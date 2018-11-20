胡，怎麼說》怪罪傅榆，就是判言論自由死刑！

「傅榆閉嘴」、「怪罪傅榆」，這是金馬獎爆發台灣、中國的國家認同之爭後，最無恥、最卑鄙、最自我閹割的荒唐謬論，只有臣服專制極權者，才會有此邪惡歪論！

金馬獎「中國台灣金馬事件」延燒，最佳紀錄片導演傅榆（左）致詞希望「自己國家被當成獨立個體看待」，引發中國藝人紛紛轉貼「中國一點都不能少」表態對中國效忠，中國網軍則大量攻擊謾罵。 （中央社）

我要反問，如果真的那樣幹，那麼，台灣成了什麼？台灣就不台灣，民主就不民主，自由就不自由，台灣就真的成了「中國台灣」。

對於金馬獎最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」導演傅榆，發表「一個台灣人的最大願望」，希望「國家能夠被當做獨立的個體」得獎感言，之後爆發的爭議，這裡要引用曾是金馬獎得主、也擔任過評審的導演林正盛臉書的一段話:「台灣是自由民主國家，沒有一個人，一個團體，國家或主辦單位，可以出面干涉、制止任何得獎者講任何她想講的話。」

這就是台灣！這就是民主自由！沒有了這些，台灣就什麼都不是。

「慷慨歌謠絕不傳，穹廬一曲本天然！」元好問以詩論詩，拿來論傅榆的感言，就是「獨立一曲本天然」，她天生自然的講出內心的期望、講出一個台灣青年對國家願景的希冀。

如果可以叫傅榆閉嘴，就可以叫你、我，叫任何人閉嘴；如果因傅榆的講話，就歸責她、怪罪她，對她羅織莫須有的罪名，那就人人都可能因言論獲罪，人人因恐懼而噤若寒蟬，那就是判言論自由死刑！

那是什麼世界？不就是專制極權、一黨專政、控制思想、嚴控言論的中共政權統治下的中國嗎？

至於中國藝人涂們等的踐踏台灣言行，以及范冰冰等轉貼「中國，一點都不能少」，他們都是中共專政體制下既得利益者，榮辱名財全都看共黨臉色，跳表忠舞之必要，真的是「一點都不能少」，就各自表述吧。

至於中國藝人涂們（中）等的踐踏台灣言行，以及范冰冰等轉貼「中國，一點都不能少」，他們都是中共專政體制下既得利益者，榮辱名財全都看共黨臉色，跳表忠舞之必要，真的是「一點都不能少」，就各自表述吧。（華映提供/資料照）

由此更可看出，在中共統治下，中國不只是「一言堂」，更成了「一點堂」，一黨專政、一人獨裁，權力集中到「一點堂」統治的恐怖。

中國要併吞台灣「一點」都不能少，就是要拿走台灣人民的「全部」。

台灣要的真的不多，不過就是民主、自由、人權、獨立個體而已...。



導演林正盛臉書：