自由開講》虐兒新聞與私刑處理是政府應正視的國安問題

◎邱志偉

近日，社會出現了幾起家庭虐兒或是托育中心虐兒等事件，甚至演變出有民眾直接用幾乎近於私刑處理的方式，來解決問題。以上種種，凸顯的兩大問題是，我們的家庭教養狀況是否已出現漏洞？社工補救機制是否充足？尤其是私刑現象更是凸顯民眾對司法的不信任。這些問題存在已久，政府不得逃避。

近日，社會出現了幾起家庭虐兒或是托育中心虐兒等事件。（圖片來自網路）

上次，民進黨主席卓榮泰與館長直播時，館長便提出了社會經常有聳動的刑案或是虐童家暴及性侵等問題，政府似乎始終無力解決。尤其是司法審判結果常讓人感到無法接受。館長直播所點出的，其實是社會長期的共同認知。政府現在正在積極推動觀審制，更有民意想推動陪審制，但司法審判就是解決問題的萬靈丹嗎？

我們可以冷靜的想一下，在有陪審制的歐美國家，虐童或是重大刑案，是否就消聲匿跡了？其實沒有，仍然會發生。甚至在這些國家裡面，私刑現象一樣時常發生，甚至美國還有種族問題，司法審判的方式只是解決問題的手段之一，但是根本仍是民意對司法的不信任。根據最新民調，民眾對司法的信任度只有五成邊緣，到底人民為何對司法不信任，這才是政府所應該仔細傾聽的。

至於虐童案件的發生，背後成因不一，但是弱勢家庭或是托育中心人手不足等問題導致出現這樣案例，更是政府必須正視系統性的成因。例如日前有新北市議員檢舉某托育中心有虐童案件發生，結果長期政府評鑑都十分優良。若政府連提供的評鑑數據都失真，人民該怎麼選擇？至少政府應該做到資訊透明，讓人民可安心選擇。至於弱勢家庭，是否社工能夠提前介入或是定期關懷？社工員額不足的問題其實由來已久，但政府積極作為並不多見。

例如日前有新北市議員檢舉某托育中心有虐童案件發生，結果長期政府評鑑都十分優良。若政府連提供的評鑑數據都失真，人民該怎麼選擇？圖為新北市永和區評鑑甲等的私立淯薪托嬰中心，近日被爆虐打兒童。（資料照）

總之，我們希望政府針對這樣的問題，應該從社工制度以及重建司法信心兩者配套雙管齊下來行改革。今年年初的稅收紅包之亂，不可再次出現。想解決弱勢問題，補助金解決也可以，但社工員額增加以及積極介入安置問題家庭，背後也需要有政府預算支持。托育中心的評鑑也不應失真，尤其必須定期與不定期的抽檢，讓人民可信賴政府把關下所提供的資訊。而司法則是最後的防線，再不正視司法判決與民意脫節，不信任司法的問題不解決，私刑狀況若一再上演，這不只傷害司法制度，更重挫人民對政府體制的信心。這是國安危機，不可再掉以輕心。

（立法委員）

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