自由開講》高雄正在轉型的道路上，我們看得見

◎林根煌

11月19日的高雄市長辯論引起全國注目，做為一個投入及觀察高雄經濟動態多年的在地高雄人，我想以客觀的數據來評斷高雄的轉變：

第一，數位內容產業紮根

10年前，外界普遍嘲笑高雄有數位內容是神話，更說高雄軟體科學園區會變成蚊子館。但事實是2016年高軟土地全部滿租，而由市政府經營的駁二藝文特區，更成為數位內容新創及青創業者的孕育地。

國民黨候選人在辯論會上說台灣沒有搶到全球影像後製的生意，那是因為他不知道，2012年知名動畫後製特效公司兔將進駐高雄駁二，兔將的客戶來自好萊塢到全亞洲及兩岸，媒體報導訂單已經排到明年第三季，而高雄還有其他非常精彩的數位內容廠商。

高雄已成為數位內容產業聚落，業者家數從2010年的46家成長到2017年的219家，累計投資金額從3.2億成長至118億，創造近萬個工作機會，包括智崴資訊科技、兔將視覺特效、緯創資通等企業投資高雄。

高雄人要為我們共同達成的成果感到光榮及驕傲，而非被又老又窮的標籤貼到喪失信心。（圖：高雄港務公司提供）

第二，半導體聚落成形

過去6年來，全球最大半導體封裝廠日月光已在高雄投資超過1,000億元，恩智浦半導體也設立亞洲品質中心，日月光與日本TDK株式會社合資成立日月暘電子，日本三井集團投資生產半導體製程保護膠帶，德商默克集團設立亞洲區IC材料應用研發中心，高雄已經從半導體生產基地轉型成為研發基地，今年剛動土的華邦電子投資3,350億元，是比郭台銘投資美國還大宗的單一投資案。

此外，依據105年工商普查，可看到與100年相比，高雄電子零組件從業人數成長35%，增加1萬8千人，成長率是全國第一，這表示全國電子零組件就業人數近年成長動能在高雄，是半導體聚落落腳高雄的實證。

第三，青年失業率下降

作為重工業城市，轉型絕非一蹴可幾，而依據勞動部的公開資訊，高雄失業率確實有改善，整體失業率從2009年的 5.9%，降到2018年的 3.7%，降超過2個百分點。而最新2018年上半年高雄15-34歲的青年失業率，已經降到5.54%，是六都最低，高雄這幾年改善下降幅度更是六都最大。

第四，商圈的轉移

我認為，高雄部分商圈的沒落，最大的敵人是電子商務的興起。但平心而論，高雄絕非全部都又老又窮，否則如何支撐高雄10間百貨公司及大型商場的營運？就以剛剛才結束的百貨周年慶來說，每年都創造出南北雙霸--夢時代、漢神巨蛋成為營收百億俱樂部。

在地人都知道，包含興富發的悅誠商場、義大的義享天地、富邦人壽的凹子底開發案，達麗建設在捷運南岡山站建設的大型商場，都是正在進行的開發計畫，如果高雄人沒有消費力，何來零售業的投資？

城市轉型要花多少年？法國馬賽、英國利物浦、德國漢堡都花了30年以上，而且都還是現在進行式，20年不算長，高雄正在城市轉型的道路上，拉長時間尺度，並親眼目睹看見高雄的轉變，我誠摯的希望，高雄人要為我們共同達成的成果感到光榮及驕傲，而非被又老又窮的標籤貼到喪失信心。

（中山大學電機系講座教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com