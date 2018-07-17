Mygopen》【真影片】當蒼蠅坐在我們的食物上時... 專家：傳染病媒介

根據資料，基本上像這樣的肉蠅（麻蠅）屬於卵胎生的昆蟲，蠅卵會在雌蠅體內孵化，再直接把幼蟲產出來，所以像是打死雌蠅時，在腹端的部分常會有幼蟲鑽出，也就是影片出現的狀況。另外蒼蠅真的是傳染病的媒介，常把病原體攜帶到食物上，真的要多加留意！

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你LINE也收到蒼蠅產出大量幼蟲的影片嗎？並告訴我們「為什麼覆蓋我們的食物很重要」的訊息，事實上這並不是什麼謠言，我們真的要當心蒼蠅去接觸食物，專家表示蒼蠅的確為消化系統傳染病最重要的病媒，不得不慎呢！

很多人看到影片真的有點嚇到，但這個狀況是真的呢！

蒼蠅產幼蟲的影片

原始訊息版本：

當蒼蠅坐在我們的食物上時，這個視頻是用顯微鏡製作的，然後它做了什麼？

發送給每個人，這樣每個人都知道為什麼覆蓋我們的食物很重要！！ 相關影音:



訊息說明：

根據資料，基本上像這樣的肉蠅（麻蠅）屬於卵胎生的昆蟲，蠅卵會在雌蠅體內孵化，再直接把幼蟲產出來，所以像是打死雌蠅時，在腹端的部分常會有幼蟲鑽出，也就是影片出現的狀況。另外蒼蠅真的是傳染病的媒介，常把病原體攜帶到食物上，真的要多加留意！

實際狀況說明：

根據 UDN 的報導，世界衛生組織曾發表關於家蠅及其傳播疾病與傳染病的報告，常見的家蠅吃食物也吃排泄物，他們在攝食過程中成為傳染病的媒介，再將細菌和病毒散播出去。許多餐廳業者也許沒有注意到，家蠅比蟑螂還髒兩倍。



蒼蠅取食時，常以六隻腳踩踏食物，並吐出唾液與食物攪和。因此，常將一些汙物，甚至於病原體攜帶到飲食物上，污染食物、傳播霍亂、傷寒、痢疾、肝疾等消化系統傳染病，為消化系統傳染病最重要的病媒。



根據科學教授（動物篇第二卷）的描述，原來麻蒼蠅和普通家蠅不同，家蠅是卵生的，而麻蒼蠅是「胎生」的。也就是說，麻蒼蠅不會產卵，而生下來的幼蟲就是－蛆。當我們打死了快要生出蛆來的麻蒼蠅，它肚子裏的蛆就自己鑽出來了。像這種「胎生」的現象還不少。例如農作物上常見的蚜蟲，也常常是「胎生」的。絕大部分的「胎生」昆蟲，同卵生昆蟲差不多，所不同的，只是卵生昆蟲先生下卵，然後再從卵裏孵出幼蟲來，而「胎生」昆蟲卻是卵生在肚裏孵化出幼蟲，然後生出幼蟲來。所以我們把昆蟲的「胎生」稱為「偽胎生」，或「卵胎生」；這樣同高等動物的胎生就有所區別了。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：自由時報 - 跨國研究：蒼蠅細菌多到爆

本文經授權轉載自Mygopen ">【真影片】蒼蠅坐在我們食物上的LINE訊息，專家：傳染病媒介