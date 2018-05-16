Mygopen》【非謠言】登機前陌生人要你幫忙過磅、看行李，請拒絕別心軟

這則訊息主要是要告訴大家防人之心不可無，至於被情治人員釘上的故事細節就比較不得而知了，但實際上的確有相關案例，在機場入境通關時，被海關查獲幫忙帶的洋菸內藏海洛因毒品的狀況，也是同樣被移送法辦了，所以面對這樣的情境或陌生人的請求，也請直接拒絕避免後續造成無法解釋的困境。

登機前陌生人要你幫忙過磅、看行李，請拒絕別心軟!（資料照）

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最近LINE傳登機前別幫人托運和看行李的內容：「昨天去調查局參訪，吸收到一個非常重要的保命知識」、「若有人告訴你，他要去上厠所，麻煩你幫他看一下行李」、「這也一定要拒絕，他可能發現情治人員已釘上他了」這樣類似的訊息，基本上這也是正確觀念，入境旅客也要多多留意，勿隨意幫人提行李，防人之心不可無！

政府相關單位也宣導過，若是有陌生人以行李超重為理由，要你幫忙一起過磅，請直接當面拒絶他，真的不能夠心軟，這也是避免因為行李匿藏了毒品、違禁品，被栽贓無端惹禍上身。過去也有發生過返國入境通關時，幫人提行李因爲內藏毒品，被栽贓入獄的實際案例。

登機前不要幫忙托運、看行李的訊息

原始訊息版本：

轉傳！

很重要，請認真看完喔： 昨天去調查局參訪，吸收到一個非常重要的保命知識，通常我們知道，若有人在登機前，告訴你我的行李超重，這件託你可以嗎?一般人都知道要拒絕。但若有人告訴你，他要去上厠所，麻煩你幫他看一下行李，一般人可能不知道拒絕，這也一定要拒絕，他可能發現情治人員已釘上他了，要必須把毒品丟包，所以你就不小心成了共犯，解說的調查局人員還特別強調這樣被冤死旳還不少，因為很多國家對販毒是速審速決，就被槍斃了。 或這個 昨天有導遊去調查局參訪，吸收到一個非常重要的保命知識，通常我們知道，若有人在登機前，告訴你我的行李超重，這件託你可以嗎?一般人都知道要拒絕。

⚡⚡但若有人告訴你，「他要去上厠所，麻煩你幫他看一下行李」，一般人可能不知道拒絕，這也一定要「拒絕」，他可能發現情治人員已釘上他了，要必須把毒品丟包，所以你就不小心成了共犯，解說的調查局人員還特別強調這樣被冤死旳還不少，因為很多國家對販毒是速審速決，就被槍斃了。

訊息說明：

這則訊息主要是要告訴大家防人之心不可無，至於被情治人員釘上的故事細節就比較不得而知了，但實際上的確有相關案例，在機場入境通關時，被海關查獲幫忙帶的洋菸內藏海洛因毒品的狀況，也是同樣被移送法辦了，所以面對這樣的情境或陌生人的請求，也請直接拒絕避免後續造成無法解釋的困境。請不要因為「好心」讓自己身陷囹圄。



實際狀況解釋：

根據高雄關稅局的宣導，有相關實際案例。

案例一：有位年輕男士單獨出國旅遊，在返國飛機上遇到一位言語投機女旅客，下機後，至移民署證照查驗，女旅客以行李太多為由，要求男旅客幫她提一件行李，通過海關檢查檯時，遭檢查關員查獲該行李中所置茶葉罐內匿藏海洛因毒品，被移送法辦，後悔莫已。

案例二：有位服務於高雄某KTV之女性，接受男性友人招待，一起至柬埔寨旅遊，回程時男性友人以行李太多裝不下為由，將兩條洋菸放置於被招待的女性旅客皮包內並上鎖，於高雄國際機場入境通關時，被海關查獲該兩條洋菸內匿藏海洛因毒品，同樣被移送法辦。



高雄關稅局提醒旅客辦理託運行李過磅時，若陌生人以行李超重為由，委託一起過磅，應當面拒絶，不可心軟，以免因其行李匿藏違禁品，被栽贓遭受牢獄之災。根據「毒品危害防制條例」第4條規定，運輸第一級毒品，處死刑或無期徒刑，其他等級毒品刑期也很重，出國旅客不可不慎。另外根據蘋果日報的採訪，萬華分局偵查隊長李揚標表示，民眾出國旅遊，切勿貪小便宜或隨便幫人帶行李，以免無端惹禍上身，運毒已違反「毒品危害防制條例」，可處死刑或無期徒刑。

過去在網路上，律師也有發過相關提醒：

1.行李需親手打包 （因為發生過老婆塞毒品進去要害死老公的案例） 2.絕對不幫帶任何非親自購買的物品 3.在機場絕對不亂碰非自己的行李 4.絕對不好心幫忙前後左右的看起來善良無害的阿伯阿婆share行李重量而幫帶

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【非謠言】登機前陌生人要你幫忙過磅、看行李，請拒絕別心軟