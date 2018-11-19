全面真軍》這麼硬蕊的辯論你不看嗎？！

高雄市長的選舉已經成為本次大選中最具話題性也最刺激的一戰，陳其邁與韓國瑜在選前5天選擇一對一辯論的方式進行雙方各6輪，共12輪的交互詰問。對於雙方這樣的決定，全面真軍表示支持及肯定。真真正正的把對城市的規劃、理念透過辯論的方式呈現於市民及大眾面前，大家可以看得清清楚楚。

◎全面真軍

昨天真軍呼籲大家要看辯論，效果不是很好啊。今天換一個小編來呼籲一下，小編哈扣一本道積極呼籲：這個辯論不看你會沒朋友、沒球友、沒ㄆ友，大家會覺得你落伍、變態、內分泌失調！

今天真軍最愛的國昌老師跳出來支持陳其邁，所有老派的真軍鐵粉（有這種東西嗎？）都知道，這個部落格就是一生監督國昌老師一人而成立的！今天國昌老師站出來，我們破天荒地給他一些鼓勵拍拍拍。國昌老師這次投直球，不投假球，但是我們建議國昌老師不要降速求控球，應該給他直球全速催落去，國昌老師催落去，一起真軍起來，我們會匿名寄送真軍LOGO貼紙到時代力量辦公室，給國昌老師一個好寶寶真軍貼紙，為國昌老師瘋狂打真軍做歷史的見證。

力挺陳其邁！黃國昌：我們需要捍衛民主。（資料照）

離題了，這場辯論中真軍預測絕對不會有任何哈扣的話出現，因為最硬派寫實的垃圾話已經被吳敦義噴完了，無人能出其右。這場辯論中，我們可以聽到更多的夢想、更多的幻想美麗泡泡，告訴我們所有的空想建設都不是空想，全部都是真的！都是真的！都是真的！腦波弱一點的人會被催到大爆射，我是說眼淚，高雄（來自台北）的X教授韓國瑜參上！韓國瑜傳最高潮的一幕，辯論會狂吹啦！另一位眼鏡哥，今天到底會裝紳士，還是會瘋狂使壞抵死纏綿給他好看，這個路線選擇將大大影響辯論的趣味度，不要讓我們失望啊派起來！

直球對決！高雄市長電視一對一辯論將在今晚8點登場，備受全民關注，由於辯論共有12題交叉詰問，兩位候選人臨場表現，恐左右中間選民的投票意向。圖為陳其邁（左）與韓國瑜（右）。（資料照）

還記得四、五年前邱毅對陳致中的那一場世紀辯論嗎，當年的跳針、惡毒言論、謾罵噴發保證在今天的辯論都絕對不會出現。如果出現的話，就代表政治沒救了，但我們會粉喜翻。

今晚八點，網路、電視，直播 決戰三立之巔（超中二）

本文經授權轉載自全面真軍 這麼硬蕊的辯論你不看嗎？！