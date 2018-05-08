自由開講》「爺」不開口，人家不會當你啞巴！

◎展昭

台大校長遴選爭議持續延燒，管中閔日前表示，面對統治權力的貪暴強橫，民間亟需驅動3個社會工程，包括

1.捍衛大學自主與學術自由，對抗政治勢力長驅直入；

2.重建社會信任機制，拒絕任何政治力量挑動族群、階層的對立動員；

3.抗拒「吃銅吃鐵，圈地跑馬」的新型黨國資本主義。

管中閔日前表示，面對統治權力的貪暴強橫，民間亟需驅動3個社會工程。（資料照）

「統治權力貪暴強橫」？ 是在講國民黨吧！誰是大學自主與學術自由的扼殺者？不就是國民黨嗎？「政治勢力長驅直入」？也是國民黨最在行，否則台大「孔知忠」與「孫逸仙學會」是誰的地下組織？「社會信任」——嗯......就像「性工作者在鼓吹貞操」！又是誰在以「政治力量挑動族群、階層的對立動員」？不也是國民黨嗎？否則為何只有以外省人居多的軍公教有十八趴而其他人則無？至於「吃銅吃鐵，圈地跑馬」，不也是在講國民黨嗎？否則無數非法黨產與婦聯會財產為何時遲遲不交出來還給國家與主人？「能撈則撈，能混則混」的「名言」，又是那一黨的渾蛋說的？

去年全國公教軍警暨退休人員聯合總會昨舉行會員大會，前人事行政局長陳庚金（左）砲轟年金改革，呼籲所有現職軍公教人員「能撈就撈」、「能混就混」，拖垮這個政府，參選國民黨主席的韓國瑜（右）也附和。（資料照）

你所講，所列的不就是這兩週來你跟要「全民插管」，挺管的老芋仔群在做，在亂，在搞的事嗎？挑動族群，省籍對立；吃銅吃鐵（1949至今）；黨國資本（至上）主義；等等等不一向都只能出現在KMT貴黨同仁身上？不都也只配控制在貴同志們手裡嗎？你管爺今天是自白？還是暴黑？貴台大（醫學院）柯教授說講話（要）黑白，台灣素民聽起來是「黑白講」！

「爺」參選校長用的手段是「光明磊落」嗎？還是延續以前一貫「傳統」？中壢事件與萬年國代的殷鑑不遠。學校的主體是學生，台大有重視學生的權益嗎？還是被一群老人綁架？台大每年花納稅人七十億元，政府只能當凱子，對於台大的腐敗可以視若無睹嗎？想要不不受政府干涉，何妨仿效美國大學，改成私立，自負盈虧？屆時看你是否還能到處兼職兼課當獨董？

總之，「爺」不開口，人家不會當你啞巴！畢竟長久以來，國民黨可說是禍國殃民，對台灣與中國人民的醜陋紀錄，何止千萬？有如東方的納粹黨！為何有些笨蛋仍然冥頑不靈，加入這樣的爛黨？

管中閔聲明稿。（管中閔臉書）

（教師）

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