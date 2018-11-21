全面真軍》平行時空真的存在！真軍帶你看高雄辯論會的荒謬現象！

這場選前高雄市長世紀辯論，除了高雄之外，更吸引了全台人民的目光。陳其邁與韓國瑜兩位參選人的交互詰問，也各展長才、火力四射，讓雙方支持者對於孰優孰劣，各有一番見解。

◎溪州白蘭地

你看前天的辯論會了嗎？你親眼看了嗎？你發誓你有看？如果你沒有自己看，只是看看媒體的話，現在馬上退「全面真軍」粉專讚，假粉絲我們不要。為什麼真軍要這麼怒，前天辯論會後，陳其邁與韓國瑜的表現只要是有一般判斷力的人都看的出來陳已經準備好了，而韓甚麼都不知道。但是，辯論會後全面真軍證明了傳說中的「平行時空」不是幻想！請打開中天、TVBS、中時電子報、udn、假裝自己是東森的ettoday，然後你會發現平行時空的存在。為了證明平行時空真的不是科幻名詞，不需要艱難的理論，全面真軍現在就創造一個給大家看：

媒體的報導，讓科學無法證實的平行時空獲得證實！

這場選前高雄市長世紀辯論，除了高雄之外，更吸引了全台人民的目光。陳其邁與韓國瑜兩位參選人的交互詰問，也各展長才、火力四射，讓雙方支持者對於孰優孰劣，各有一番見解。真軍身為韓導的粉絲，雖然欣賞陳其邁委員穩紮穩打的風格與充分準備的演出，但還是必須點出以下三點韓導的優點，真軍認為雙方雖然各擅勝場，但韓導的優點卻恰好是作為一位直轄市市長應有的特質！

韓導：憂鬱眼神、悲天憫人，民族的英雄

一 、國際觀

辯論中，最令真軍感到驚訝的是韓導的國際觀。對於陳其邁關於文化政策的提問，韓導直指核心認為重點在於需要一位英文優異的文化局長。另外，韓導也將文化政策的重心放在推廣「中英文雙語」，無論是實施雙語教育，或是將店面招牌改為中英雙語，都可看出韓導內心的期盼：高雄不應只是一個工業城市、台灣南部的一座小城，而是一座走向國際的大都市。事實上，未來不管是衛武營文藝活動的規劃，乃至於高雄一定要分一杯羹的太平島海域石油開發計畫，都是高雄迎向國際的重要發展方向，而英文作為國際語言，培養良好的英語基礎正是重中之重，更可看出韓導對高雄未來藍圖勾勒的願景。此外，正因為韓導有著經營雙語學校的經驗，因此他的雙語政策是擁有經驗基礎的，真軍相信絕非空口說白話。

除了學習英語外，韓導前天也明白表示他的立場是九二共識、一中各表，在國際局勢詭譎、中國或為最大贏家的氛圍下，韓導的立場更顯現其優異的國際觀。另外，在眾人的國際觀都侷限於美中大國格局的狀況下，韓導卻指出「北韓的金正恩，要吃燕巢的芭樂，我們都要賣」，跳脫大國政治為高雄找生路，如此多面向的國際觀是台灣政治人物中少有者，正如他所說「我的心中沒有圍牆，都是道路」，韓導不為自己設限，展望國際的風範，正是作為海洋城市的高雄所需要的領導者氣質。

只有我正恩請別人甲巴辣，你想讓我甲巴辣？休想

二 、大局觀

另外，相較於陳其邁委員對於各種數據及高雄發展的問題細節如數家珍，韓導展現出了其市長格局與大局觀。針對陳其邁委員提問林園兩漁港的發展問題，韓導完全未予回應，正展現出韓導的大局觀與市長格局，這種滴滴答答的問題就跟消防栓的個數一樣，不該是市長在意的。此外，對於文化政策，韓導也表示重點在他會有一位通曉中英雙語、文化涵養豐富的文化局長，這位局長肯定業務繁忙，不會「能撈則撈，能混則混」，甚至還要負責中央文化部的職掌，這樣信任下屬專業，凡事絕不事必躬親的態度，都表現出韓導已經為從菜販轉型擔任市長做好了心理準備。根據公民團體「沃草」在這次辯論會中創新使用了「沃草即時Fact Check 查核」，查核結果但韓國瑜發言中11個可能有問題之處，錯誤高達7題。韓導回應說：「我背不出數字但看出問題所在」，就是這種整體大局觀的表現，不需要拘泥於這些數字，也展現出城市CEO的高度，我們需要的正是能夠綜觀市政全局，不拘泥滴滴答答小細節的韓市長。

不怕陌生不怕外行，韓導的相信我之術

三 、創造力與靈活性

韓導在辯論中說：「一個城市有了夢想，才會偉大」，讓真軍們看轉播時可謂是為之動容，一座偉大的城市需要的就是韓導這樣敢於做夢、展望未來的市長。在前日的辯論中，韓導對於交互詰問的僵硬規則，可說是完全無視。面對陳其邁委員的提問，韓導完全不回答，直接反擊提問；而在他的提問時間，又巧妙地掌握時機，放棄提問來澄清他的太平島政策。最令真軍佩服的是面對陳其邁委員關於集會遊行的提問，機靈地回以「集會遊行的問題因為時間，我先不答」，可謂霸氣十足。韓導這樣無視規則、靈活應變的態度，正是面對發展困局、殺出重圍的高雄所需要的特質。另外，對於被眾人質疑的愛情產業鏈，韓導更是展現出敢夢的一面。除了亮出美國學生為其繪製的設計圖，展現夢想藍圖。對於在法國早已沒有相關消息的愛情摩天輪，韓導依然懷抱在高雄打造的夢想，鉅細靡遺地描述水力發電與洗澡設施等願景，讓真軍們相當感佩。誠如韓導所言：「我心中充滿了愛，充滿了陽光，充滿了道路」，期待韓導用他的創造力帶領高雄這個睡覺的巨人甦醒，轟動全台灣。

愛情摩天輪要有空位超難啦！（這是愛情列車長啦）



統合以上三點特質，真軍認為韓導確實有作為高雄市CEO的特質。事實上，韓導的特質並不侷限於這三點，包括他勇於承認青年政策與陳其邁委員完全一樣的闊達氣度、貪汙願意放棄假釋被關到死的廉能政府思維、感嘆今年鳳梨香蕉都爛掉的慈悲胸懷，再再彰顯出其高度，甚至可以達到世界偉大領袖的程度，在他身上我們看見了習近平、蔣中正等偉人身影。

相較於陳其邁委員務實做事的風格，韓導引用「十步之內必有芳草」描繪其雲林文化政績，以及透過「柴米油鹽醬醋茶」來強調財政的重要，也展現其與毛澤東主席同等級的才子風範與文采。

以上，都是垃圾。如果你不自己看辯論會，就等著讓媒體餵你吃這些垃圾。

什麼？全面真軍是假韓粉？我們都幫韓導寫了主題曲了！

如果再這樣毀謗我們，我們就去地檢署按鈴宣讀告訴狀，但韓導有教導我們「愛」與「包容」，因此我們不會提告，這就是韓粉的氣度。

本文經授權轉載自全面真軍 平行時空真的存在！真軍帶你看高雄辯論會的荒謬現象！