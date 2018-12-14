文青別鬼扯》為何不產小麥的台灣能冒出世界麵包大賽冠軍？

簡單來說，如果沒有穀研所做這些基礎性的打底工作，慢慢建構台灣的烘焙環境，茁壯台灣的烘焙產業，台灣絕對不可能出現成千上萬個烘焙師傅，也不可能冒出這麼多世界級的烘焙高手。

文青別鬼扯

這兩天因為吳寶春事件而讓號稱烘焙業界頂尖學府的「中華穀類食品工業技術研究所」爆紅。鬼王覺得一直在統獨、92共識等問題上著墨，真的好累喔。由於本版的專業是食農領域，我們還是來弄懂穀研所這個神秘的單位比較不會影響心情吧。

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其實大家仔細思考，不產小麥的台灣卻能冒出世界麵包大賽冠軍，這還真是件TMD怪事，為何如此說呢？

產業要強，絕對跟在地環境有關。例如，台灣過去的毒蛇研究可說是國際知名。為啥？因為台灣山林裡的毒蛇超多啊。台灣的B肝研究也很強，因為過去台灣一狗票人有B肝、現在一堆人也還是B肝帶原者啊。同樣的，基隆、嘉義的海產店很強，原因也是因為靠海、接近產地，你覺得南投的海產店會贏過嘉義嗎？但為何本來就不產小麥、大家也不吃麵食的台灣，如今卻能搞到大家整天吃麵食（披薩、漢堡、牛肉麵、水餃、點心蛋糕），還能冒出好幾位在世界麵包大賽獲獎的超級麵包師傅？嚴格說來，這一切真的都要歸功於穀研所。這段歷史其實很豐富，可以寫成學術論文。但為了怕擠壓到鬼友們追劇的時間，所以鬼王就輕描淡寫一下。

早期美援時代，美國人為了推銷他們的小麥，因此會用捐贈、低價傾銷或借款等方式，讓台灣願意主動購買大量的美國小麥。美國還特別將美國麵粉廠淘汰的機器送給台灣，讓台灣發展麵粉產業。其實當時台灣也蠻開心接受美援小麥的，因為國際稻米價格高於小麥，如果台灣多進點小麥，就等於可以多出口一些米到日本，賺取外匯。

不過，美國人開拓小麥市場時卻發現，台灣人其實不太吃麵食。早期台灣人都認為，只有米飯才能當「正餐」，麵食頂多是點心。這也是為何現在還是有許多老阿公老阿媽堅信，不吃飯怎麼會飽。因此，美國人於1960年代初期就在台灣發起了「麵食推廣運動」，當時台灣主要的協助者就是「聯華麵粉廠」。聯華麵粉廠是誰的呢？就是現在聯強電子苗豐強他爹「苗育秀」創辦的。

台灣人本來就不吃麵食，一般家庭主婦媽媽也不會處理麵粉。各位鬼友，請問你們有幾個人家中有桿面棍？為了推廣麵食，當然得先讓大家學會做麵食。因此當時開設了許多免費的麵食家政訓練班，讓家庭主婦參與。不過，鬼王覺得美國人和苗育秀厲害的地方就在於，他們深知麵食要能推廣出去，除了要做到好吃之外，更重要的是「便利性」。就算媽媽很賢慧，會做美味的水餃、饅頭、水煎包，這仍舊是件麻煩事啊！於是他們後來就在南港成立了「烘焙人員訓練班」，挑選專業講師，送到美國的烘焙學校受訓，回國後再訓練專業的烘焙人員。漸漸地，一批又一批的本土烘焙師傅就誕生了。而他們再出去開店，讓國人慢慢改變早餐的樣態，開始習慣早餐就吃麵包＋牛奶。所以大家如果仔細觀察，就會發現台灣大街小巷內西點麵包店的密度其實比國外高很多，這其實是很特殊的現象。

其後，苗育秀又將烘焙人員訓練班轉型為常態性的財團法人，因此在八里找了塊地，建立了中華穀類食品工業技術研究所，繼續默默地培育台灣的烘焙人才，同時也協助許多餐飲學校內專業烘焙講師的訓練。

當時汪竹一、吳敦禮、苗育秀（右）親自面試麵食講師（圖片來源：https://goo.gl/MR3LES）

當然啦，講這麼簡單，大家可能還是納悶穀研所的影響力有多大？

講最簡單的，在1970年代以前台灣很少有人過生日會吃「生日蛋糕」。其實傳統生日蛋糕不難，就是做出個蛋糕體，然後外面再裹上鮮奶油裝飾，但當時台灣根本沒啥師傅會做生日蛋糕啊！你連生日蛋糕都買不到，你如何培養出大家過生日時都會吃蛋糕的習慣？這已經不是有沒有錢買蛋糕的問題了！

但為何後來隨便一個西點麵包店都能做生日蛋糕？很簡單，當初穀研所派出了一位講師徐華強到美國受訓，他還念了個碩士，這個碩士學位叫「Cake Decoration」，他回國後開始教台灣的烘焙師傅如何做生日蛋糕，此後生日蛋糕才變成巷弄內西點麵包店的必備品項。連蛋糕裝飾都可以變成個碩士學位，這夠神奇吧？！但這也說明了，真正的專業是細到讓你永遠無法想像的地步。

再舉個例。早期台灣對於烘焙食品的概念，就只有麵包與蛋糕。直到1980年代晚期，才開始有所謂的歐式點心，就是大家在85度C看到的那些小蛋糕、布丁蛋塔，或說一些感覺超炫的阿里不達烘焙食品。這些東西最早也是穀研所的施坤河老師特別前往法國學習，慢慢把一樣又一樣食譜帶回台灣才逐漸推廣的。

徐華強老師（左）及施坤河老師（右）（圖片來源：https://goo.gl/MR3LES）

簡單來說，如果沒有穀研所做這些基礎性的打底工作，慢慢建構台灣的烘焙環境，茁壯台灣的烘焙產業，台灣絕對不可能出現成千上萬個烘焙師傅，也不可能冒出這麼多世界級的烘焙高手。

挖勒，居然寫了快兩千字。寫這麼多也沒稿費可拿，還是先睡覺好了。



2017年在法國勇奪世界麵包大賽冠軍的陳耀訓，其中的一款冠軍麵包「莓香絮語」，明天將上市。 （資料照）

本文經授權轉載自文青別鬼扯 為何不產小麥的台灣能冒出世界麵包大賽冠軍？

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