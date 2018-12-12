胡，怎麼說》獵巫、逼迫改宗-中國「雙惡」併發症發作

中國為了救孟晚舟，祭出人權、公道、正義、文明國度云云，其實，觀察中國的作為，獵巫、逼迫改宗的「雙惡」併發症正同時發作，彷彿一個中古時代的「黑暗帝國」再現！

中國為了救孟晚舟，祭出人權、公道、正義、文明國度云云，其實，觀察中國的作為，獵巫、逼迫改宗的「雙惡」併發症正同時發作。圖為：孟晚舟支援會在溫哥華聲援孟晚舟。（美聯社）

中國式獵巫，就如同歐洲中古黑暗時代的獵巫，「我」說你是女巫，你就是女巫，必須被公審、懺悔、否則就燒死，「我」說你是台獨、港獨、藏獨、疆獨...，你就是「獨」，必須向中共認罪、公開悔過，否則，先遭網路霸凌、公審、凌辱、折磨...，再由中共決定怎麼懲罰。

吳寶春要在中國展店賣麵包，卻被指為台獨麵包，他發表了一篇「舔共聲明」求解套，內容實在太超過，引發台灣人民強烈反彈。

中國對台統戰系統企圖藉台灣九合一選後，加力營造九二共識親中派大勝的印象，進一步打趴台灣的當下，吳寶春在台灣原擁「台灣之光」光環，被中共鎖定認為具有指標性意義，符合統戰的政治需要，因此成了中國最新的「獵巫」目標。

因一席「中國台灣」、「身為中國人是驕傲」聲明，引發各界撻伐的麵包大師吳寶春，昨天由準高雄市長韓國瑜陪同出面說明。（資料照）

中國式獵巫為中共專制政權服務，本就卑劣、暗黑、猖獗，尤其近來美中經貿大戰情勢愈緊張，獵巫症更狂發作，手段無所不用其極。台灣、中國所屬的香港等等已陸續發生多起案例。

中國另一件併發重症就是「逼迫改宗」，就像歐洲中古時代鄂圖曼帝國與哈布斯堡王朝的鬥爭，相互在佔領或控制原屬對方的地區後，強迫該地人民「改宗」，逼基督徒改信伊斯蘭教、逼穆斯林改信天主教，否則即遭驅逐、迫害、奴役、殺害等。

中國近年同時對基督徒及穆斯林下毒手，在新疆及附近省區的維族穆斯林，約有兩百萬人被關進再教育營；中國四川成都、北京、浙江、湖南等地，中共也大舉迫害基督徒，驅離信徒、禁止聚會、判刑，沒收教堂及禱告場所，更把媭多牧師及信徒關押。中共還強迫基督徒及穆斯林家庭，撤掉宗教聖物、聖像，改掛習近平肖像。

中國少數民族維族穆斯林，對於家人遭移再教育營，認為欠缺正當法律程序。（人權觀察組織（HRW））

無神論的中共政權，容不得真正的宗教信仰，用盡各種殘酷手段，禁止宗教活動，中共做的實際就是強逼信徒們「改宗」，改的卻是信社會主義、信中國共產黨、信習近平思想。這是危險、不人道、卑鄙可惡無極限的恐怖手段。

中國式獵巫、逼迫改宗雙惡併發症正發作，台灣當然要小心因應，但是，「九二們（市長、政黨、連線、政客、商人、媒體等等）」，卻說接受九二就可發大財等等什麼的，把中國吹的天花亂墜，終極目的就是要把台灣併入那個暗黑帝國，你們的良心都被鬼吃了嗎？

對這樣一個專制極權的「暗黑帝國」，你願意被它統治嗎？你願意跟它同一國嗎？

中國新疆再教育營於17個月內，數量增達39座，面積更擴張到140個足球場大。（路透）

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