Mygopen》【請宣導】網傳東森新聞錯誤字幕，中國豬肉製品請送交防檢局處理！

請民眾看新聞還是要留意錯誤訊息，若不小心收到外國豬肉或是中國豬肉製品，不要隨意丟棄或是隨便自己煮來吃！請主動回報防檢局，該單位會依照狀況協助處理。

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網傳東森新聞字幕「網傳淘寶消費送豬肉腸 建議煮熟食用或丟棄」，這個字幕這是錯誤的訊息唷！中國的非洲豬瘟真的相當嚴重，目前沒有疫苗可以預防，急性感染發病率及死亡率 100%，防檢局對此也努力宣導正確觀念：民眾若持有來路不明肉品，正確的處理方式是送交防檢局各地分局由專業人員處理。請不要隨意丟棄！

拜託不要照字幕的說直接煮來吃或任意丟棄，因為病毒可以存活很久，冷藏肉 100 天，冷凍肉可以到 1000 天，如果讓中國的非洲豬瘟豬肉掉入廚餘鏈就麻煩了，真的不能掉以輕心。

東森新聞字幕報中國豬瘟的截圖

這個新聞畫面截圖來自 PTT 網站，錯誤的字幕描述：「網傳淘寶消費送豬肉腸 建議煮熟食用或丟棄」。

後來網友直接將這張截圖製作成宣導圖片，也是目前在 LINE 收到的版本。

訊息說明：

請民眾看新聞還是要留意錯誤訊息，若不小心收到外國豬肉或是中國豬肉製品，不要隨意丟棄或是隨便自己煮來吃！請主動回報防檢局，該單位會依照狀況協助處理。

如果已經不小心帶中國豬肉製品到台灣怎麼辦？

實際解決方式：請盡快回報通知農委會防檢局，聯絡資訊可以查詢官方網站（www.baphiq.gov.tw‬），這並不會因為主動通報被罰錢，所以拜託不要隨意自行丟棄這些肉品，相關單位會協助處理，防檢局電話：（02）2343-1401。



動物防疫免付費諮詢專線：0800-761590。（這個電話無法用手機撥唷！）



正確作法與官方解釋：

目前中國的非洲豬瘟相當嚴重！目前沒有疫苗可預防，只能撲殺掩埋病死豬，由於對所有品種和年齡的豬隻都可能感染，而且急性感染發病率及死亡率高達 100％！病毒能存活很久，冷藏肉 100 天，冷凍肉可以存活到 1000 天，若本土豬隻遭感染，將會有嚴重的損失，千萬不要隨意丟棄！



根據防檢局的新聞稿，近日網路上流傳有民眾自中國大陸跨境購買牽狗繩被附送1條豬肉腸一案，引起國人高度關切，另有媒體報導對持有不明肉品的處理方式引發民眾疑慮，對此行政院農委會防檢局表示，民眾若持有來路不明肉品，正確的處理方式是送交防檢局各地分局由專業人員處理。



此外，防檢局強調，若是故意網購或輸入外國肉製品，仍然是違法的行為，將受到重罰，提醒民眾千萬不要以身試法。



防檢局說明，該局派員與民眾留言被附贈肉腸的粉絲專頁人員聯繫，希望能找到當事人並協助收回該豬肉腸，惟當事人不願意曝光，並表示該條肉腸已經丟入垃圾車送焚化場處理。



另針對前述案例，以及近來有民眾對於持有來源不明肉品之處置方式產生疑慮，防檢局表示，基於防疫從嚴考量，請民眾如持有來源不明之肉品需協助處置，應於上班時間送至防檢局各分局及檢疫站，該局同仁會收集包裝妥當後統一銷燬處理，以免不慎進入廚餘鏈，增加疫病傳播風險。



該局同仁先前受訪時，請民眾將來源不明肉品煮熟後丟垃圾車，係考量此方式可阻斷非洲豬瘟病毒進入廚餘鏈，降低疫病發生風險。



防檢局各分局聯絡資訊請查詢該局網站（‭www.baphiq.gov.tw‬），或直接聯繫防檢局各分局動物檢疫課，基隆分局（‭02-24247342‬），新竹分局（‭03-3982431‬），臺中分局（‭04-22853419‬），高雄分局（‭07-9720509‬）。

本文經授權轉載自Mygopen 【請宣導】網傳東森新聞錯誤字幕，中國豬肉製品請送交防檢局處理！

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