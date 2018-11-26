自由開講》「韓」流現象，背後所隱藏的國民黨危機

◎陳威宏

韓國瑜當選高雄市市長，政見缺乏完整性，實在令人感到不安。經過了一年多的時間，韓國瑜能從零開始到成功的攻入市政府確實是一個令人意外的現象，也證明了社群網路和媒體宣傳效果的力量不容小覷，無論背後是否有境外的勢力在支持，我們都得承認民進黨這次是打輸了。但，民進黨的輸，就真代表國民黨要崛起了嗎？我也不認為是這樣。

經過了一年多的時間，韓國瑜（右）能從零開始到成功的攻入市政府確實是一個令人意外的現象，也證明了社群網路和媒體宣傳效果的力量不容小覷，無論背後是否有境外的勢力在支持，我們都得承認民進黨這次是打輸了。（資料照）

國民黨注定會越來越弱有三大原因：

一、國民黨的核心思想，就是最後要統一中國，這確實是台灣人民大部分感到憂慮、甚至是反對的議題；相對的，民進黨打著「台灣本土」的口號，會獲得眾多年輕人的支持，再加上在許多議題上，國民黨仍無法突破舊思維，選擇站在保守派一方，無法和年輕人一起改革，這就和當時的清朝一樣，最後必走向滅亡。

二、現代年輕人普遍對於「中華民族」的意識薄弱，越來越多所謂的「天然獨」，隨著抱有「祖國情懷」的年長一代消逝而去，取而代之的將會是「新潮流」，不過這新潮流，不全然是「天然獨」，也會有「維持現狀」，但不會再有「統一」，除非哪一天共產黨被推翻，中國實行完全民主政治，那還有討論的空間。

三、國民黨的年輕新血沒有表現的機會，在台上表演的「資深藝人」又在秀下限。從馬英九時代的馬王鬥爭，我們可以看到國民黨的內部鬥爭不斷，到後來洪秀柱退選，還有某黨主席鬧出來的「母豬」言論風波，顯示出這些高高在上，卻絲毫不在意公眾形象，怪不得拿不到年輕選票，又或者無法說服大多數年輕民眾，因為他們只要稍微聲勢高漲，就開始感到驕傲自大了。

我想，國民黨若想要獲得年輕選票，而不是執著於老年人的甜蜜票，他們的觀念勢必好好革新一番、核心思想也必須貼近台灣人民的心聲，也不必是台獨，但必須是進步的，不再是守舊的看法了。畢竟，我們年輕人才是未來的主人翁。

（學生）

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