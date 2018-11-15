自由開講》不堪檢驗的侯友宜 連柯P都忍不住嘲諷？

◎王天予

「選舉不分藍綠」、「做事不分顏色」是侯友宜代表國民黨參選新北市長後的策略，雖然眾所皆知他是接朱立倫的班，卻仍試圖要模仿柯文哲2014年的「柯P模式」，想一舉搜刮新北市的柯粉票。筆者身為住在新北市的柯粉，在看到侯友宜選到步調大亂，在12日的新北辯論會上化為「說文解字」老師，竟在申論時解釋自己的名字，真的只能嘆氣。如今看到連柯文哲都看不下去，接連對朱立倫、侯友宜和新北市府開砲，就知道侯友宜只想掩飾政黨色彩，本身卻不堪檢驗的真相，根本是畫虎不成反類犬。

柯文哲之所以會有如此高人氣，是要歸功於他是真素人，就像是鄰家的阿北，說話不像傳統政治人物一樣雕琢，市政也勇於創新，讓改變成真。而侯友宜想化身政治素人的策略，在國民黨初選時就被同黨同志周錫瑋、金介壽批評過。周錫瑋批評侯友宜「不藍不綠、不清不楚、不公不義的人出來毀滅國民黨的理念」，又說「侯友宜政見完全落伍」，現在看來真是先知。不藍不綠、政治素人不是喊喊就算，當侯友宜站上辯論台卻說不清楚政策，只會說文解字的那一刻起，他想模仿柯文哲的這段戲碼也已經演到了終點。

周錫瑋批評侯友宜「不藍不綠、不清不楚、不公不義的人出來毀滅國民黨的理念」，又說「侯友宜政見完全落伍」。（資料照）

而柯文哲雖然尚未對新北市長選舉表態，但阿北仍不時虧一下朱立倫和侯友宜的新北市政府，且評論都十分中肯。侯友宜家族的又昱公司將大群館出租給文大當宿舍，當警察還兼任三億收入的包租公，賺得比外科醫生柯文哲還多。柯P在評論文大包租公事件時，針對侯友宜此案竟然不用繳房屋稅，也說過「選舉是照妖鏡，侯友宜那個案子，難怪人家說一個官字兩個口，話都他們在說。」而柯文哲日前更表示，台北市沒有任何一位局處長因為貪污案下台，但「新北市連副市長都因為貪污案被抓去關」，又對朱、侯執政八年卻貪官不斷開了嘲諷。

柯文哲日前更表示，台北市沒有任何一位局處長因為貪污案下台，但「新北市連副市長都因為貪污案被抓去關」，又對朱、侯執政八年卻貪官不斷開了嘲諷。（資料照）

侯友宜在辯論加不到分，最近更深陷新莊購地養地爭議，還被監察院爆出欠稅百萬。相較於柯文哲在2014年選舉時公布競選帳目、針對MG149更開放查帳，侯友宜完全不堪檢驗。如此落漆的表現，還想裝素人佔柯粉便宜，選民也不會買單。真的奉勸侯友宜，好好面對質疑，真的想不分藍綠，就不要留在國民黨了吧！

（工程師，新北市民）

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