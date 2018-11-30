Mygopen》提款機按取消鍵兩次可以破解盜取密碼的程式？！

真的純屬謠言一則，根據專家的說法，在使用 ATM 之前照謠言按了兩次取消按鈕可能沒有任何作用，不應該期望這種方式可以保護自己不被盜取密碼。

Mygopen

你 LINE 也收到「使用提款機的時候」、「插入你的信用卡前，先按"取消"鍵兩次」的謠言嗎？說這樣先前預裝的盜取密碼程式就會被取消了。事實上這是來自國外的謠言，當時許多 Facebook 和 Twitter 的使用者都有收到，後來被翻譯成中文流傳出來，國外的闢謠網站也有澄清過了，別再傳了。

以目前主流的盜取密碼方式，按取消鍵兩次真的沒有用。



提款機按取消鍵兩次的謠言

原始謠傳版本：

各位:

當使用提欵機的時候, 為免有人預裝了"盗取密碼"的程式, 在揷入你的信用卡前, 先按"取消"鍵兩次, 這樣做的話, 先前的預装程式就會被取消了, 你的密碼亦避免了被人窃取。請維持這種習慣: 每次揷卡前, 先按"取消"鍵兩次 。 這是銀行業人士的忠告, 很有用。請轉告其他你關心的親友們。





謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，根據專家的說法，在使用 ATM 之前照謠言按了兩次取消按鈕可能沒有任何作用，不應該期望這種方式可以保護自己不被盜取密碼。

正確闢謠解釋：

國際闢謠網站 Snopes 已經證實這是謠言了，以實際目前密碼側錄的方式來說，光是按取消鍵兩次是不會起任何作用的，對此美國銀行家協會也表示從沒聽過這種說法，比較要注意的反而是在 ATM 附近是不是有安裝任何側錄裝置，並且建議在輸入您的密碼時可以試著用你的手蓋住，避免遭到針孔攝影機的拍攝。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：Snopes - Will Pressing ‘Cancel’ Twice on an ATM Prevent Your PIN from Being Stolen?

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】提款機按取消鍵兩次可以破解盜取密碼的程式？謠言！

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