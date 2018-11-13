全面真軍》侯友宜的「神捕侯與治安行動政見」就是在建立監控社會

侯友宜從來也不在乎人權概念，甚至認為只要監控就能夠維護治安，無法脫離他在戒嚴時期扮演「執行者」的思維，「全面控制社會」的威權幽靈依舊附著在他的思考脈絡中，如果侯友宜不撤回這樣的政見，大眾也不應該支持這樣的候選人。

錫口白紙扇、山東台魯大

侯友宜先生於2018年11月13日上午提出了「神捕侯與治安行動政見」，全面真軍對這個政見提出幾點質疑，首先，侯友宜先生擔任台北市副市長多年，為何直到選舉前才奮力地端出這個政見，現在可以做難道以前無法做嗎？再者，這個政見中其實有幾個與現代人權保障明顯違反的特色：「大量蒐集個人資訊、大量的整合以及自動化處理個人資訊、預設個人為潛在犯罪者。」侯友宜先生說這是一個「神捕、神探」的做法，但其實本質上就是打造出完整的「監控社會」。

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我們來看看侯友宜提出的具體作法

首先，侯友宜提到「新北市幅員廣闊，但警力有限，形成許多容易被忽略的死角，若大量運用科技工具輔助執法，空中採用無人機、陸上搭配監視器與員警的智慧型穿戴裝置」，這樣的作法其實就是要增加監視器、空中無人監視裝置的運用，也就是透過對全體、大眾的監視達到「維持治安的效果」。

再者，侯友宜提到「未來要利用近來最夯的大數據、AI人工智慧，精準警察勤務，並整合各單位情資，達到有效犯罪預防。」、「未來將在『高風險家庭整合型安全網』的基礎上，持續運用科技大數據力量，找出潛藏高風險的對象、場所，結合產業與學術單位的力量，導入社會局、教育局、衛生局、警察局等相關局處所建構的資料庫，找出隱藏在角落的高風險對象與場所，如：酒藥癮、失聯、未升學與無工作等。」也就是警政單位會先透過對全體市民已經存在於政府的個人資訊進行分析，並且預設「愛喝酒」、「沒有繼續讀書」、「沒工作」的人就是社會裡面的潛在危險份子，存有高風險，警政系統將會持續的「關注」你。

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用無人機、增加監視器來監控有什麼問題呢？

有人或許會說「你沒做錯事為什麼你要怕被拍？」事實上類似的議論今年5月間曾經出現過，今年5月台北市副市長林欽榮曾經招開記者會表示：「北市要建16萬盞智慧路燈，將監控車流、人臉」。這個議題出現後引發高度的抨擊，台權會秘書長邱伊翎投書表示，智慧路燈跟中國的社會信用系統如出一轍，是否可以達到防範治安已經是個問題，更是明顯的侵害隱私權，與司法院釋字535號明顯牴觸，政治大學法律系劉宏恩教授也發文抨擊。林欽榮副市長於數日後立刻澄清：「未來市府將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。」柯文哲市府雖然原本沒有考量隱私、人權問題，但後來在學者、人權團體的抨擊下取消此作為。柯文哲都不做的事情，侯友宜卻拿來當成寶貝，令人匪夷所思。

這是先進國家（中國）的科技手法耶

而且，在司法院釋字689號中，解釋意旨就表明隱私權保障的對象應包括公共場所中的個人隱私。換言之，每個人都可以合理地期待自己的隱私，不論私人場所或公共空間中，都不應被侵犯。依照這個觀點，台北市政府所提出的智慧路燈是定著在固定的點，就已經有高度違反人權的疑慮。推出可以移動、可以錄影、在空中飛行的「無人機」，簡直就是能把每個人的家庭狀況拍的一清二楚，甚至能夠窺探到每個人最核心的隱私生活，可以說肯定會違反大法官解釋所表明的意涵。各位有看過Black Mirror（黑鏡）這部英國影集嗎？該影集第三季第六集「全網公敵（Hated in the Nation） 」就已經清楚展示了如果政府擁有那種程度的監控系統，會是多麼可怕的事情。但讓我們更害怕的，是這樣滿口奉公執法，但實際上卻提出與司法院解釋明顯有違的政策的人，若成為市長、掌握權力，又將提出哪些更荒謬的政策？

大量用AI、大數據來分析個人資料有什麼問題呢？政府擁有的個人資料數據非常非常完整，侯友宜所提出的「社會局、教育局、衛生局、警察局」，這些局處所有擁有的資訊包括每個市民的教育程度、經濟狀況、血型、身高、體重、是否有特殊疾病、是否有前科紀錄等等，這些個人資訊有許多都是高度敏感的個資。侯友宜提出的方案，是將這些個敏感性資作自動化處理、統合分析，並且找出特定資訊「如：酒藥癮、失聯、未升學與無工作等」列為高風險人口，並且對他們做一些「特別加強」。

有個高學歷、高收入、不菸不酒、健康的低風險份子想請您見個面



臺灣《個資法》於民國99年公布後已經成形，今年5月25日歐盟「一般個人資料保護規定（GDPR）」公布後，我國的個資法又受到嚴格的檢視以及衝擊。對於個人資料的取得、處理在國際趨勢上越發嚴格，特別是對於個人資料的「自動化處理（automated）」、個人資料的「側寫剖繪（profiling）」、「收集、記錄、組織、結構化、儲存、改編或變更、檢索、查閱、使用、傳輸揭露、傳播或以其他方式使之得以調整或組合、限制、刪除或銷毀。」在GDPR上都已經有高度的限縮及限制。政府所擁有的個人資料完整且大量，身為資料保護主責者，所負擔的個資保護義務應該更高。我國個資法也正在積極的因應修正。

侯友宜先生及您的團隊，對於以上的國際趨勢、我國法律趨勢完全視若無睹，甚至將這些重中之重的事情貿然的拿來作為選舉口號，令人感到不可思議。拒絕「監控社會」已經是民主國家不可逆的趨勢，而侯友宜用「保護治安」為名義想要達成的目標事實上是毫無人權概念、毫無國際觀，這樣的政見顯然是有問題的，呼籲侯友宜盡速撤回這樣的政見。

實則，侯友宜從來也不在乎人權概念，甚至認為只要監控就能夠維護治安，無法脫離他在戒嚴時期扮演「執行者」的思維，「全面控制社會」的威權幽靈依舊附著在他的思考脈絡中，如果侯友宜不撤回這樣的政見，大眾也不應該支持這樣的候選人。

我覺得很讚啊。（本報資料照）

本文經授權轉載自全面真軍 侯友宜的「神捕侯與治安行動政見」就是在建立監控社會