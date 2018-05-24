Mygopen》台南鳳梨「被丟棄」，電視新聞不敢報導？！

真的純屬謠言 LINE 訊息一則，將中國的照片移花接木過來，再加上錯誤的文字描述，請勿輕信發佈這類訊息者，傷害無辜鳳梨農民的心血。

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近期大家關注鳳梨外銷的狀況，LINE 還傳出「台南鳳梨丟棄電視不敢報導」這樣的謠言訊息，並附上把鳳梨倒到水庫的照片，事實上這都是惡意造謠，照片也是來自中國的，請不要再轉傳分享，傷害鳳梨農民的心血。

台南鳳梨丟棄的謠言

原始謠傳版本：

台南鳳梨丟棄電視不敢報導

x進黨執政，品質沒保證，大陸不要南台的「台獨水果、蔬菜」，可憐的農民辛苦一輩子，為誰嫁作衣裳，可悲、可恨丫

並附上了這張照片

還有這段影片：

謠言破解說明：

真的純屬謠言 LINE 訊息一則，將中國的照片移花接木過來，再加上錯誤的文字描述，請勿輕信發佈這類訊息者，傷害無辜鳳梨農民的心血。

正確闢謠解釋與近期鳳梨狀況：

這個圖片主要來自中國廣徐聞縣，是廣東省湛江市下轄的一個縣，也是中國最大的鳳梨生產地。根據統計，當地鳳梨種植面積達 30 萬畝，年均產量達 40 多萬噸。

根據徐聞縣農業局種植業股長王振招表示：波蘿面積前幾年 2010 年都是在 20 萬畝左右，但是到 2017 價格好了之後，群眾就盲目追求擴大面積，2017 面積有 28 萬畝吧，這段時間相對來說是供大於求。

另外大家擔心台灣的金鑽鳳梨台農17號，外銷大陸是否受影響？根據 TVBS 採訪屏東內埔的果農表示：我們的競爭對手不是廣東，而是品種跟我們一樣的海南金鑽。

根據自由時報的報導，屏縣農業處副處長鄭永裕表示：在競爭壓力下，台灣近日受到連續高溫、南風盛行影響，鳳梨後熟加速，多轉為不耐存放、水分多的「肉聲」鳳梨，也讓貿易商對台灣下單轉為保守。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：徐闻在线 - 徐闻百万斤菠萝卖不出去，村民街头免费送给群众吃！

本文經授權轉載自Mygopen 台南鳳梨丟棄電視不敢報導？來自中國的照片和影片