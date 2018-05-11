自由開講》幫派圍事，國之病根

◎子翔

今全教總與全教產要求教育部長吳茂昆下台，全教總更發起「不接受、不忍受、不配合」運動，將動員所有會員拒絕執行教育部下達的指令與任務，並退席所有吳茂昆部長主持的會議，以宣示抵制決心。跟成大、清大一樣，看：「成大人自主行動聯盟」不依法申請場地，便逕自廣邀媒體聚眾發言。清大也不徵求其他教師同意，就搞個「清華宣言」，能代表清大？台大的新五四運動，還弄不清五四運動的意涵，便不倫不類地搭扯著，多少台大人都感到荒謬，更談何認同？今試問：有多少一線的基層教師同意，全教總與全教產的高層這樣胡搞？ 全教總與全教產高層幹部能代表全國一半以上教師的意志嗎？

今全教總與全教產要求教育部長吳茂昆下台，全教總更發起「不接受、不忍受、不配合」運動。（資料照）

顯然這群教育幫，遇到意識形態就是轉彎，不具是非，只剩藍綠，再加上年金改革的火氣，整體串聯，借挺管之機，行打擊本土政權之實，將神聖的教育園地，引入政治鬥爭，挺管人已經無限上綱為政治鬥爭，國民黨與中共在背後撐腰，而這把火燒竟到國教界了。

這事件告訴我們，教育界的轉型正義必須啟動，因為這群受黨國恩寵的高層行政人員，不是外省權貴，就是奴化的本省子弟。大約都是失去記憶的族群，成長的年代，是吃國民黨史觀長大，對台灣歷史的無知，當然無感於台灣人被殖民的苦難，不少甚至曾是打壓校園民主的反動者，認同殖民壓迫的共犯。

日前「成大人自主行動聯盟」被踢爆，挺管行動不依法申請場地，便逕自廣邀媒體聚眾發言。（資料照）

事後看來，合理懷疑台大校長事件原就是一樁打假球的遴選，事前故意隱匿獨董，步步精算，其實管爺早已是台大權力中心已預訂好的校長人選，其他幾位中研院及台大教授是陪榜的，如果連名望如教授、院士者都淪為被耍弄的一群，那麼其他場域呢？看來這只是冰山的一角，藝文界、教育界長期以來不管是升等、補助、徵試、比賽，真做到公平、公正？司法幫、交通幫、金融幫外，不要忘了我們的社會還有個文教幫，幫派圍事般，資源自己分，不聽話則要你好看。純潔的校園，早在教師治校的表象裡捲起腥風血雨的幫派鬥爭已久，一切遴選不過就是一場戲。台大事件，只是提醒：教育界的轉型正義也是任重道遠且至為急迫的重大工程啊！

合理懷疑其實管爺早已是台大權力中心已預訂好的校長人選？！（資料照）

（退休教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com