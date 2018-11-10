全面真軍》你發現無所不在的韓國瑜吹捧文了嗎？新聞自由是個好東西，大家應該珍惜

新聞自由的真意是要讓媒體能自由報導真相，而非為了特定立場「傳教」，媒體所享有的管道會讓識讀能力不足的閱聽人誤以為經由其傳播之言論皆為經過查驗之「新聞」、「真實」與「合理評論」，若是媒體不把關，輕易散布與事實不合之煽動性、仇恨性言論，反而無助於民眾知的權利，更是新聞自由的消極性濫用。

全面真軍全體

昨天有個朋友傳了一篇奇文給全面真軍，內文充滿了對韓導的各式吹捧，造神造到鞭辟入裡，簡直把臉都往胯下塞了。這篇奇文真軍誠心推薦給大家，網址在這。

因為這是我們寫的。

「Ｘ，怎麼可能，你不要騙我。」

嘿，真軍知道你們會懷疑，所以留了點小線索，作者的名字叫「王釧帆」，倒過來就是「反串王」，更直接的線索是當你把每段的第一個字跟最後一個字拼起來，就會看到「全韓面國真瑜軍假問到候可你笑」…..，不對，是「全面真軍問候你 韓國瑜假到可笑」。

全面真軍向您致上親切問候囉！

為什麼我們要幹這種事？眾所皆知，韓導這次在選舉中無所不用其極地利用媒體造神，媒體或為點擊率、或為利益交換，只要對韓導有利的東西也不看大家受不受的了，全部都登了上去。所以我們藉由這次測試，要讓大家知道這個現象的嚴重性。

這篇會被推播我也很驚訝，總之我們先備份吧。

我們知道這絕對不只是《風傳媒》的問題，《風傳媒》過去接受我們的稿件，也願意刊登我們說的話，我們感謝在心，但是當前媒體亂象讓我們感到非常憂慮。

如果你無法理解這篇文章廢在哪，那我們一一說明，真軍裝了這麼久紳士，現在就要你好看！

這篇文章基本上就是把網路上面各式韓粉言論剪貼起來，所以語意與邏輯上會有很詭異的違和感，因為這根本不是同一個人的言論啊。此外，在用語上我們為追求「不合理的吹捧」，所以用了接近精神狀態不安定的語氣來敘事，換言之，我們故意寫出一篇人格分裂狂信徒文章，只差沒說要活人獻祭了，看來不少人吃這套？

有個國家政府天天說要幹爆美國，但高幹及家屬的身家財產全都在美國，他們的人民還是每天只能歌功頌德，強迫進入人格分裂狂信徒狀態喔！

北農任職期間未經董事會同意，擅自發放獎金8400萬元，我們不反對拿利潤回饋給員工，但這筆利潤源於菜價高漲與停車場代管營收，而且不問績效的亂發，這能稱為德政嗎？北農是一家公司，但它的成立是為了照顧農民，有其公益性，他的利潤難道不是應該用在更加有利農民的地方嗎？

嘴巴喊話說「我願意擁抱他」，幕僚及網軍卻三天兩頭拿著陳哲男說嘴，還裝出一副素人參政的姿態，這種落翅仔裝在室的樣子看了真是荒謬至極，韓導可是政治圈的老油條啊，別說你幹了幾年立委，連Freddy都幫你整理過你質詢次數了，更別提你還是立院暴力行為的實際執行者、人情喬官位的關說者，文武雙全呢！難怪大柯粉人渣文本全力跟韓切割，「畢竟他腦袋還算正常」。

10年內增加233萬人口，讓高雄人口到500萬是甚麼概念？有常識的人都知道這不可能，即使是去年人口成長最多的桃園市，也不過是增加了4萬多人，10年要增加233萬人，你要用甚麼妖術？真的讓你多233萬人，你要增加多少民宅？全部由政府蓋還是會有人送錢給你蓋？

也許韓導想引進香港經驗，用劏房來解決住屋問題吧，難怪不處理榮民比豬糟的生活。

太平島開發則更可笑，除非你想跟東協加中國開戰，否則高雄乃至於台灣應該是沒有條件去碰這個燙手山芋。即使沒有主權爭議，開發與否到底與高雄何干？那是國有資源，不是縣市政府可以自己開採的，更何況現在那裏有沒有石油都是問題，還是探勘要由高雄出資？話說回來，挖到石油也許就能期待美國輸出民主了，讚喔。

您的民主歡樂送到了喔！

最早幹譙愛情摩天輪的不是真軍，而是國民黨立委陳宜民，這個東西已經有人提出分析我們就不多說，但結論就是不可行，除非你想把整個高雄拿去抵押跟外國（頭腦不清醒不怕呆帳的）借款。至於其他大大小小偷酸猛吹的部分族繁不及備載，請大家自行google。

說了這麼多，我們只是想突顯一個事實：只要媒體用心，一眼就能看出我們通篇幹話。

不要想用「這是投稿不是新聞」來卸責，作為媒體有責任確保以其管道流通的資訊是否正確，投稿雖然不是新聞，但同樣享受媒體聲譽所帶來的影響力，主筆室應該盡責審閱投稿的品質，否則什麼拐瓜劣棗你們都要刊嗎？還是只要特定立場的文章就不需要檢驗？

新聞自由的真意是要讓媒體能自由報導真相，而非為了特定立場「傳教」，媒體所享有的管道會讓識讀能力不足的閱聽人誤以為經由其傳播之言論皆為經過查驗之「新聞」、「真實」與「合理評論」，若是媒體不把關，輕易散布與事實不合之煽動性、仇恨性言論，反而無助於民眾知的權利，更是新聞自由的消極性濫用。

真軍反對制度性的言論審查，所以媒體必須要善盡其職責，去查證事實、審閱投稿，否則憑甚麼自稱「第四權」？

你們有一個東西叫做新聞自由，它是個好東西，請善用它。

最後，避免刪文將全文備份如下：

本文經授權轉載自全面真軍：你發現無所不在的韓國瑜吹捧文了嗎？新聞自由是個好東西，大家應該珍惜