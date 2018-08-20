Mygopen》【假LINE】元山問題蛋品下游名單？佳樂蛋糕店？衛生局：謠言勿傳

事實上目前元山違規液蛋產品已全數回收封存，大家真的不要輕信或轉傳不實名單，散佈謠言造成他人名譽毀損容易觸法囉！

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最近你收到「請注意問題蛋品」、「元大問題蛋品下游流向計69家」、「其中有一家是《佳樂》蛋糕店」的 LINE 謠言嗎？由於前陣子黑心蛋液的新聞，網路還流傳了問題蛋液的下游店家流向名單。事實上桃園地檢署搜索的是「元山蛋品公司」，桃園市衛生局也已發布新聞稿澄清，表示已全數回收封存，請民眾停止轉傳，散佈不實謠言是觸法的行為。

桃園衛生局當時在 48 小時內就全面完成回收及封存作業，市面上目前已經沒有這樣違規的產品。

元山問題蛋品下游名單佳樂蛋糕的謠言

原始謠傳版本：

轉傳，請注意問題蛋品：

這次元大問題蛋品下游流向計69家，其中有一家是《佳樂》蛋糕店

寶山街：摩力塔西點麵包、金運寶山店

頂興路：伊豆屋蛋糕坊

大同路：雅薇濃西點麵包坊

民生路：佳樂麵包

民族路：源晟麵包蛋糕

文化街：文化街早餐

同德十一街：橙品烘焙

玉山街：波力麵包

春日路：榮星蛋行

謠言破解說明：

事實上目前元山違規液蛋產品已全數回收封存，大家真的不要輕信或轉傳不實名單，散佈謠言造成他人名譽毀損容易觸法囉！

正確闢謠解釋：

以下是107-08-16桃園市衛生局發布的澄清稿：



桃園衛生局為保障民眾飲食安全，元山蛋品有限公司製售液蛋產品已全面回收並封存，共計1,353.8公斤，市面上已無違規產品，民眾可以安心購買。而近日發生手機及網路轉傳元山蛋品公司下游名單，民眾勿輕信，並切勿轉傳以避免觸法。散佈不實謠言者，影響公共安寧，已涉違反社會秩序維護法第63條第5款，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，另散布文字、圖畫對於他人造成名譽毀損，依據刑法第310條，可處2年以下有期徒刑、拘役或1,000元以下罰金。



桃園衛生局表示：因為雞隻生蛋是透過泄殖腔排出，泄殖腔亦是雞隻糞便通道，故蛋殼表面易受到汙染而帶有大腸桿菌及沙門氏菌，如蛋殼表面不潔，則易使蛋殼表面微生物汙染到食品。故衛生局建議民眾，在家自製液蛋應該注意蛋品及手部的清潔，及液蛋保存需於冷藏7度C以下，以保障食品安全。

有關元山蛋品有限公司使用變質腐敗的次級蛋品製成違規液蛋產品販售給下游業者，桃園衛生局已經48小時內全面完成回收及封存，市面上已無違規產品。近日發生手機及網路轉傳元山蛋品公司下游名單，民眾勿輕信，衛生局並呼籲散佈不實謠言者已觸法，請立即停止散佈謠言。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：桃園市政府 - 元山違規液蛋產品已全數回收封存 民眾勿輕信手機轉傳下游名單

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】元山問題蛋品下游名單？佳樂蛋糕店？衛生局：謠言勿傳