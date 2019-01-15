台灣回憶探險團》2019.1.8 原轉會臺灣原住民各民族代表對中國習近平主席發表聲明

台灣的國家未來，是母親土地上所有族群的自主決定，包括台灣原住民族在內。同時，沒有經過原住民族行使集體自決權之前，任何政府、政黨、團體都不得與外來勢力及國家協商，將原住民族的傳統領域併入他國領土或成為他國實質管理的範圍。

台灣回憶探險團

原轉會以台灣原住民族的身分對中國國家主席習近平發布共同聲明，表達對於台灣主體性的堅持，內容令人動容。但對臺灣強制置入單一文化價值、單一史觀的，可不只是中國國家主席（如圖）。

臺灣從古至今，不同時期的移民者，或多或少都對原有住民造成無可彌補的權益損害。島上既成事實的移民者及後代，都應用敬虔的態度，思考如何與多元族群共處，而非理所當然的逼別人只能和自己一樣，不然你就會成為圖片中的那種人。

聲明全文如下：



習近平先生，你不認識我們，因此你不認識台灣。



我們是台灣原住民族，生存在台灣這片母親土地上超過六千年，不是中華民族中的少數民族。我們祖先在台灣玉山、阿里山、大霸尖山、大武山、卑南主山、都蘭山以及山林、草原、深谷、溪流、島嶼、海洋流傳的故事明白顯示：台灣是原住民族的傳統領域，也是原住民族世世代代用生命守護的祖靈土地，不是中國的領土。



台灣原住民族見證著來到島嶼的西班牙人、荷蘭人、鄭氏王朝、清帝國、日本國、中華民國的言行，我們跟荷蘭人簽過契約、跟美國人簽過和平協議，對抗過每一個侵略我們土地的外來民族與帝國主義，也受到後來殖民國家的武力鎮壓、威權統治，從被稱番人到台灣原來的主人，原住民族更推動著國家走上人權、民主、自由的轉變歷程。千百年來，我們仍在這裡，從未放棄我們的自然主權。



習近平先生，你不懂尊嚴，因此誤會了偉大。



在我們母親土地上建立起來的主權國家台灣，我們並不滿意，因為原住民族的歷史正義與轉型正義才剛剛開始被這個國家重視，台灣島上的多元民族、多元文化、多元歷史觀才剛剛開始受到這個國家肯定。但，這也是我們與所有認同台灣土地的其他族群努力形塑的國家，是不同族群正在理解彼此痛苦經歷的國家，是我們可以大聲用自己語言說自己故事的國家。我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。無論人口數是300多人的卡那卡那富族，還是21萬多人的阿美族，我們每一個原住民族都有平等的自決權，這是尊嚴。



習近平先生代表中國政府所推銷的單一文化價值、統一、強權，並不偉大也不令人嚮往。對土地謙卑、尊重其他生命、與各族群共存共好，才是我們的信念。



習近平先生，人不應該傷害別人，無論這個人跟自己多麼不一樣。



習先生代表中國政府的談話，強調以武力為後盾，堅持統一台灣、實施一國兩制，並表示不會傷害同為中國人的人。但暴力是不對的，無論是不是中國人，都不應該遭到傷害。我們已經看到藏族、維吾爾族成為「中國人」之後，在「民族自治區」遭遇文化、語言、信仰的滅絕。我們看到一國兩制之下的香港人民，快速失去民主與自由。我們看到中國人民，甚至無法說出或捍衛自己的基本人權。



習先生，暴力無法帶來和平，Misawacu hanizaay masasu takid（欺侮別人的人也會受到同樣的報應；撒奇萊雅族古諺）。請帶領你的國家邁向真正的文明，停止武力恫嚇台灣人民，致力讓中國人民享有人權與自由。



習近平先生，台灣原住民族與台灣的主體性，拒絕威脅也不退讓。



台灣的國家未來，是母親土地上所有族群的自主決定，包括台灣原住民族在內。同時，沒有經過原住民族行使集體自決權之前，任何政府、政黨、團體都不得與外來勢力及國家協商，將原住民族的傳統領域併入他國領土或成為他國實質管理的範圍。這是我們守護母親土地的決心，台灣原住民族堅持了數千年，也會繼續堅持下去。



如果有一天，中國放棄扭曲的歷史觀、民族觀、國家觀，樂意成為我們的善良鄰居，而不是強行要當我們的父母。那個時候，我們會誠心舉杯，敬中國這個鄰居一杯小米酒。pasola xmnx na mansonsou!（願您每回呼吸都順暢；鄒族語）

習近平先生，台灣原住民族與台灣的主體性，拒絕威脅也不退讓。圖片由左至右分別是泰雅族、鄒族、平埔族及魯凱族。（維基共享）



聲明人：浦忠成（鄒族）、馬千里Mateli Sawawan（卑南族）、Magaitan．Lhkatafatu（邵族）、伍麗華Saidai Tarovecahe（魯凱族）、夏錦龍Obay．Ataw．Hayawan（賽夏族）、Eleng Tjaljimaraw（排灣族）、鴻義章Upay Kanasaw（阿美族）、曾華德 集福祿萬（排灣族）、林碧霞Afas Falah（阿美族）、帖喇．尤道Teyra Yudaw（太魯閣族）、伊斯坦大．貝雅夫．正福Istanda．Paingav．Cengfu（布農族）、伊央．撒耘Yiyang Sayion（撒奇萊雅族）、吳新光voe-uyongana（鄒族）、潘經偉（馬卡道族）、孔賢傑’Avia Kanpanena（卡那卡那富族）、Uma Talavan萬淑娟（西拉雅族）、潘杰Watan Teymu（賽德克族）、陳金萬（凱達格蘭族）、謝宗修Buya．Batu（噶瑪蘭族）、葛新雄（拉阿魯哇族）、蘇美琅Savi Takisvilainan（布農族）、吳雪月（阿美族）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 2019.1.8 原轉會臺灣原住民各民族代表對中國習近平主席發表聲明

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