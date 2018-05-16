TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

Mygopen》【非謠言】登機前陌生人要你幫忙過磅、看行李，請拒絕別心軟

這則訊息主要是要告訴大家防人之心不可無，至於被情治人員釘上的故事細節就比較不得而知了，但實際上的確有相關案例，在機場入境通關時，被海關查獲幫忙帶的洋菸內藏海洛因毒品的狀況，也是同樣被移送法辦了，所以面對這樣的情境或陌生人的請求，也請直接拒絕避免後續造成無法解釋的困境。
2018-05-16 12:21

登機前陌生人要你幫忙過磅、看行李，請拒絕別心軟!（資料照）

Mygopen

最近LINE傳登機前別幫人托運和看行李的內容：「昨天去調查局參訪，吸收到一個非常重要的保命知識」、「若有人告訴你，他要去上厠所，麻煩你幫他看一下行李」、「這也一定要拒絕，他可能發現情治人員已釘上他了」這樣類似的訊息，基本上這也是正確觀念，入境旅客也要多多留意，勿隨意幫人提行李，防人之心不可無！

政府相關單位也宣導過，若是有陌生人以行李超重為理由，要你幫忙一起過磅，請直接當面拒絶他，真的不能夠心軟，這也是避免因為行李匿藏了毒品、違禁品，被栽贓無端惹禍上身。過去也有發生過返國入境通關時，幫人提行李因爲內藏毒品，被栽贓入獄的實際案例。

登機前不要幫忙托運、看行李的訊息

原始訊息版本：

轉傳！
很重要，請認真看完喔：

昨天去調查局參訪，吸收到一個非常重要的保命知識，通常我們知道，若有人在登機前，告訴你我的行李超重，這件託你可以嗎?一般人都知道要拒絕。但若有人告訴你，他要去上厠所，麻煩你幫他看一下行李，一般人可能不知道拒絕，這也一定要拒絕，他可能發現情治人員已釘上他了，要必須把毒品丟包，所以你就不小心成了共犯，解說的調查局人員還特別強調這樣被冤死旳還不少，因為很多國家對販毒是速審速決，就被槍斃了。

或這個

昨天有導遊去調查局參訪，吸收到一個非常重要的保命知識，通常我們知道，若有人在登機前，告訴你我的行李超重，這件託你可以嗎?一般人都知道要拒絕。
⚡⚡但若有人告訴你，「他要去上厠所，麻煩你幫他看一下行李」，一般人可能不知道拒絕，這也一定要「拒絕」，他可能發現情治人員已釘上他了，要必須把毒品丟包，所以你就不小心成了共犯，解說的調查局人員還特別強調這樣被冤死旳還不少，因為很多國家對販毒是速審速決，就被槍斃了。

訊息說明：

這則訊息主要是要告訴大家防人之心不可無，至於被情治人員釘上的故事細節就比較不得而知了，但實際上的確有相關案例，在機場入境通關時，被海關查獲幫忙帶的洋菸內藏海洛因毒品的狀況，也是同樣被移送法辦了，所以面對這樣的情境或陌生人的請求，也請直接拒絕避免後續造成無法解釋的困境。請不要因為「好心」讓自己身陷囹圄。

實際狀況解釋：

根據高雄關稅局的宣導，有相關實際案例。

案例一：有位年輕男士單獨出國旅遊，在返國飛機上遇到一位言語投機女旅客，下機後，至移民署證照查驗，女旅客以行李太多為由，要求男旅客幫她提一件行李，通過海關檢查檯時，遭檢查關員查獲該行李中所置茶葉罐內匿藏海洛因毒品，被移送法辦，後悔莫已。

案例二：有位服務於高雄某KTV之女性，接受男性友人招待，一起至柬埔寨旅遊，回程時男性友人以行李太多裝不下為由，將兩條洋菸放置於被招待的女性旅客皮包內並上鎖，於高雄國際機場入境通關時，被海關查獲該兩條洋菸內匿藏海洛因毒品，同樣被移送法辦。

高雄關稅局提醒旅客辦理託運行李過磅時，若陌生人以行李超重為由，委託一起過磅，應當面拒絶，不可心軟，以免因其行李匿藏違禁品，被栽贓遭受牢獄之災。根據「毒品危害防制條例」第4條規定，運輸第一級毒品，處死刑或無期徒刑，其他等級毒品刑期也很重，出國旅客不可不慎。另外根據蘋果日報的採訪，萬華分局偵查隊長李揚標表示，民眾出國旅遊，切勿貪小便宜或隨便幫人帶行李，以免無端惹禍上身，運毒已違反「毒品危害防制條例」，可處死刑或無期徒刑。 

過去在網路上，律師也有發過相關提醒：

1.行李需親手打包 （因為發生過老婆塞毒品進去要害死老公的案例） 

2.絕對不幫帶任何非親自購買的物品 

3.在機場絕對不亂碰非自己的行李 

4.絕對不好心幫忙前後左右的看起來善良無害的阿伯阿婆share行李重量而幫帶

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【非謠言】登機前陌生人要你幫忙過磅、看行李，請拒絕別心軟

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 機場 出國 登機 謠言終結站 MyGoPen 幫忙過磅 看行李 非謠言
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.