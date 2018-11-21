自由開講》從侯友宜、韓國瑜戰略 解析國民黨選舉新手法

（設計對白） 別問我們市政！因為都是「滴滴答答的小問題」？！（資料照）

◎吳昱嘉

19日舉辦高雄市長一對一直球對決，堪稱最受矚目辯論會，韓國瑜對石化產業、漁港轉型和文化議題的答覆，不是空泛幹話就是顧左右而言他，較前次飽受批評的表現「有過之而無不及」！與市政辯論當成說文解字小教室的新北侯友宜、被問政見只會答「詳情可見我的FB」的台中盧秀燕，三人被稱「國家級舉球隊」令人啼笑皆非！可明顯看出國民黨本次選舉的一貫手法「操作情緒、無視市政」，尤其以新北市最為明顯！

韓國瑜從林園出發打選戰，竟無法回答陳其邁問他的兩大漁港困境為何，還說「這是滴滴答答的小問題」，林園漁民的困境，在韓主委眼中，就值「滴滴答答」四個字。（資料照）

侯友宜參選以來運用警界經歷營造鐵漢形象，卻因身陷文大宿舍案、新莊養地案且說法反覆，被人稱為通靈包租公、避稅炒地王，日前他更把外界對他妻子因名下又昱公司逃稅炒地而避不出面的質疑，擴大解釋為針對「所有警眷」，但侯探長忘了，並不是每位警眷、警察同仁都像侯家知道如何分割99門派、有買地養地炒地的魄力！不要消費警界情感，將對你個人操守的質疑放大、抹黑到其他盡職守責、乖乖納稅的警察家庭，他們不欠你什麼、沒有義務承擔你的所作所為。

侯友宜一方面鼓吹自己正直厚道，一方面不斷拿對手年齡開玩笑，用漫畫角色影射對手「血量見底」，回答不出政策就批對手87，如同韓國瑜陣營用剽竊影片借北漂假議題大打感情牌，卻被戳破受訪者是北上求學，高等教育的南北落差為國民黨執政數十年重南輕北的成果，民進黨致力改善南部體質、試圖平衡差距，卻在中央執政兩年時被始作俑者批評「造成高雄又老又窮？」把國民黨的鍋直接甩到民進黨背上，然後大肆操作游子的家鄉情。

侯友宜一方面鼓吹自己正直厚道，一方面不斷拿對手年齡開玩笑，用漫畫角色影射對手「血量見底」，回答不出政策就批對手87。（資料照）

更別說侯友宜昔日身為鄭南榕案加害者，將促轉會失言大作文章，扭曲轉型正義為東廠，所有對他的質疑都是迫害，大打悲情牌。

從新北、高雄辯論可看出，侯友宜與韓國瑜都誇大情感，塑造濫情理盲的跟風現象，但對於最基礎的市政一竅不通，無論是副市長七年還是空降都一樣，漁港對於海港貿易之重要性不言可喻，轉型方向為首長思考首要之務，若市民所需在侯、韓心中只是「滴滴答答的小問題」，那無怪兩人不願好好了解地方、不願就市政與對手正面對決，只能說今年國民黨的選舉「操作情緒、無視市政」，而侯友宜、韓國瑜堪稱箇中翹楚。

（文字工作者）

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