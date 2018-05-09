Mygopen》身分證設計不投票，國號和國旗就會消失？！

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關於身分證設計投票訊息，LINE收到內容為「趕快去投票！如果你不參與投票，中華民國國號和國旗就會消失在身份證上了！」這樣類似的謠言內容，最近傳到一個不行，事實上這則完整訊息裡面的錯誤真的很多，參雜許多個人說法，連活動時間也是錯誤的，如果要參與投票的朋友要多多留意了。

首先你要先把握 2018/5/11 投票結束的時間（因為謠言寫錯了）

活動網址：https://identityredesign.tw/index.html

曲解身分證設計投票的謠言

原始謠傳版本：

趕快去投票！如果你不參與投票，中華民國國號和國旗就會消失在身份證上了！

台獨設計的版本目前排名第一名喔…



請支持兼有中華民國國號、國旗的圖樣！每人每天有3票,請集中投給這個提案（要用FB登錄）

投票日從4月23至5月22日，請用你的行動，保住國旗、國號～

https://identityredesign.tw/vote-list.html#nav-bar



政府主張台獨，對人民影響有多大，相信這兩年大家都有感覺；現在政府又打算僅用幾萬人的投票，正式用在2300萬人的身份證上，讓全世界誤認為是台灣2300萬人的共識支持台獨！用身份證將中華民國改成台灣，縱然政黨輪替，未來數十年也不可能改版，等於烙印在身份上。更糟糕的是媒體沉默，也不說明，打算默默通過。



而且採一人3票，可連續投，等於一人有90票。



一般百姓誰會注意到可投票？又有多少人會連續投票？所以只要動員投票部隊1萬人，就有90萬票，未來正式通過，就可以說有90萬的民意支持贊成！期待每人每天都能投3票，不論結果如何，至少我們做出選擇，也盡力讓我們自己的未來及下一代，擁有更好的經濟環境！現在有機會，投票表達自己的選擇，一起投票去 !



他們很聰明，把很多有國旗的放上去，分散票源，他們就可低票當選，大家應該先集中在有國旗的設計中選一張，然後集體去投這一張。