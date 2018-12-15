薇拉夫人的國際關係料理藝術》烏克蘭與俄羅斯的克赤海峽衝突：2019年烏克蘭總統選戰提前開打

烏克蘭政治情勢相當複雜，外界相當難以理解，特別是對於台灣而言，相當陌生，但每國選舉都有個共同點，就是政治人物在競選期間，總是會使出各種手段，吸引選民注意，拉抬自己的聲望，烏俄海上衝突事件就是一個典型的例子。

黃惠華

因烏克蘭與俄羅斯的克赤海峽軍事衝突，烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）宣布從11月26日開始實施30天的戒嚴令。俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）認為，11月25日波羅申科在刻赤海峽發動的挑釁活動，「波羅申科利用一切可能的手段來提高自己民調」。烏克蘭最高拉達（議會）副代表基林卡洛夫（Spiridon Kilinkarov）認為「四年來波羅申科未落實承諾是導致民調下滑的主要原因。克赤海峽衝突與戒嚴措施，不僅不會拉抬波羅申科民調而且還會讓季莫申科（Yulia Tymoshenko）得利。波羅申科引起恐慌恐懼，每個人都清楚，選民容易受情緒影響」。

根據烏克蘭憲法，烏克蘭總統的選舉應於2019年3月31日舉行，雖然競選活動尚未正式開始，目前已超過30位參選人登記參選，並展開競選活動。烏克蘭政治情勢相當複雜，外界相當難以理解，特別是對於台灣而言，相當陌生，但每國選舉都有個共同點，就是政治人物在競選期間，總是會使出各種手段，吸引選民注意，拉抬自己的聲望，烏俄海上衝突事件就是一個典型的例子。

因烏克蘭與俄羅斯的克赤海峽軍事衝突，烏克蘭總統波羅申科宣布從11月26日開始實施30天的戒嚴令。（AP）

2018年12月根據烏克蘭基輔國際社會學研究所（Kiev International Institute of Sociology, KIIS）最新民調統計，波羅申科代表彼得波羅申科集團「團結」黨（Blok Petra Poroshenka, Solydarnist）競選連任，沒有機會贏得選舉。據統計，21.2％民眾支持在野黨祖國黨（Batkivshchyna）季莫申科，排名第一；14.6％的人支持綜藝節目主持人澤連斯基（Vladimir Zelensky），排名第二；波羅申科位居第三，支持率是11.6％。 第一輪波羅申科對上季莫申科，季莫申科支持率23.4％；波羅申科 11.8％。波羅申科與反對派聯盟代表博伊科（Yuriy Boyko），波羅申科19％；博伊科15%。如果是博伊科與季莫申科為15.2%；23.4%，季莫申科依舊處於優勢；如果是季莫申科對上流行音樂歌手瓦卡爾丘克（Svyatoslav Vakarchuk），則為：季莫申科23.4％。瓦卡爾丘克以24.2％支持率勝過波羅申科11%；如果是澤連斯基與波羅申科對決，澤連斯基23%領先波羅申科12.2%。

顯然，與其他候選人相較之下，波羅申科民調皆位居下風。若想在首輪選舉中獲勝，候選人必須贏得一半以上投票者的支持，其結果將會影響2019年10月31日的第二輪選舉結果，每個候選人無不想盡各種策略與手段，試圖影響選民的選擇。

波羅申科的選舉利器：軍事、語言與宗教

1. 軍事：波羅申科向來主張推動將烏克蘭融入北約，甚至將此納入烏克蘭憲法，並將俄羅斯定調為外部敵人形象，鞏固政權。這也是外界解讀烏俄刻赤海峽衝突的的原因之一。

2. 教會：2018年10月君士坦丁堡東正教主教宣布，承認烏克蘭東正教教會自主正教會地位，基輔東正教主教長費拉瑞特：「在這統一的教會會議，將選出一位教會領袖，即為族長，之後，普世大主教會決定，授予烏克蘭教會獨立。」波羅申科表示，「烏克蘭人已等了330多年，這是一場與邪惡對抗，光明戰勝黑暗的勝利」。教會與政治關係影響烏克蘭內部教會團及與分裂的情況，這也是選舉前夕動員的一個要素。

3. 語言：2017年波羅申科簽署「教育法」，禁止中等教育使用俄語。烏克蘭議會通過「國家語言法案」，規定在幼兒園、中小學與大學必須使用烏克蘭語教學，使用俄語溝通或教學將被罰款。此外，服務業、媒體及文化領域都禁用俄語。俄語已經在烏克蘭境內城市如利沃夫、哈爾科夫與其他一些城市受到行政打擊，語言問題儼然成為波羅申科的選舉工具。禁說俄語的衝突，將會持續反映在東部頓巴斯衝突戰場上，波羅申科打著民族主義吸引選民及政治盟友，語言議題能不能奏效，還有待觀察。

教會與政治關係影響烏克蘭內部教會團及與分裂的情況，這也是選舉前夕動員的一個要素。（REUTERS）

「天然氣公主」季莫申科自認施政能力比較好

號稱天然氣公主的季莫申科民調位居第一，大多數烏克蘭人支持季莫申科，除了外型亮麗之外，季莫申科擁有20年從政經驗與影響力，是個世界知名的政治人物，也是一個天然氣公司的企業家。此外，季莫申科花費大筆預算在競選宣傳活動上，主打宗教信仰、安全、經濟政策與對外合作政策主張，事實上，季莫申科與波羅申科主張沒有太大不同，但季莫申科聲稱「同樣的事，我會做得比波羅申科更好！」。

季莫申科與波羅申科都具有寡頭背景，背後都有貪腐不良紀錄，並非乾淨政治的人物。為何聲望仍然高居不下？

烏克蘭人看中季莫申科在領導層中的領導地位。但季莫申科卻經常與前祖國黨黨員等人掛勾，例如在2014年反俄運動期間出線的前總理亞采尼克（Arseniy Yatsenyuk）等人，這是季莫申科與其政治盟友無法達成共識障礙，造成不信任感，也是無法成為反菁英主義領導的主要原因。另外，由於其政策也都在民族主義基進主義與民粹主義之間搖擺，例如承諾將天然氣價格降低一半，加入北約歐盟等。季莫申科仍然有很高機會吸引選民關注，但是必須依靠選舉活動，靠著打擊敵對陣營政策弱點，才能動員投票成功。

號稱天然氣公主的季莫申科民調位居第一，大多數烏克蘭人支持季莫申科，除了外型亮麗之外，季莫申科擁有20年從政經驗與影響力，是世界知名的政治人物，也是一個天然氣公司的企業家。（REUTERS）

反對派聯盟與其他小黨影響不了政局

反對派聯盟代表博伊科一直領導拉達反對派集團，是烏克蘭政治中親俄勢力的一派，民調不高，近年來烏克蘭親俄派勢力消長，加上波羅申科與季莫申科都視反對派集團為主要政敵，反對派聯盟必須整合才能與現任政府抗衡，否則票源只會分散，然而反對派集團內部存在各種衝突，領導人互不信任，不斷相互杯葛，反對派很容易被貼上親俄標籤，其政策主張不符合於烏克蘭政治市場與方向。

其他小黨派候選人的問題在於政治勢力仍然薄弱，但優勢在於獲得多數媒體支持，儘管在烏克蘭民主化政治進程中不具影響力，但努力追求與保持民主與自由意志為目標。這些政黨政治人物通常扮演批判角色，主要由知識分子組成，反對寡頭政治，前國防部長格里特森科（Anatoly Gritsenko）是代表性人物，以其冷靜性格及演講聞名，但缺乏組織領導經歷。

俄羅斯、美國支持誰？

波羅申科失利影響幾個因素，自從2014年爆發俄烏衝突之後國家呈現不穩定狀況，烏克蘭多數人口仍然處於貧窮線以下，加上貪腐、政敵競爭及地緣政治之俄羅斯與美國因素左右政治權力的變化。1999年以來烏克蘭歷屆總統大選，沒有任何一個總統可以連選連任，依照傳統，波羅申科沒有機會連任。烏克蘭仍舊處於與一個寡頭統治結構，即便季莫申科勝選，也不會改變寡頭政治的現象，只會改變資金與權力重新分配，無助於民主化改革進程。 2014年波羅申科勝選的原因是，讓選民認為選擇他就能夠獲得到歐美國家的支持。但這四年來，歐美國家對波羅申科政權並沒發揮太多作用，2016年波羅申科政府還曾反對當時美國總統候選人川普。

對於烏克蘭的總統選舉，美國最重要的是保留親西方的勢力，但對季莫申科態度不明，認為是一個有份量的政治人物。俄羅斯較支持親俄派的反對派聯盟，但沒有百分之百支持的人選，對於季莫申科沒有明顯的立場，認為至少能與普欽溝通，這是一個改變反俄情節的轉折點，但在烏克蘭內部政治限制之下，沒有任何一個政治人物會冒著與俄羅斯關係正常化風險，依照季莫申科的政策主張，未來季莫申科無法妥協，或許會儘快結束烏東頓巴斯內戰，降低俄羅斯的緊張關係而已。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/