖杯才叫接地氣？儘管鬼王自己本身是手搖杯的狂熱擁護者，每天都至少要喝一杯四季春少冰正常甜，但也不會因此認定政治人物要喝手搖杯才接地氣吧！

文青別鬼扯

最近小英總統為了展現親民，特別跑去西門町溜達了一下。除了享受小吃以外，還特別買珍珠奶茶喝。結果只因為她說了一句：「我第一次喝」，就被桃園市議員王浩宇狂酸，認為小英位居高位後，離民眾越來越遠。由於官員過的常常不是庶民的生活，所以不可能知道手搖飲漲了多少、滷肉飯有沒有縮水巴拉巴拉的。

蔡英文一句「我第一次喝。」 就被桃園市議員王浩宇狂酸，認為小英位居高位後，離民眾越來越遠。（翻攝王浩宇臉書）

雖說鬼王也從不認為小英多接地氣，但還真覺得王浩宇的批評實在有夠無聊。

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