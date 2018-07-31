Mygopen》【假LINE】打開有著作權的影片12次，罰款6萬？舊謠言改編！

這則訊息是「電影、音樂方面的影片請勿上傳、LINE官方配合伺服器保留證據」的謠言改編，過去 LINE 官方也從未發佈過這樣的聲明，也沒有謠言中說的罰款規定。但還是建議大家不要轉傳未經授權的圖片、影片囉！

打開有著作權的影片12次，罰款6萬？舊謠言改編！情境示意照，人物與新聞無關（圖翻攝自ZDNet）

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關於LINE影片著作權罰款的謠言你收到了嗎？訊息為「Line已經宣布，由於台灣著作權組織要求」、「如果你打開有著作權的影片12次，罰6萬」這樣的內容，事實上這是舊的謠言改編，LINE 官方也根本沒有這樣的聲明稿，也沒有分什麼第一個傳的人、轉傳的人、打開看的人，更沒有這樣的罰款規定，別再傳囉！

基本上為尊重他人著作財產權，在 LINE 轉傳影片還是要特別注意有無涉及著作權問題，不然還是有機會招致著作財產權人提起告訴主張權利。

LINE傳影片違反著作權罰款的謠言

原始謠傳版本

Line已經宣布，由於台灣著作權組織要求，以後有人傳影片，如果違反著作權，分成三級：第一個傳的人，二：轉傳的人，三：打開看的人，以上以打開看的人，如果你打開有著作權的影片12次，罰6萬，這不要開玩笑，如果發現著作權影片在Line傳，他們有權要求，Line提供，第一個傳，轉傳，打開看的名單，Line表明這跟他無關，被要求提供名單他ㄧ定交，你在Line都有登記資料，打開12次6萬，再打開12次又6萬，以後看到影片先考慮要不要打開，至於那些喜歡轉傳的罰的更嚴重，不要等到人家來討錢了拿不出來，再後悔來不及了

謠言破解說明

這則訊息是「電影、音樂方面的影片請勿上傳、LINE官方配合伺服器保留證據」的謠言改編，過去 LINE 官方也從未發佈過這樣的聲明，也沒有謠言中說的罰款規定。

但還是建議大家不要轉傳未經授權的圖片、影片囉！

正確闢謠解釋

著作權法所稱之「公眾」，是指「不特定人或特定之多數人，但家庭及其正常社交之多數人，不在此限」（著作權法第3條第1項第4款規定參照），因此如在自己 LINE 的家庭群組（如：單純之父母兄弟姊妹群組）或「其正常社交範圍之多數人」群組（例如個人社交圈群組，須個案認定）轉傳受著作權保護之照片、圖片或影片，尚不構成向公眾傳送著作之利用行為，自無違反著作權的問題。

在LINE上以溝通業務為目的或偶像粉絲團成立之群組，一般而言，已屬「公眾」，建議不要轉傳未經授權的圖片、影片（文章亦同）。

根據經濟部智慧財產局的說法，著作權屬於私權，為尊重他人著作財產權，於 LINE 等網路平台轉傳、轉載圖片、影片、文章等，要特別注意有無涉及著作權問題，以免招致著作財產權人提起告訴主張權利。

目前 LINE 官方新聞公告並沒有這樣的聲明稿，而且 LINE 與好友間的對話已經過點對點加密（Letter Sealing），就算是 LINE 公司也無法看到我們的「對話內容」，或被以任何形式運用。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：MyGoPen - 【假LINE】電影、音樂方面的影片請勿上傳？LINE官方配合伺服器保留證據？謠言啦！

資料來源：LINE - LINE隱私權政策更新囉～一起來認識吧！

資料來源：經濟部智慧財產局 - 關於LINE轉傳圖片、影片或其他資訊所涉及著作權問題之說明

本文經授權轉載自Mygopen【假LINE】打開有著作權的影片12次，罰款6萬？舊謠言改編！