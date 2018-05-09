Mygopen》身分證設計不投票，國號和國旗就會消失？！

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關於身分證設計投票訊息，LINE收到內容為「趕快去投票！如果你不參與投票，中華民國國號和國旗就會消失在身份證上了！」這樣類似的謠言內容，最近傳到一個不行，事實上這則完整訊息裡面的錯誤真的很多，參雜許多個人說法，連活動時間也是錯誤的，如果要參與投票的朋友要多多留意了。
首先你要先把握 2018/5/11 投票結束的時間（因為謠言寫錯了）
活動網址：https://identityredesign.tw/index.html
曲解身分證設計投票的謠言
原始謠傳版本：
趕快去投票！如果你不參與投票，中華民國國號和國旗就會消失在身份證上了！
台獨設計的版本目前排名第一名喔…
請支持兼有中華民國國號、國旗的圖樣！每人每天有3票,請集中投給這個提案（要用FB登錄）
投票日從4月23至5月22日，請用你的行動，保住國旗、國號～
https://identityredesign.tw/vote-list.html#nav-bar
政府主張台獨，對人民影響有多大，相信這兩年大家都有感覺；現在政府又打算僅用幾萬人的投票，正式用在2300萬人的身份證上，讓全世界誤認為是台灣2300萬人的共識支持台獨！用身份證將中華民國改成台灣，縱然政黨輪替，未來數十年也不可能改版，等於烙印在身份上。更糟糕的是媒體沉默，也不說明，打算默默通過。
而且採一人3票，可連續投，等於一人有90票。
一般百姓誰會注意到可投票？又有多少人會連續投票？所以只要動員投票部隊1萬人，就有90萬票，未來正式通過，就可以說有90萬的民意支持贊成！期待每人每天都能投3票，不論結果如何，至少我們做出選擇，也盡力讓我們自己的未來及下一代，擁有更好的經濟環境！現在有機會，投票表達自己的選擇，一起投票去 !
他們很聰明，把很多有國旗的放上去，分散票源，他們就可低票當選，大家應該先集中在有國旗的設計中選一張，然後集體去投這一張。
謠言破解說明：
內容還滿多地方有問題的，正確票選活動時間應該是 2018/4/21 00:00 ～ 2018/5/11 23:59，最主要的是投票日期是錯誤的，還沒投票的朋友要抓緊時間了。
另外謠言說的「一人3票，可連續投，等於一人有90票」也是錯的，因為依照活動時程是 21 天，就算全程參與一天 3 票，總共最多為 63 票。（可能是活動時間算錯）
至於謠言訊息表示「媒體沉默，也不說明，打算默默通過」也是曲解的說法，在 Google News 光搜尋「身分證明文件再設計徵選活動」至少就有 19 筆新聞了。
目前設計投稿作品的投票，主要是可以通過初審階段，另外還有決審的階段，這並不代表未來的新式身分證就會一定是那樣，依照活動說明，只會當作未來新式身分證設計參考的依據，讓作者也能直接跟內政部溝通。對此內政部也表示：新式身分證欄位尚未定案，持續蒐集各界意見。
內政部解釋：
身分證再設計活動票選中！近日卻有媒體報導質疑活動沒強制要求身分證要設計有國旗、國號。對此，內政部特別澄清，國民身分證自然需要表彰呈現國家識別，國旗、國號及國家特色景物文化等都是國家識別的重要表徵，可由設計者發揮創意呈現在身分證版面上，內政部尊重設計者之發想及創意理念，未來也會考量設計者所提出的版面設計是否能彰顯國家重要識別象徵。
內政部表示，為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，這次活動僅規範身分證版面至少要有姓名、身分證字號、照片、出生年月日等4個欄位，其餘欄位可由設計者自由增減，主要是因身分證欄位是個人資訊的揭露，重在識別個人身分，配偶欄及性別欄等欄位是否要列在版面上，各界意見不一，故可由設計者依理念自行增減，內政部也可了解各界對版面置放各項欄位的意見。
內政部指出，身分證版面設計開放全民參與設計及票選，是民眾參與的重要表現，目前正進行網路票選中（網址https://identityredesign.tw/vote-list.html ），票選活動到今年5月11日截止，歡迎國人踴躍上網投票，投票須登入臉書帳號，每個帳號每日可投3票。活動選出之設計作品將作為未來新式身分證設計參考，內政部仍保留最後修改的權利。
內政部強調，希望藉由這次活動持續蒐集各界針對國民身分證版面及欄位增刪意見，並考量國人日常使用習慣及便利性、資訊安全、保障資訊自主、確保個資隱私等原則，持續審慎研議推動新式國民身分證。
其實如果有相關意見和認為需要改進的做法，可以到官方活動規劃的議題討論區，可以在裡面提出意見和問題，未來的身分證就越有機會符合全民的需求。
未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。
資料來源：官方活動網站 - 身份證明文件再設計
資料來源：內政部 - 內政部:新式身分證欄位尚未定案 持續蒐集各界意見
本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】身分證設計不投票，國號和國旗就會消失？謠言訊息