Mygopen》五大電話詐騙手法！30分鐘內報案，有較高攔阻機會

警察大隊表示：詐騙是可以避免的‬，包含假檢察官詐騙、假冒公家機關詐騙、購物詐騙或是其他種類詐騙，一切的一切，都是從這一通你疏忽的詐騙電話開始！

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電話詐騙手法真的很多，從假冒官方電話、工作人員疏失、只能到 ATM 處理、匯款到指定帳戶、誘騙到超商買點數...等，都是很多人會接到的狀況，有的時候你也接過那種「電話響一聲就掛掉」，這到底是什麼狀況呢？其實這些背後都有其目的，大家真的要小心，並試著去過濾和避免回撥。

如果使用手機的話，最好就是先下載 來電辨識APP，能夠協助我們先初步過濾並顯示來電相關資訊，不明來電、貸款、響一聲就掛斷的電話，也都會顯示在清單，無論 iOS 與 Android 都有類似的軟體，我們可以先做第一道把關囉！

好久沒讓阿麥登場了，這就來告訴大家要小心這五種電話詐騙手法囉！

直接語音內容轉客服

你也接過一接起來就是語音內容的電話嗎？這個也被詐騙集團利用了！有些民眾會把語音通知的內容全聽完，然後接著會幫你「撥 9 轉客服人員」，接下來的導引和轉客服就開始有問題了，真的要小心！

像這種有的會佯稱中華電信語音通知用戶遭冒名申請、欠繳電話費，或是假裝成健保局之類的，這在各地都有傳出相關詐騙案例。

工作人員疏失使金額有問題

電話會接到說因爲工作人員疏失，誤刷信用卡或是不小心設成分期約定轉帳，告訴你將會被連續扣款什麼的，要幫你協助處理。這主要是先讓你緊張，然後引導你犯錯被詐騙，這也是目前電話詐騙手法的大宗。

警方對此表示：歹徒會駭入網路賣場或掌握了被害人個資，接著就會對此進行詐騙，要求民眾將錢轉進指定帳戶。如果你接到電話聽到關鍵字：「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「重複扣款」等關鍵字，不要猶豫，直接掛掉吧！

告訴你到鄰近 ATM 解除設定

對此也有假客服人員打電話跟你說：「因為工作人員疏失，將您的訂單刷成批發商的訂單，會一次扣款12本書的費用！別擔心～我們會請銀行客服人員協助您解除設定」，接著就會要你按照指示，到鄰近 ATM 解除設定，這完全是詐騙，不要上當了！

165反詐騙就提醒過大家，ATM只有提匯款功能，沒有解除訂單或是認證身份的功能！接到詐騙電話，請立即掛掉！



匯款到指定帳戶

有很多類似的電話詐騙案例，就是歹徒假冒友人或者親人，聲稱急需用錢或是遭遇困難需要周轉，受害者就因此去轉帳將款項匯款到指定帳戶，遇到這樣的狀況，真的要冷靜下來驗證身份和釐清實際情況。

警方表示：民眾要是發覺被騙或是已經匯款了，第一步就是立刻報警，警方會協助處理並循機制通知銀行，告知行員該筆款項是遭受詐騙的，將該可疑帳戶凍結並列為警示帳戶，如果詐騙集團還沒將款項提領，已經匯出去的錢還有機會追回來，機警報案真的很重要的！

誘騙到超商買點數

除了轉帳匯款之外，電話詐騙手法還有許多方式，詐騙集團相中遊戲點數帳號密碼極為難記憶又具等值金錢的特性，也變成網路交易詐騙工具，或透過超商的相關服務，打電話騙你進行無卡存款、購買遊戲點數及或超商代碼繳費的動作。打電話假裝官方公司，說操作有誤或是設定錯誤，導致使用者會損失，要解除設定的話就要先買好遊戲點數等步驟，這也讓許多人受騙上當了！

警方對此也呼籲：習慣於網路購物交易的民眾，千萬不要聽信任何人以「身分認證」、「解除分期付款設定」等理由，要求前往購買遊戲點數，這些均為歹徒常用說詞，請民眾勿輕易上當，有任何與詐騙相關疑問歡迎撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。

實際狀況解釋

警察大隊表示：詐騙是可以避免的‬，包含假檢察官詐騙、假冒公家機關詐騙、購物詐騙或是其他種類詐騙，一切的一切，都是從這一通你疏忽的詐騙電話開始！

根據分析成功攔阻詐騙款項案件，發現民眾自匯款起 30 分鐘內向 165 專線報案，有較高之成功攔阻機會。165 反詐騙諮詢專線提醒民眾：詐騙集團常假借健保局及醫院來電表示民眾身分遭冒用或電信業者稱尚欠電話費，進而佯裝檢警單位稱民眾涉案如不配合將拘提、監管帳戶，或是假冒商家、銀行客服謊稱民眾訂單出錯而要求操作 ATM，民眾若遇類似手法必定是詐騙，請儘速至就近派出所或撥打 165 專線詢問，千萬別輕易相信而造成財產損失。

遭詐騙欲報案時，除直接撥打 165 外，另可利用 165 官方網站或 165 反詐騙 App 進行網路報案，透過筆錄預製系統，民眾於網路報案時可先行製作初步範本，減少民眾停留警察機關時間，並由專責人員轉介至民眾方便前往之派出所，接續完成筆錄製作等相關手續。

本文經授權轉載自Mygopen 【請提防】五大電話詐騙手法！30分鐘內報案，有較高攔阻機會