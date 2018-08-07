自由開講》管案是制度問題，退此一步則無死所！

◎默聲

台大校長的懸案幾乎已經走向無可救藥的死胡同，這是一列即將對撞的火車，玩的是一場膽小鬼賽局。教育部和台大校長遴委會，雙方都已陷入僵局，只要一方稍微退後，似乎就是認輸。但說到底，這場乍看似面子之爭，到底誰比較站得住腳？誰才不是在爭面子？從這幾天台大學生代表及學生會等組織的發言便可知，若和稀泥式的想混過這局，台大百年聲譽才真的會毀於一旦。

台灣國辦公室6日在教育部前舉行記者會，高喊「管不住管中閔、葉俊榮就下台」等口號，反對管中閔就任台大校長。（中央社）

若我們看看最新選完的政治大學校長選舉，我們便可知道台大校長選舉結果出來之際，多少發言是屬於荒謬的。台大校長遴委會在1月12日表示，校長選舉結束所以候選人資料已經關閉，各方要求遴委會公開候選人填表狀況，遴委會竟堅持這是個資不得公布。

然而，政大校長在7月22日選出之後，至今若我們上網查政大校長遴選專區，所有候選人的選舉資料，全部都還在網路上，清清楚楚至今尚未撤除。就連去年11月17日就已選完的台北科大校長，至今仍可查的到所有校長候選人的資料表。金門大學在今年3月30日選出校長，新校長也已就任，但所有校長候選人的資料表，依然在線上，清清白白。

連續三所國立大學，不論是在台大之前選校長，或是在台大之後，從未有學校以個資為由拒絕公布校長候選人經歷。這場鬧劇到底是誰在無理取鬧，把時間拉長，情緒放下，結果就很清晰了。

政大校長在7月22日選出之後，至今若我們上網查政大校長遴選專區，所有候選人的選舉資料，全部都還在網路上，清清楚楚至今尚未撤除。翻攝政大官網）

這半年來，所有要求教育部盡速聘任管中閔校長的人士，鮮少以制度論事，更從不曾以自己居於「國子監」的地位，來看待自己敗壞選風將有多大禍害！只見學生代表及團體，三番兩次的就制度及問題想解決這場爭議，要求重啟遴選，卻只見各方政治勢力護航，叫囂不斷。誰的心中在乎台大，不言可喻！

邱吉爾曾說過，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」管案爭議，是制度問題，是價值信仰問題，若在這些問題之前，選擇和稀泥，選擇了屈服，校長選舉之爭是沒完沒了的。如果這次管中閔過關了，未來台大校長難道就不選了嗎？若此門一開，未來的每一次選舉大家都比想照管爺，遴委會要用什麼理由拒絕？屈辱之後，還是要面對戰爭啊！

（台大學生）

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