Mygopen》【假LINE】今年千萬別辦 499？下半年推出5G？！

根據專家的建議，與其一窩蜂辦 499 最好的方式還是實際評估自己每個月的網路流量使用量，並善用不同上網資源（如家中或公司的無線網路），才是正確的觀念，也不用一昧跟進吃到飽方案或聽信相關電信業者陰謀論。

Mygopen

最近電信499之亂，LINE 傳了很多 5G 普及的謠言，還說「因為下半年要推出5G速度是4G的100倍，如果你現在參加就被綁約30個月，改天你要用五G的話會損失更多」這樣的 LINE 訊息，事實上電信 5G 等相關法案還在立法院等一讀，中華電信表示預估要到 2020 年，才開始在都市場域預備商用化，大家可能還要再等等，相關陰謀論看看就好囉！

台灣之星與中華電信都表示應用普及的時間應該會和 3G 當初推動形式相似，所以不會太快。

下半年推出5G的499謠言

原始謠傳版本：

晚安！

分享手機買不買概念！千萬別上當， 因為下半年要推出5G 速度是4G的100倍，如果你現在參加就被綁約30個月，改天你要用五G的話 會損失更多。在今年千萬別買手機，買了手機你肯定會後悔，不要說我沒告訴你，不信你看~



有陰謀！難怪國內通信公司齊步降價499吃飽飽…



引發電信業大亂鬥的499吃到飽方案，今天（5/15）進入申辦最後一天。（資料照）

謠言破解說明：

基本上根據電信業者的說法，以及還躺在立法院的電信相關法案，要大規模商用最快可能也要 2020 年，5G 服務要在 2018 下半年推動可能還很困難。根據專家的建議，與其一窩蜂辦 499 最好的方式還是實際評估自己每個月的網路流量使用量，並善用不同上網資源（如家中或公司的無線網路），才是正確的觀念，也不用一昧跟進吃到飽方案或聽信相關電信業者陰謀論。

正確闢謠解釋：

根據 UDN 的報導，目前還在評估消費者需求和建設時程階段，台灣之星與中華電信都表示，應用普及的時間應該與3G當初推動形式相似，不會太快，需要主管機關、業者與消費者多方溝通。此外中華電信執行副總林國豐預估：中華電信要到2020年，才開始在都市場域「預商用」（預備商用化）。另外根據 ETToday 的報導，現在涉及 5G 基礎層、營運層面向的電信管理法與 5G 內容層的數位通訊傳播法仍在立院交通委員會尚待一讀中，5G 大家可能還要再等一等囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 今年千萬別買手機？下半年推出5G？可能要2020年？！