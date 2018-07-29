自由開講》司法官涉嫌不法，應從重判？！

◎包青天

民進黨立委李麗芬、周春米日前召開記者會，譴責花蓮地檢署檢察官林俊佑利用職權要求警察衝進女兒的幼兒園，要求法務部應加強檢察官等執法人員對「兒童權利公約」的教育訓練，立委也將提修法，規範不適任司法人員的淘汰制度。

民進黨立委李麗芬（左）、周春米（右）26日舉辦「檢察官濫用職權、幼兒身心受創」記者會，譴責花蓮地檢署檢察官林俊佑兩度攜警赴幼兒園為女兒討公道，邀請法務部代表、教育部國民及學前教育署、衛福部簡任視察、內政部警政署刑事警察局代表等相關單位出席說明。（資料照）

這可真是標準的公器私用或以私害公！世上哪有司法官利用職權配刑警去幼稚園處理小孩的私事？又有那一國家的警察會被司法人員如此濫用？警察在警校有受過教育可以聽從司法官去處理司法官小孩的私事嗎？這位司法官是否包青天電視劇看太多了，以為包青天無所不能？包青天再怎麼有權力，敢指派展護衛或張龍、趙虎等國家警衛去處理他家小孩的私事嗎？

自己女兒在幼稚園被同學欺負，應該是自己或太太親自去了解，再決定怎麼做，怎麼可以利用職權派刑警去幼稚園處理自己女兒的私事？自己女兒被同學欺負是刑事案件嗎？未免太小題大作了吧？這位檢座之所以做這樣的事，莫非是學國民黨高官？以為自己有一點權力，就很了不起，可以意思害公嗎？有台大雙碩士學歷又如何？有學歷卻沒有品德的人，比沒有學歷卻有品德的人差甚多，因為後者對社會人群有貢獻，而前者則反是，對社會的危害比沒有學歷又沒有品德的人更可怕。

檢察官林俊佑。（資料照）

其實這種公器私用或以私害公的事，國民黨高官最常做，例如，有人已經卸任很久了，出國時居然還可以申請刑警當自己的免費保鑣。自己家財萬貫，又非請不起私人保鑣，為何總是貪小便宜？有司法官也不公不義，眼中有顏色之分，如遇到藍營的被告，常網開一面，遇到綠營的被告，則判重刑，否則同樣一位法官，為何對馬與扁兩位涉嫌貪汙的前後任總統，判決卻截然不同？若心中無偏見，鬼才相信。還有更多的貪污與色情法官，利用職權收受賄絡，還上酒家買春「吸奶」，有夠老不修，若不剔除，可以嗎？這種恐龍、政治與貪污司法官不法辦，可以令人心服嗎？

如今花蓮地檢察署火速將林依妨害自由、侵入住宅、恐嚇罪嫌起訴，可說是遲來的正義，畢竟不是只會讀死書與考試就知道守法與做人，建議司法官以後要加考智商，以免錄取一些白癡司法官，且考上後應從嚴考核，任內十年中，若有出重大差錯，影響民眾權益，應馬上解聘，不可鄉愿或轉調。此外，警察的司法教育是否也該檢討了？

（教師）

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