自由開講》澎湖人的憤怒 不是賠償金就可以打發

日前，中油先被內部員工爆料，隱瞞一年前的漏油污染，引起社會的軒然大波。接著，又在說明會上，大言不慚地脫口「是因為不敢驚擾上級才未通報」，和說謊「自主檢測都沒超過法定污染標準」。事後，馬上被環保局的報告打臉：廠內監測井水質驗出「總石油碳氫化合物」濃度超出標準3.3倍，使澎湖人瞬間怒火延燒。

澎湖居民陳兩添冬瓜田歉收及火龍果爆裂，懷疑是油汙所害。（記者劉禹慶攝）

又還加上，中油戴謙董事長的旋風30分鐘來澎湖，不願面對居民的他，只敢進縣府向陳光復縣長表演作秀式的道歉，更像是再度提油救火。然後，在前天又驚爆，廠內井水揮發性有機物的檢驗報告出爐，測值「苯」超過地下水管制標準的10倍以上，「甲基第三丁基醚」超出管制標準120倍！更是讓鄉親無法接受。

正當我們已經忍無可忍，紛紛喊出要求中油遷廠時，昨天（25日）經濟部次長曾文生、中油董事長戴謙終於親自面對民眾，召開道歉說明會。

然而，令人感到失望和憤怒的是，他們不僅先是大遲到半個多小時，讓鄉親在現場枯等大官。接著，在報告時，大官又只是著重於賠償的金額數字，在面對居民的要求，盼能定期公開往後21個月的整治進度時，大官們又是推拖再三、只說要回去再議。令人感到實在欠缺誠意。

我認為，中油已經失信於民，況且這幾天的危機處理，非常不及格。而對於一個信用破產的公司來說，我們澎湖人已不願再次受騙。

中油戴謙董事長的旋風30分鐘來澎湖，不願面對居民的他，只敢進縣府向陳光復縣長表演作秀式的道歉，更像是再度提油救火。（中油提供）

因此，我要強調的是，賠償金只是最低度且基本的道歉，更重要的是，中油必須要做到資訊透明，不只是要如實公開改善方案和檢討報告，還要定期公佈整治進度，來供大眾來檢視。否則，還要將近2年的21個月工程，使我們不得不高度合理懷疑，難道又是想狡詐地利用人們的健忘，來隱瞞再次不作為的心虛？

另外，我也要呼籲縣政府，不要只是會趁機向中油要錢而已，必須要負責任地擔起監督的角色，嚴格督促中油揭露所有後續的整治資訊，以及要在縣府的官方網站上，提供處理報告和進度。如此一來，才是真正為人民著想！

（澎湖老人之家心理輔導員）

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