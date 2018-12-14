恐懼鳥》為子女好就可以？母親誤信「行為治癒」 女兒慘遭活活悶死...

這不禁讓人想起近年家長濫餵孩子吃精神科藥物的風潮。因為孩子頑皮、不專心讀書，所以是屬於不正常，是一種病要治療，背後亦是一句「這是為孩子好」。講到底因為父母不盡責任，懶得花耐心去培育，把問題推落疾病之名。

◎恐懼鳥

天下無不是之父母，為人父母總想子女好。如果子女在成長道路遭遇阻撓，父母一定想幫助他們過關。只是什麼為之「好」？怎樣幫忙才是「正確」？卻是考驗大智慧的問題。

前星期Jennifer Pan個案告訴我們，父母的「好」與子女的有衝突時，血案便有機會發生。至於今天帶給大家的個案就說，即使父母對子女動機完全基於愛，但如果腦袋不光靈，一樣可以發生非常、非常虐心的兇殺案...

坎達絲·紐梅克（Candace Newmaker）出身悲慘，生母是個思想幼稚的未成年少女，生父則是個狂躁暴力狂。這種配對建立下的家庭可想而知，坎達絲還未滿四歲時，社署已經看不過眼她身上默麻麻傷痕，連同她弟妹一起強制接走，過兩年更向法庭取消了那對可惡父母的養育權。

之後坎達絲在孤兒院待了兩年，期間兩名弟妹被分別送到不同院舍，所以只有她孤伶伶一個。直到她七歲那年，一名單身執業護士珍妮·伊麗莎白·紐梅克（Jeane Elizabeth Newmaker）終於收養了她。兩人臨離開孤兒院時，珍妮還向坎達絲保證一定給她幸福美滿的生活。

珍妮·伊麗莎白·紐梅克（左）與坎達絲·紐梅克（右）。（翻攝自United We Stand Against Child Abuse臉書）

然而這承諾不單沒有兌換，珍妮更把坎達絲推向地獄。

或者用這比喻有點差，但養小孩與養寵物其實很相似。你玩朋友家的狗狗一定很開心，牠們是那麼可愛活潑，然而背後主人扛起責任的辛酸，卻是外人很少留意到。更糟的是，很多人在留意到前，便一股腦帶牠回家，最後弄出悲劇來。

珍妮帶坎達絲回家後數個月，開始發現幻想與現實生活的差距。坎達絲表現得很疏離，即使珍妮多麼努力建立感情，坎達絲都拒她於千里之外。除此之外，坎達絲的情緒亦反覆無常，有時候活潑可愛，喜歡騎馬與扮公主；有時候卻驚恐易怒，沉迷玩火，弄死金魚，推人落樓梯，害怕成年男人。

但公道講句，無論從生物學或心理學，生長於如斯惡劣的原生家庭，坎達絲的行為呈現怪癖是絕對合理。只是珍妮宛如那些不負責任的狗主，帶了回家才恍然大悟原來狗是會吠。

接下來三年，急於讓養女融入家庭的珍妮帶著她四處奔波，幾乎全加州上上下下的兒童心理醫生都拜訪過。但除了獲得反應性依附障礙症（RAD）的名銜，坎達絲的情況仍然反反覆覆，而且治療很多時以孩子口咬治療師收場。

在迷茫裡徘徊的珍妮最後無意中打探到，民間有一種叫「依戀療法（Attachment Therapy）」的心理治療，能馴化不聽話的小孩。

或者先讓小編介紹「依戀療法」是什麼鬼東西來。縱使名字聽起來冠冕堂皇，但「依戀療法」當時實際上未獲得任何學界正式認可，而且手法存在高爭議性。透過一連串精神施虐，將小孩推入極為痛苦尷尬的環境，逼使他/她心理上對父母產生依賴。

具體做法包括雙親長時間舔孩子的臉、強迫近距離眼望眼、壓在小孩身上數小時、不理會反抗的搔癢。孩童起初會感到非常尷尬與不安，但隨著身體漸漸疲累，最終屈服現狀，接受父母的管束。

另一種方法是「回歸最初」，讓父母子孩重現嬰兒時情境來喚醒「最原始的聯繫」，例如抱著餵奶、教走路（即使你孩子已是長滿陰毛的青少年）。從小編看來，這種"治療"與邪教洗腦原理如出一轍，只是當父母施行在自己子女時，連小編都覺得陣陣不安。

「依戀療法（Attachment Therapy）」的心理治療，具體做法包括雙親長時間舔孩子的臉、強迫近距離眼望眼、壓在小孩身上數小時、不理會反抗的搔癢。孩童起初會感到非常尷尬與不安，但隨著身體漸漸疲累，最終屈服現狀，接受父母的管束。（情境示意圖，圖片來源:http://www.alearned.com/attachment-therapy/）

但絕望的珍妮抱著「什麼都一試」心態，沒閒理會治療的可怕行為。所以就在00年4月，兩母女千里迢迢駕車跨州前往科羅拉多州的常綠市（Evergreen,Colorado ），接受「依戀療法專家」康奈爾·沃特金斯（Connell Watkins）兩星期的「強化培育治療」，費用一共$7000多美元。

首星期一切都相安無事。即使在沃特金斯導師要求下，體重過二百磅的珍妮壓在坎達絲身上，瘋狂舔啜臉蛋一整小時，坎達絲也沒有多反抗，表現也變得很乖順。老實說，如果一個小孩身處如此瘋狂情況也沒把父母殺掉，小編覺得坎達絲壞極有限。

但來到第二星期，情況便轉向失控。

虐殺案發生時，珍妮、坎達絲、沃特金斯與另外三名助手正進行一場名為「重生」的治療，透過模擬嬰兒分娩，讓領養兒童與父母重新建立「自然親子關係」。具體做法則是用厚床單包裹住孩子來扮子宮內部，然後合共675磅的大人們壓在床單上，用枕頭、手腳去鉗制床單裡頭的孩子，透過窒息強逼孩子一定要奮力掙扎來見「新媽媽」。

「想像一下，你是媽媽子宮裡的小寶寶，感覺如何啊？」助手朱莉（Julie）自問自答說︰「溫暖，但很擠壓，因為妳四周都是媽媽的腸胃。」

珍妮還要用一種溫柔得詭異語氣在旁邊說︰「我很開心啊！我就來有一個新寶寶。我希望這次是個女孩。我會愛她，抱著她講故事......我會保護她....我們每天都會在一起，她會永遠和我一起...」

接著朱莉說︰「先把你的頭推出來。你的腳必須要非常猛烈地搖動。如果你留在那裡太久，你會死掉，你的媽媽亦都會死掉。」

然後沃特金斯問了床單裡坎達絲一連串問題「你相信媽媽的話？」「你覺得開心嗎？」坎達絲都儘量配合「嗯嗯。」「開心。」但隨著壓在她身上的人愈來愈大力，到第8分鐘時，坎達絲終於忍受不住，向周圍的大人發出呼救。

康奈爾·沃特金斯（Connell Watkins）。（截圖自youtube）

「誰坐在我身上？我做不到！」

「（尖叫）我做不到！我做不到！我窒息啦！吸不到空氣！」

「無論誰在推我的頭，都是沒用。我做不到。我無法呼吸。這裡太暗了。請不要再推我的頭了。有人壓在我胸上。」

「我需要一些幫助。救命！ 求求你們幫我。」

「（呻吟）可以給我些氧氣嗎？難度你們想我真的死掉？」

然而朱莉卻給她一個冷漠得令人毛骨悚然的回覆︰「來吧，現在就死吧。」任憑坎達絲如何在床單裡尖叫大哭，外面四個大人仍然無動於衷，心想「這都是為孩子好」。

但時間一點一點過去，床單裡的氧氣逐點耗掉，大人對床單裡坎達絲施加力道也愈來愈強勁。到二十分鐘時，坎達絲終於嘩一聲吐出來。

「我吐了。我剛剛吐了。（嘔吐聲）我要上廁所！我要上廁所！」

三分鐘後。

「嗯，我要瀨在褲子裡了。」

朱莉說︰「瀨吧。」

沃特金斯說︰「你就在床單裡拉屎與嘔吐吧。」

如果你覺得情況未夠病態，女兒在旁邊被導師們殘酷不仁地輪流虐待，母親珍妮還若無其事地用假腔吟唱道︰「很期待這孩子生出來...... 我在等你，去愛你，抱著你....寶貝，我已經愛著你了。我會抱著你愛，永遠確保你安全...所以千萬不要放棄...」

「確保你安全」這句黑色幽默還真濃厚。

如是者，這種耗人折磨足足持續了三十分鐘，床單裡坎達絲的呼叫聲愈來愈微弱，掙扎也愈來愈無力。令人震驚的是，這反而讓導師們產生錯覺，認為坎達絲懶惰，環境還未夠糟糕，於是沃特金斯下令助手們再加把勁，務求把裡頭的坎達絲壓得不似人形。

朱莉說︰「她要把自己埋在嘔吐物和大便裡了。」

沃特金斯說︰「嗯嗯，這是她自己選擇的生活來。半途而廢的廢物。」

坎達絲虛弱地說︰「我不是。」

朱莉嘲諷地說︰「廢物、廢物、廢物、廢物、廢物，半途而廢的廢物。」

沃特金斯︰「坎迪斯習慣成為別人生活煩惱。她不懂得為自己生活負責任。」

如果大家記得坎達絲的出生，就知道沃特金斯這句話是多麼下賤與傷人，但其實這些都無所謂了，因為早在坎達絲為自己抗辯說「我不是（廢物）。」後不久，她已經死掉。

隨著之後五分鐘床單沒有傳出任何動靜，沃特金斯開始察覺不妥。她先以「不想坎達絲看到母親傷心」籍口，把珍妮請出房外。雖然珍妮事後在庭上表示，她當時真的因為女兒「沒有奮力從六百多磅的大人們身下爬出來」而不開心。之後沃特金斯又用不同藉口請走兩名助手，只留下自己與朱莉。

再過五分鐘，沃特金斯與朱莉終於把綁緊的床單鬆開。坎達絲嘴唇發紫、沒有呼吸的軟癱屍體像布娃般順著床單滑到地板上。

「哦，你看她在嘔吐物裡中睡覺。」沃特金斯固作輕鬆地說，縱使正常人都看得出這女孩已經死透了。

「重生」的治療具體做法，是用厚床單包裹住孩子來扮子宮內部，然後合共675磅的大人們壓在床單上，用枕頭、手腳去鉗制床單裡頭的孩子，透過窒息強逼孩子一定要奮力掙扎來見「新媽媽」。（截圖自youtube）

從閉路電視看到狀況的珍妮立即衝入來，為女兒進行CPR急救，亦叫教護車來。但可惜坎達絲早已返魂無術，翌日醫院證實坎達絲死亡。一個月，警察正式落案拘捕沃特金斯、朱莉、另外兩名助手，還有母親珍妮。

案件在美國引起公憤，公眾無不指責母親與沃特金斯等人殘忍與無知。沃特金斯在庭上辯駁坎達絲沒有給任何提示她陷入痛苦，但當錄影帶播出時，在場所有法官、陪審團、律師都看到整整四十分鐘的治療裡，坎達絲沒有停止過叫喊缺氧窒息，直到她死前一刻。

沃特金斯與朱莉最後被裁定「魯莽虐待兒童導致他人死亡罪」，每人判監16年，兩名助手則被判10年緩刑兼社會服務令，母親珍尼也承受四年暫緩監禁。心理學家兼控方律師克里斯托弗·巴登（Christoper Barden ）結案時表示「任何抓著孩子、對他們大喊大叫、衝著他們尖叫、侮辱他們......這些行為絕非治療，這是虐兒。」

縱使如此，被判入獄的沃特金斯仍舊面不改容地向公眾說︰「我知道我不是虐兒犯。」「我知道我的初衷，以及我們技術幫助過數百以上的小朋友。」

你會相信她的話嗎？

當寫這宗案件時，小編的胃一直隱隱絞痛。這不是小編第一次寫小孩被虐殺的文章，但以往的變態殺人犯是抱著「我滿足私慾大於你性命」的心態，他們知道受害兒童被傷害，簡單直接。

反觀今次坎達絲凶殺案，裡頭上至治療師下至母親，都因為一句「這是為孩子好」，而對孩子施行最殘忍的虐待。他們滿心相信自己是正義的，母親還諷刺地從旁吟唱「我會永遠保護你」，這種扭曲的子女觀實在很令人嘔心。

但問題出現在哪裡？母親的愚昧無知當然是一大罪狀，但小編覺得「對子女不合理的期望」也是一項隱性罪狀。其實考慮到坎達絲被虐打、被遺棄的童年，她性格帶點怪癖幾乎是心理定律，她的創傷已經陷入性格一部份，要與她建立關係可能要用上十年時間，還要無盡的耐心。

但珍妮卻不認同，她認為坎達絲是一種病，而病就可以短時間「康復」。

這不禁讓人想起近年家長濫餵孩子吃精神科藥物的風潮。因為孩子頑皮、不專心讀書，所以是屬於不正常，是一種病要治療，背後亦是一句「這是為孩子好」。小編外甥的班房便有一半孩子都在吃藥。但沒人想起一所學校有半數小孩不喜歡讀書，幾乎是千幾年來的自然定律。當然作為父母要督促小孩讀書，但為何要標籤成一種「病」，要依賴吃藥治療呢？

講到底因為父母不盡責任，懶得花耐心去培育，把問題推落疾病之名。

這其實是換過形式的「虎爸虎媽」，只是前者用高壓手段，後者用藥物治療，來逼使孩子完全符合自己期望。

所以最後再拜託各位父母緊記，孩子是有自己性格的獨立個體來，不是樓下文具鋪賣的黏土公仔，可以任你快速塑造。

本文經授權轉載自恐懼鳥 為子女好就可以？母親誤信“行為治癒” 女兒慘遭活活焗死—Candace Newmaker案

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