Mygopen》【假影片】你應該更常喝啤酒的7個科學原因？醫生：別輕易相信

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最近 LINE 傳「你應該更常喝啤酒的7個科學原因」的謠言影片，其實最早這是一篇來自內容農場的文章，說喝啤酒可以有各種促進健康的好處，但這部分衛福部也已經邀請專家團隊來還原真相，並在網站做宣導過了，醫生表示關於啤酒的說法與事實有差距，不要輕易相信！

這部分其實分了兩個謠言，一個是常喝啤酒的科學原因，另一個則是冰啤酒變鹼性水能抗癌的說法，都已經證實是謠言囉！

喝啤酒的7個科學原因謠言

近期主要是流傳這段影片：https://ppt.cc/fBGuox

內文主要來自內容農場的錯誤文章

原始謠傳版本

喜歡喝啤酒的人，看過來，這裡有專屬你們的好消息：科學家在啤酒成份裡， 發現了七種可以促進健康的功能。 現在你可以問心無愧的舉起啤酒杯了，喔耶！

1. 增加骨頭的密度

許多研究證明啤酒可以增加人體內矽元素的含量，這將有助於肌肉和骨頭兩者之間的連接，並增加骨頭密度。 特別是黑啤酒，其具有非常高的啤酒花（矽）的含量。 所以，適量飲用深色的啤酒，有助於預防骨質疏鬆症。

2. 提高健康膽固醇水平

科學家發現，喝啤酒時，人體會增加健康的HDL（高密度脂蛋白）膽固醇比例。 每天兩杯啤酒對於膽固醇平衡有正面的影響。

3. 降低心血管疾病風險

根據哈佛大學100多項研究發現，適度飲酒能減少約25％到40％急性心肌梗塞的發病率。 所以，如果想對你的心臟好一點，除了一頓健康的晚餐外，當然來一杯啤酒也不錯。

4. 降低糖尿病的風險

研究亦顯示，適度飲酒和降低2型糖尿病是有關聯的。 美國研究人員認為，每天喝300-1200 ml啤酒的人，得到糖尿病的風險較低。

5. 預防腎結石

腎結石可是中老年人的重大敵人。 幸運的是，一項研究結果顯示，每天喝一瓶啤酒得到腎結石的機率竟下降將近40％。

6. 預防癌症潛在因子

德國的科學家發現，啤酒花中含有的黃腐醇可以防止攝入過多的睪丸素，這是攝護腺癌的主要危險因素 。科學家們仍在探索黃腐醇，將它歸類在癌症研究裡。

7. 預防痴呆

聽起來好像很奇怪，用酒精對抗癡呆！任何曾經因為喝醉酒而意識不清的人，聽到一定不敢相信。 但上述的黃腐醇實際上真的有防止氧化壓力（Oxidative stress）的功效。這是導致老年癡呆症的原因之一。 因此，啤酒（當然要適度飲用）實際上可以保持大腦該有的年齡。

現在，你已經知道適量飲用啤酒，不但舒壓開心，健康上竟然也是站得住腳的！ 所以，一起拿起啤酒杯，為這些新的研究結果乾杯吧！

謠言破解說明

關於啤酒的各種好處的影片，其實都來自於內容農場的錯誤文章，只是把文字拿去影片用，再次在社群網站以及通訊軟體中散佈，甚至還描述抗癌、降低結石的說法，內容真的很多地方是錯誤的，衛福部國民健康署網站也有闢謠說明，醫生也表示飲酒不能抗癌，甚至增加罹癌風險，另外酒精會增加尿酸生成而升高尿酸結石的機會，這都不是明智的方式，不要誤傳了！

正確闢謠解釋

根據衛福部國民健康署的資料，臺大醫院家庭醫學部主治醫師劉文俊針對訊息，整理內容如下：

1. 飲酒降低罹患第二型糖尿病？

美國糖尿病醫學會的官方雜誌的確在2005年登載了上述研究報告，不過該研究報告僅為一統合分析（meta-analysis），後續也無更進一步的相關研究去證實或建議以飲酒來做為預防糖尿病的手段，因此貿然而為，實非妥當。

2. 飲酒增加骨骼密度？

美國流行病學雜誌在2000年刊登一篇涵蓋7958位75歲以上女性的研究，發現相對於不喝酒的人，每天飲用11-29克的酒精量，可以增加髖骨的骨質密度，而每天飲用1-10克則沒有增加，但每天飲用大於等於30克的人，非但沒有增加甚至於較低。該篇文章的結論是適量的飲酒的確可以增加老年女性的髖骨骨質密度，但過量的飲酒可能有害。後來的研究也證實喝酒太多會影響鈣質的吸收，不利於骨質密度的增長。

3. 飲酒增加高密度膽固醇（健康的膽固醇）？

現有的研究認為適量飲酒能夠降低心血管疾病，主要作用來自於增加血液中高密度膽固醇的濃度。不過目前也確切證實過量的飲酒會增加三酸甘油脂的血中濃度、增高血壓，反而不利於心血管疾病。

4. 飲酒降低腎結石的罹患率？

雖然有一些研究認為適量的飲酒會降低腎結石的機會，不過實際在衛教如何預防腎結石? 限制飲酒反而是被建議的一種做法，因為酒精會增加尿酸生成而升高尿酸結石的機會。

因此，結論是飲酒不能抗癌，反而會增加罹癌的機會。縱使適量飲酒可能有益於心血管疾病、降低罹患糖尿病機會、增加好的膽固醇濃度、增加骨質密度與降低腎結石機會，然而適量飲酒依然會增加罹患癌症的機會。所以，站在健康衛教上，仍然是能夠不喝酒就不喝酒，如果真是要喝，也要節制在所謂的適當飲酒量之下。總之，利用喝酒來做為預防疾病的做法，絕對不是一個明智的決定。

另外針對另一個也是啤酒的謠言

冰啤酒可以救你一輩子，再忙也要看然後告訴朋友！啤酒冰過會變成鹼性水，每天飲用對任何人都有益。冰啤酒能釋放一種苦澀抗癌物質，這是在醫藥領域有效治療癌症的最新進展。冰啤酒對囊腫及腫瘤產生影響被證明能夠補救所有類型的癌症。用啤酒萃取物這種類型的治療，只會破壞惡性腫瘤細胞它不影響健康的細胞。另外，冰啤酒內的檸檬酸和檸檬多酚能調整高血壓，有效預防深靜脈栓塞。調整血液迴圈，減低血液凝塊。

這部分根據三立新聞的採訪，國泰醫院營養師張斯蘭有正確的說法

在醫學的理論上是不可能的，而且是縱使是偏鹼性的水到身體，但我們身體是恆定的，所以PH值還是會固定在那個地方，不會因為這樣子而改變，身體的PH值並不會改變。啤酒就是酒精的來源，就是一個只有熱量，沒有營養素的一個食品。促進血液循環，只是因為酒精的關係讓血管擴張，那如果你說促進血液循環，但是它到身體的時候，帶來的負面影響會更大。譬如說它的脂肪生成量會增加，喝過多的時候 體的脂肪量是會增加的，三酸甘油脂會增加，而且對痛風的病人來講的話，它的尿酸值是比較高的，它會讓我們的尿酸值增加。

醫生和專家都表示這樣的說法都是有誤的，真的別再傳這類的謠言害人囉！



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：衛福部國民健康署 - 酒能「抗癌」、「降膽固醇」嗎？

資料來源：美國流行病學雜誌 - 飲酒對老年女性的骨質密度的作用

資料來源：三立新聞 - 冰過的啤酒變鹼性水、可抗癌？營養師：不可能

資料來源：衛福部國民健康署 - 啤酒冰過它會變成【鹼性水】？

本文經授權轉載自Mygopen 【假影片】你應該更常喝啤酒的7個科學原因？醫生：別輕易相信