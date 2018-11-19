自由共和國》黃國昌／2018年選舉 我們要捍衛什麼樣的台灣民主？

「weCARE高雄大氣球遊行」17日從高雄文化中心集結出發，最後進入終點哈瑪星鐵道文化園區，現場人山人海，氣氛活潑熱情，彷彿一場嘉年華盛會。(中央社)

黃國昌／時代力量立法委員

歷經二○一四、二○一六兩次大選以及先前風起雲湧的公民運動，很多人大概很難想像，今天會以如此焦慮的心情，面對即將到來的二○一八選舉。那股焦慮，直白地說，就是由吳敦義領導的中國國民黨，似乎又將回來了。

有人歸咎於中共黑手影響、有人歸咎於地下賭盤橫行、也有人歸咎於反年改的反撲。在某程度上，這些因素都扮演了一定的角色。然而，中共對台灣選舉的介入，儘管手法愈臻細膩，但卻從未停過，多半更是反效果；地下賭盤也是每逢選舉就會出現。而年金改革雖然得罪了退休軍公教的朋友，但這的確是一項為了實現世代正義，支持者遠遠超過反對者的正確道路。

那麼，為何當過去幾年「國民黨不倒、台灣不會好」這個青年世代的怒吼還餘音未盡之際，民進黨卻似乎即將面臨民意的海嘯，年輕人與民進黨的距離更是愈來愈遙遠？長年疼惜民進黨的前輩，常以執政難免有包袱幫忙緩頰，但我認為真正問題的關鍵，在於民進黨是否真的履行了選前的政見承諾、是否真的實踐了曾經高舉的價值？

這絕非只是改革快慢的問題，而是當懷抱著滿滿希望的支持者，一次又一次地失望，在頓時發覺期待落空、甚或遭受欺騙之後，迎面而來的卻是滿滿地權力傲慢，一句又一句類似「不支持下次可以不要投」這種話都說得出來，要人如何不心寒？更不要說執政黨面對過去一件又一件飽受質疑、造成國家數億到上百億損失的弊案，人民等到的不是「徹查到底」承諾的履行，而竟是無疾而終、無人負責的結局。

也正是因為如此，即使高舉著「台灣價值」的大旗、疾呼著「捍衛台灣民主」的口號，所能召喚熱情的能量，已大大不如往昔。愈來愈多的年輕世代，期待的是更成熟的民主，拒絕繼續深陷「非藍即綠」的泥沼。對他們而言，「公平正義」才是真正的台灣價值。

儘管如此，我知道許多失望的年輕世代依然在痛苦地猶豫著。他們想要用選票教訓民進黨，但又不想看到與北京唱和的國民黨威權復辟。多席次的議員還有第三勢力與新興改革團體能夠選擇，但攸關台灣下階段發展的縣市長選舉呢？

面對這些不斷而來的詢問，我的建議就是回歸民主政治的本質吧！尋求連任的，就是看過去的政績與表現；角逐新任的，就是看候選人的操守、能力與政見。

以最近幾乎占盡所有媒體資源的高雄市長選舉為例，與其關注網路聲量的消長，不如多花心思看看兩位候選人為高雄規劃的願景、回顧一下他們過去從政的表現。持平而論，其實並不難選擇。

如果一位市長參選人過去當立委就不認真、也曾鼓勵公務員「能撈就撈、能混就混」，實在很難令人相信他當選市長後，有能力實踐在選前所提出天馬行空、甚至荒誕不經的政見。

相對地，從我在中研院任職時就認識的陳其邁，一直默默承受著父親曾經貪污判刑的陰影，努力地在自己的工作崗位上推動各項改革、倡議進步價值，是一位受到公民團體高度肯定的立法委員。迄今我還無法忘記，當初馬政府以黑箱操作，簽訂了配合中國對台灣經濟統戰的服貿協議，陳其邁是從一開始就在幕後默默努力協助，更在太陽花運動期間主持內政委員會，扮演協助擋下黑箱服貿協議的重要角色。

當然，要贏得高雄市民的支持，陳其邁必須清楚地展現，未來將秉持過往從政的信念，正視年輕世代所重視的「公平正義」價值，擺脫民進黨派系政治的綁架，真正只問是非地掃除過去積弊，將市民利益置於黨派利益之上。這些都是陳其邁無可迴避、必須面對的挑戰。

的確，高雄市本來就不欠民進黨。事實上，也沒有任何一個縣市的選民欠了任何政黨。我們需要捍衛的民主，是一個「講是非、論對錯、公開透明、就事論事」的民主。而也唯有這樣的民主，才能更為深化鞏固，足以對抗中國併吞的野心。也唯有這樣的民主，才能讓我們的下一代，看到未來的希望。